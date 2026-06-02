จับตาโหนกระแส “หลอนหลังไมค์” นักเล่าเรื่องผีถูกกล่าวหา แอบถ่าย-แบล็กเมล ล่าสุด The Shock สั่งพักงานแล้ว
ผู้เสียหายร้องสื่อกล่าวหานักเล่าเรื่องผีดัง The Shock ใช้ภาพส่วนตัวกดดันหลังความสัมพันธ์มีปัญหา ด้านทองใหม่อัดคลิปปฏิเสธ ก่อนขึ้นโหนกระแส
ดราม่าในวงการนักเล่าเรื่องผีร้อนขึ้น หลังผู้เสียหายรายหนึ่งร้องเรียนสื่อว่า นักเล่าเรื่องผีรายการดังแอบถ่ายภาพส่วนตัวและใช้ภาพนั้นกดดัน หลังความสัมพันธ์มีปัญหาและฝ่ายหญิงต้องการยุติ สื่อหลายสำนักโยงประเด็นนี้ไปถึง ทองใหม่ นักเล่าเรื่องผีของ The Shock Radio
หลังข่าวออก กระแสโซเชียลเริ่มโยงไปถึงคนในแวดวง The Shock และมีชื่อ ป๋อง กพล ถูกพาดพิง หนุ่ม กรรชัย จึงออกมาโพสต์ยืนยันชัดว่า บุคคลที่เป็นข่าวคือไม่ใช่ป๋อง กพล เพื่อนสนิทของตน
The Shock ประกาศพักงานทองใหม่-ทองใหม่อัดคลิปชี้แจง ปฏิเสธหลายข้อ
ต่อมา เพจ The Shock Radio ออกประกาศในนาม ป๋อง กพล และบริษัท เดอะช็อค จำกัด ว่ากระแสข่าวนี้ทำให้หลายฝ่ายไม่สบายใจ จึงมีมติให้ “ทองใหม่” พักงานและกิจกรรมทั้งหมดในนามเดอะช็อค จนกว่าความจริงจะปรากฏ
หลังถูกพักงาน ทองใหม่อัดคลิปชี้แจงส่วนตัว ขอโทษป๋อง กพล ทีมงาน และแฟนคลับที่ชื่อตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เนื้อหาหลักคือ ยอมรับว่าเคยมีปัญหากับบุคคลที่อยู่ในข่าวจริง แต่ระบุว่าเคยเคลียร์กันไปแล้ว พร้อมปฏิเสธว่าไม่เคยคุกคาม บังคับ หรือข่มขู่ใคร และปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าใช้สถานะหมอดูหลอกลวงลูกดวงในลักษณะที่ถูกกล่าวอ้าง
ล่าสุดวันนี้ 2 มิ.ย. 69 รายการ โหนกระแส หยิบประเด็นนี้มาออกอากาศในชื่อ “”หลอนหลังไมค์” นักเล่าเรื่องผีแอบถ่ายหวังแบล็คเมล หลังฝ่ายหญิงเตรียมขอเลิก!!!”” โดยวางแกนรายการไว้ที่ข้อกล่าวหาเรื่องนักเล่าเรื่องผีแอบถ่ายและใช้ภาพส่วนตัวกดดันหลังฝ่ายหญิงต้องการเลิกความสัมพันธ์
สรุปสถานะข้อเท็จจริง
ยืนยันแล้ว
- The Shock ประกาศพักงาน ทองใหม่ ในนามรายการทั้งหมด จนกว่าความจริงจะปรากฏ
- ทองใหม่ ยอมรับว่าเคยมีปัญหาส่วนตัวกับบุคคลในข่าว แต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาหลักหลายประเด็น
- หนุ่ม กรรชัย โพสต์ยืนยันว่าบุคคลที่เป็นข่าวไม่ใช่ป๋อง กพล
ยังเป็นข้อกล่าวหา / รอยืนยัน
- ข้อกล่าวหาเรื่องแอบถ่ายภาพส่วนตัวโดยไม่ยินยอม
- ข้อกล่าวหาเรื่องข่มขู่หรือแบล็กเมล
- ข้อกล่าวหาเรื่องคบซ้อนและการขอเลิก
- ข้อกล่าวหาเรื่องใช้ความเชื่อและสถานะหมอดูเอาเปรียบผู้อื่น
ประเด็นเหล่านี้ยังไม่มีการยืนยันจากตำรวจหรือศาล และเจ้าตัวปฏิเสธแล้ว
หมายเหตุสำคัญ : ข้อกล่าวหาเรื่องแอบถ่าย ข่มขู่ และแบล็กเมลยังเป็นเพียงข้อกล่าวหาของผู้เสียหาย ยังไม่มีการยืนยันจากตำรวจหรือศาล เจ้าตัวปฏิเสธหลายประเด็น
