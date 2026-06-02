คุณเกศ เล่ารสนิยมแปลก อ้าง คุณทองใหม่ ร่วมรักพร้อมดูดวงได้ โดยไม่ต้องใช้สมาธิ

คุณเกศ ผู้เสียหาย เล่ารสนิยมแปลกนักเล่าเรื่องผีชื่อดัง อ้าง คุณทองใหม่ ร่วมเพศพร้อมกับดูดวงได้ โดยไม่ต้องใช้สมาธิ พี่หนุ่ม ยังอึ้ง!
จากกรณีที่ คุณเกศ สาวผู้เสียหายที่ออกมากล่าวอ้างว่า นักเล่าเรื่องผีชื่อดังแอบถ่ายภาพส่วนตัวและใช้ภาพดังกล่าวนั้นข่มขู่ หลังทั้งคู่มีปัญหาความสัมพันธ์กัน ซึ่งหลายคนโยงไปที่ คุณทองใหม่ กระทั่งทางบริษัท เดอะช็อค จำกัด ได้ออกประกาศพักงานและกิจกรรมของ ทองใหม่ ทั้งหมดในนามเดอะโกส จนกว่าความจริงจะปรากฎ
ต่อมา ทองใหม่ ได้ออกมาอัดคลิปชี้แจงว่า เคยมีปัญหากับ คุณเกศ จริงแต่เคลียร์กันไปแล้ว แต่ไม่เคยคุกคาม บังคับ หรือข่มขู่ตามที่ถูกคู่กรณีกล่าวหา และไม่เคยหลอกลวงลูกดวง ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
คุณเกศ เล่ามีอาการตกเลือด อ้างตั้งครรภ์กับ ‘ทองใหม่’ นักเล่าเรื่องผี ฝ่ายชายยันปฏิเสธ
ล่าสุด 2 มิ.ย. 69 รายการ โหนกระแส ได้นำประเด็นร้อนในครั้งนี้มานำเสนอ เพื่อหาข้อเท็จจริงและข้อยุติจากทั้งสองฝ่าย โดยในช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการ ได้ยิงคำถามไปที่คุณเกศว่า “เขาเคยพยายามจะให้คุณทำอะไรในสิ่งที่เขาอยากให้ทำไหม?”
คุณเกศ ตอบกลับพร้อมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทันทีว่า “มีค่ะ คือระหว่างที่อยู่ในห้องคอนโดเขากำลังดูดวงอยู่ เขาเป็นนักพยากรณ์ค่ะ เวลาเขาดูดวงใน 1 ชั่วโมง ลูกดวงเขาส่วนใหญ่ก็จะโทรมาตื่นเต้น คุยประมาณ 10-15 นาทีประมาณนี้ ก็จะตื่นเต้นกัน เกศก็เลยบอกว่างั้่นเกศขอแยกตัวไปนะ (แยกไปอยู่อีกห้องหนึ่งเพื่อให้พื้นที่ในการดูดวง)
เขาก็บอกว่า คุณก็รู้ว่าผมไม่เคยต้องใช้สมาธิในการดู เขาก็จะดูตามที่เขาเห็น แล้วเขาก็โกรธเกศว่าเกศไม่เคยจะอยู่ข้าง ๆ เขา เกศบอกว่าเกศไม่ชอบนั่งฟังคนคุยโทรศัพท์กัน แต่มันกลับเป็นความผิดของเกศที่ไม่ยอมนั่งข้าง ๆ เขา นั่งไม่ได้ อยู่ไม่ได้ เขาก็หาว่าเกศไปคุยโทรศัพท์ พอเขาคุยปุ๊บเกศก็ไปคุยโทรศัพท์อย่างอื่น เขาสามารถที่จะดูดวงไปได้ แล้วสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์พร้อมไปกับการดูดวงได้ เขาสามารถทำได้ค่ะ ถ้าเขาบอกว่าจำไม่ได้เนี่ยเกศคิดว่าเขาความจำเสื่อมค่ะ แต่เกศปฏิเสธที่จะทำตามเขาค่ะ”
อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
