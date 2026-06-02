กลาโหมสหรัฐฯ ออกกฎใหม่ ห้ามนักข่าวเข้าห้องสื่อ จำกัดการรายงานเรื่องทหาร
กลาโหมสหรัฐฯ ออกกฎใหม่ ห้ามนักข่าวเข้าห้องประชาสัมพันธ์สื่อ อ้างมีผู้เขียนสุนทรพจน์เข้าไปใช้งาน ต้องใช้เอกสารลับทำงาน
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน สำนักข่าว AP รายงานว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการใหม่ ห้องประชาสัมพันธ์สื่อของหน่วยงานดังกล่าวเป็นพื้นที่ลับที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยนักข่าว
นาย โจเอล วัลเดซ รักษาการเลขานุการฝ่ายสื่อสารของกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ไม่มีอะไรที่ต้องถกเถียงถึงคำสั่งดังกล่าว พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีผู้เขียนสุนทรพจน์ ซึ่งใช้เอกสารลับ เข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ นักข่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่สำนักงานอีกต่อไป
นายวัลเดซยืนกรานว่า นี่เป็นการกระทำที่โปร่งใสที่สุดของกระทรวงกลาโหม และไม่ว่าจะมีข่าวปลอมมาปลุกปั่นขนาดไหนก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้
อย่างไรก็ตามนี่เป็นอีกครั้งที่สื่อมวลชนสหรัฐฯ และรัฐบาลของนายโดนัลด์ ทรัมป์ มีการปะทะกัน หลังจากที่ความสัมพันธ์ของนักข่าวและผู้นำสหรัฐฯ ตรึงเครียดมาตลอด หลังจากที่เขากลับเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี
