ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 19 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์
โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม
โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD
ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568
กระโดดน้ำ
สนาม : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (เอแบค บางนา)
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 14.00 น. ประเภทซิงโครไนซ์ แพลตฟอร์ม 10 เมตร หญิง
- เวลา 17.00 น. ประเภทซิงโครไนซ์ 3 เมตรสปริงบอร์ด ชาย
โปโลน้ำ
สนาม : ศูนย์กีฬาทางน้ำธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด -รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 09.00 น. ไทย พบ มาเลเซีย
ทีมหญิงแข่งแบบพบกันหมด -รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 16.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์
เบสบอล
สนาม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี
ซอฟท์บอล ทีมหญิง
- เวลา 11.00 น. ชิงอันดับ 3 : ไทย – อินโดนีเซีย
- เวลา 14.00 น. ชิงชนะเลิศ : สิงคโปร์ – ฟิลิปปินส์
บาสเกตบอล 5*5
สนาม : สนามกีฬานิมิบุตร
รอบจัดอันดับ
- เวลา 9.00 น. ทีมชาย : สิงคโปร์ – เวียดนาม
รอบชิงอันดับ 3
- เวลา 11.30 น. ทีมหญิง : มาเลเซีย – อินโดนีเซีย
- เวลา 14.00 น. ทีมชาย : อินโดนีเซีย – มาเลซีย
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 16.30 น. ทีมหญิง : ฟิลิปปินส์ – ไทย
- เวลา 19.00 น. ทีมชาย : ฟิลิปปินส์ – ไทย
โบว์ลิ่ง
สนาม : Blu-O Rhythm & Bowl, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ)
ประเภท 4 คน ทีมชายและทีมหญิง
- เวลา13.00-16.00 น.
มวย
สนาม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
เริ่ม 14.00 น.
- รุ่น 48 กก. (ชาย-หญิง)
- รุ่น 50 กก. (หญิง)
- รุ่น 51 กก. (ชาย)
- รุ่น 54 กก. (ชาย-หญิง)
- รุ่น 57 กก. (ชาย-หญิง)
- รุ่น 60 กก. (ชาย-หญิง)
- รุ่น 63 กก. (หญิง)
- รุ่น 63.5 กก. (ชาย)
- รุ่น 66 กก. (หญิง)
- รุ่น 69 กก. (ชาย)
- รุ่น 70 กก. (หญิง)
- รุ่น 75 กก. (ชาย)
- รุ่น 80 กก. (ชาย)
แคนูและเรือพาย
สนาม : ศูนย์ฝึกเรือพาย กองทัพเรือ จ.ระยอง)
เรือกรรเชียงทะเลระยะสปริ้นท์ (พายคนเดียว)
รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 09.30 -12.00 น. ชาย และ หญิง
เรือมังกร
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 09.00 -12.15 น. Small Boat 500M ชาย และ หญิง
- เวลา 14.15 -16.30 น. Standard Boat 500M ทีมผสม
หมากรุก
สนาม : โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก
รอบชิงชนะเลิศ (รอยืนยันเวลา)
- หมากรุกไทย ทีมชาย
รอบชิงชนะเลิศ (รอยืนยันเวลา)
- หมากรุกแบบเร็ว ชาย และ หญิง
คริกเก็ต
สนาม : สนามคริกเก็ตเทอดไทย
T20i หญิง
- เวลา 09.00 น. รอบชิงที่ 3 : อินโดนีเซีย – เมียนมา
- เวลา 13.30 น. รอบชิงชนะเลิศ : ไทย – มาเลเซีย
จักรยาน
สนาม : Kamol Sports Park กรุงเทพฯ
ประเภทลู่ รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 14.00 -15.30 น. ทีมสปรินท์ชาย
- เวลา 14.00 -15.30 น. พอยต์เรซ (Points Race) ชาย
ขี่ม้า
สนาม : ไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรี่ยน คลับ
กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
- เวลา 15.00-16.00 น. เดี่ยวผสม นัดชิงชนะเลิศ
ขี่ม้าโปโล
สนาม : วีเอส สปอร์ต คลับ บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
- เวลา 16.00 น. ชิงอันดับ 3
- เวลา 18.00 น. นัดชิงชนะเลิศ
อีสปอร์ตส์
สนาม : ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
AOV ทีมชาย
- เวลา 10.00 น. รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 15.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
ฟันดาบ
สนาม : Island Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ
รอบรองชนะเลิศ- รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 15.00-18.00 น. เซเบอร์ ทีมชาย/ เอเป้ ทีมชาย / ฟอยล์ ทีมหญิง
ฟลอร์บอล
สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
- เวลา 9.00 น. รอบชิงที่ 3 ทีมหญิง : ฟิลิปปินส์ – มาเลเซีย
- เวลา 12.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ทีมหญิง : สิงคโปร์ – ไทย
- เวลา 15.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาย : ไทย – ฟิลิปปินส์
ฟุตซอล
สนาม : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ
ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 16.00 น. เวียดนาม – เมียนมา
- เวลา 19.00 น. อินโดนีเซีย – ไทย
ฮอกกี้
สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
Field Hockey รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 10.30 น. ทีมชาย
- เวลา 13.00 น.ทีมหญิง
สนาม : อาคารกีฬาเวสน์ 1 ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
ฮอกกี้ในร่ม รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 15.30 น. ทีมชาย
- เวลา 16.30 น. ทีมหญิง
สเก็ตน้ำแข็ง
สนาม : IWIS International Ice Skating Training Center
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 10.00 น. Short Track Speed Skating 1500m หญิง และ ชาย
- เวลา 10.30 น. Short Track Speed Skating 500m หญิง และ ชาย
- เวลา 11.00 น. Short Track Speed Skating Relay หญิง และ ชาย
ปัญจกีฬาสมัยใหม่
สนาม : หาดจอมเทียม จ.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว
- เวลา 16.00 น. หญิง
- เวลา 17.00 น. ชาย
เซปักตะกร้อ
สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม
ประเภททีมหญิง พบกันหมด
- เวลา 09.00 น. ไทย – อินโดนีเซีย
- เวลา 14.00 น. ไทย – มาเลเซีย
ประเภททีมชาย รอบแรก
- เวลา 14.00 น. ไทย – สิงคโปร์
- เวลา 18.00 น. ไทย – อินโดนีเซีย
ยิงปืน
สนาม : การกีฬาแห่งประเทศไทย
ปืนพก และ ปืนไรเฟิล
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 12.00-13.00 น. ปืนไรเฟิล ISSF 50 เมตร สามตำแหน่งประเภทชาย,ทีมชาย
- เวลา 14.15-15.15 น. ปืนพกยิงเร็วระยะ 25 เมตร ประเภทชาย, ทีมชาย
สควอช
สนาม : วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 10.00-11.00 น. หญิงเดี่ยว
- เวลา 11.00-12.00 น. ชายเดี่ยว
เทเบิลเทนนิส
สนาม : เซ็นทรัล เวสต์เกต
รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 10.00-19.00 น. หญิงเดี่ยว / ชายเดี่ยว
เทนนิส
สนาม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ จ.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 09.00 น. ชายเดี่ยว
- เวลา 09.00 น. หญิงคู่
- เวลา 09.00 น. คู่ผสม
ไตรกีฬา
สนาม : แหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง จ.ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 07.00 น. ประเภทชาย
- เวลา 09.00 น. ประเภทหญิง
วอลเลย์บอลในร่ม
สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก
ทีมชาย
- เวลา 12.30 น. รอบจัดอันดับ : สิงคโปร์ – เมียนมา
- เวลา 15.00 น. รอบชิงที่ 3 : เวียดนาม – ฟิลิปปินส์
- เวลา 17.00 น. รอบชิงชนะเลิศ : อินโดนีเซีย – ไทย
วอลเลย์บอลชายหาด
สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 13.30-14.30 น. ทีมหญิง
- เวลา 14.30-15.30 น. ทีมชาย
มวยปล้ำ
สนาม : ชั้น 4 แปซิฟิก ปาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 15.00 -18.00 น. ฟรีสไตล์ 57 กก. / 65 กก. / 74 กก. / 86 กก.
**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
