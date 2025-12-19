ข่าวกีฬาซีเกมส์

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 19 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

Photo of Bas Basเผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 09:52 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 09:52 น.
439

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์

โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม

โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD

ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568

กระโดดน้ำ

สนาม : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (เอแบค บางนา)

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 14.00 น. ประเภทซิงโครไนซ์ แพลตฟอร์ม 10 เมตร หญิง
  • เวลา 17.00 น. ประเภทซิงโครไนซ์ 3 เมตรสปริงบอร์ด ชาย

โปโลน้ำ

สนาม : ศูนย์กีฬาทางน้ำธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด -รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 09.00 น. ไทย พบ มาเลเซีย

ทีมหญิงแข่งแบบพบกันหมด -รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 16.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์

เบสบอล

สนาม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี

ซอฟท์บอล ทีมหญิง

  • เวลา 11.00 น. ชิงอันดับ 3 : ไทย – อินโดนีเซีย
  • เวลา 14.00 น. ชิงชนะเลิศ : สิงคโปร์ – ฟิลิปปินส์

บาสเกตบอล 5*5

สนาม : สนามกีฬานิมิบุตร

รอบจัดอันดับ

  • เวลา 9.00 น. ทีมชาย : สิงคโปร์ – เวียดนาม

รอบชิงอันดับ 3

  • เวลา 11.30 น. ทีมหญิง : มาเลเซีย – อินโดนีเซีย
  • เวลา 14.00 น. ทีมชาย : อินโดนีเซีย – มาเลซีย

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 16.30 น. ทีมหญิง : ฟิลิปปินส์ – ไทย
  • เวลา 19.00 น. ทีมชาย : ฟิลิปปินส์ – ไทย

โบว์ลิ่ง

สนาม : Blu-O Rhythm & Bowl, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ)

ประเภท 4 คน ทีมชายและทีมหญิง

  • เวลา13.00-16.00 น.

มวย

สนาม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอบชิงชนะเลิศ

เริ่ม 14.00 น.

  • รุ่น 48 กก. (ชาย-หญิง)
  • รุ่น 50 กก. (หญิง)
  • รุ่น 51 กก. (ชาย)
  • รุ่น 54 กก. (ชาย-หญิง)
  • รุ่น 57 กก. (ชาย-หญิง)
  • รุ่น 60 กก. (ชาย-หญิง)
  • รุ่น 63 กก. (หญิง)
  • รุ่น 63.5 กก. (ชาย)
  • รุ่น 66 กก. (หญิง)
  • รุ่น 69 กก. (ชาย)
  • รุ่น 70 กก. (หญิง)
  • รุ่น 75 กก. (ชาย)
  • รุ่น 80 กก. (ชาย)

แคนูและเรือพาย

สนาม : ศูนย์ฝึกเรือพาย กองทัพเรือ จ.ระยอง)

เรือกรรเชียงทะเลระยะสปริ้นท์ (พายคนเดียว)

รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 09.30 -12.00 น. ชาย และ หญิง

เรือมังกร

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 09.00 -12.15 น. Small Boat 500M ชาย และ หญิง
  • เวลา 14.15 -16.30 น. Standard Boat 500M ทีมผสม

หมากรุก

สนาม : โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก

รอบชิงชนะเลิศ (รอยืนยันเวลา)

  • หมากรุกไทย ทีมชาย

รอบชิงชนะเลิศ (รอยืนยันเวลา)

  • หมากรุกแบบเร็ว ชาย และ หญิง

คริกเก็ต

สนาม : สนามคริกเก็ตเทอดไทย

T20i หญิง

  • เวลา 09.00 น. รอบชิงที่ 3 : อินโดนีเซีย – เมียนมา
  • เวลา 13.30 น. รอบชิงชนะเลิศ : ไทย – มาเลเซีย

จักรยาน

สนาม : Kamol Sports Park กรุงเทพฯ

ประเภทลู่ รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 14.00 -15.30 น. ทีมสปรินท์ชาย
  • เวลา 14.00 -15.30 น. พอยต์เรซ (Points Race) ชาย

ขี่ม้า

สนาม : ไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรี่ยน คลับ

กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง

  • เวลา 15.00-16.00 น. เดี่ยวผสม นัดชิงชนะเลิศ

ขี่ม้าโปโล

สนาม : วีเอส สปอร์ต คลับ บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

  • เวลา 16.00 น. ชิงอันดับ 3
  • เวลา 18.00 น. นัดชิงชนะเลิศ

อีสปอร์ตส์

สนาม : ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

AOV ทีมชาย

  • เวลา 10.00 น. รอบรองชนะเลิศ
  • เวลา 15.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

ฟันดาบ

สนาม : Island Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

รอบรองชนะเลิศ- รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 15.00-18.00 น. เซเบอร์ ทีมชาย/ เอเป้ ทีมชาย / ฟอยล์ ทีมหญิง

ฟลอร์บอล

สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

  • เวลา 9.00 น. รอบชิงที่ 3 ทีมหญิง : ฟิลิปปินส์ – มาเลเซีย
  • เวลา 12.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ทีมหญิง : สิงคโปร์ – ไทย
  • เวลา 15.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาย : ไทย – ฟิลิปปินส์

ฟุตซอล

สนาม : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ

ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 16.00 น. เวียดนาม – เมียนมา
  • เวลา 19.00 น. อินโดนีเซีย – ไทย

ฮอกกี้

สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Field Hockey รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 10.30 น. ทีมชาย
  • เวลา 13.00 น.ทีมหญิง

สนาม : อาคารกีฬาเวสน์ 1 ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

ฮอกกี้ในร่ม รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 15.30 น. ทีมชาย
  • เวลา 16.30 น. ทีมหญิง

สเก็ตน้ำแข็ง

สนาม : IWIS International Ice Skating Training Center

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 10.00 น. Short Track Speed Skating 1500m หญิง และ ชาย
  • เวลา 10.30 น. Short Track Speed Skating 500m หญิง และ ชาย
  • เวลา 11.00 น. Short Track Speed Skating Relay หญิง และ ชาย

ปัญจกีฬาสมัยใหม่

สนาม : หาดจอมเทียม จ.ชลบุรี

รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว

  • เวลา 16.00 น. หญิง
  • เวลา 17.00 น. ชาย

เซปักตะกร้อ

สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม

ประเภททีมหญิง พบกันหมด

  • เวลา 09.00 น. ไทย – อินโดนีเซีย
  • เวลา 14.00 น. ไทย – มาเลเซีย

ประเภททีมชาย รอบแรก

  • เวลา 14.00 น. ไทย – สิงคโปร์
  • เวลา 18.00 น. ไทย – อินโดนีเซีย

ยิงปืน

สนาม : การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปืนพก และ ปืนไรเฟิล

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 12.00-13.00 น. ปืนไรเฟิล ISSF 50 เมตร สามตำแหน่งประเภทชาย,ทีมชาย
  • เวลา 14.15-15.15 น. ปืนพกยิงเร็วระยะ 25 เมตร ประเภทชาย, ทีมชาย

สควอช

สนาม : วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 10.00-11.00 น. หญิงเดี่ยว
  • เวลา 11.00-12.00 น. ชายเดี่ยว

เทเบิลเทนนิส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สนาม : เซ็นทรัล เวสต์เกต

รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 10.00-19.00 น. หญิงเดี่ยว / ชายเดี่ยว

เทนนิส

สนาม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ จ.นนทบุรี

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 09.00 น. ชายเดี่ยว
  • เวลา 09.00 น. หญิงคู่
  • เวลา 09.00 น. คู่ผสม

ไตรกีฬา

สนาม : แหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง จ.ระยอง

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 07.00 น. ประเภทชาย
  • เวลา 09.00 น. ประเภทหญิง

วอลเลย์บอลในร่ม

สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก

ทีมชาย

  • เวลา 12.30 น. รอบจัดอันดับ : สิงคโปร์ – เมียนมา
  • เวลา 15.00 น. รอบชิงที่ 3 : เวียดนาม – ฟิลิปปินส์
  • เวลา 17.00 น. รอบชิงชนะเลิศ : อินโดนีเซีย – ไทย

วอลเลย์บอลชายหาด

สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 13.30-14.30 น. ทีมหญิง
  • เวลา 14.30-15.30 น. ทีมชาย

มวยปล้ำ

สนาม : ชั้น 4 แปซิฟิก ปาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 15.00 -18.00 น. ฟรีสไตล์ 57 กก. / 65 กก. / 74 กก. / 86 กก.

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

กองทัพภาค 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน 18 ธ.ค. ยังกู้ร่างพลทหารไม่ได้

27 วินาที ที่แล้ว
โซจึ้ง! ดิว อริสรา โชว์สกิลแต่งตัวงบจำกัด 1,000 บาท ชาวเน็ตชมไม่ขาดสาย ใส่ชุดหลักร้อยยังดูแพง บันเทิง

โซจึ้ง! ดิว อริสรา โชว์สกิลแต่งตัวงบจำกัด ชาวเน็ตชมไม่ขาดสาย ใส่ชุดหลักร้อยยังดูแพง

2 นาที ที่แล้ว
ผู้ป่วยติดเตียง ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาตัวนาน 14 ปี จากอุบัติเหตุรถชน ข่าว

ผู้ป่วยติดเตียง ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาตัวนาน 14 ปี จากอุบัติเหตุรถชน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวต่างชาติร่วมเชียร์ ไทยถล่มศูนย์สแกมเมอร์ ไม่มีสายแปลกโทรเข้ามา

19 นาที ที่แล้ว
คลิปเบียร์ในชุดชั้นในตัวจิ๋วสร้างความฮือฮาในโซเชียล บันเทิง

คลิปเด็ด เบียร์ เดอะวอยซ์ ฉลองเอ็มวี “Don’t cha?” ทะลุ 1 ล้านวิว ตอกย้ำความแซ่บ

23 นาที ที่แล้ว
ร้านแกงกะหรี่ Gold Curry แฉฝรั่งล่าเงินรางวัล ข่าว

ร้านแกงกะหรี่ แฉคลิป ฝรั่งโกงแข่งกินจุ คว้าเงินรางวัล 2 หมื่น เตือนร้านอื่นระวัง

33 นาที ที่แล้ว
ผลดีเอ็นเอชี้ ‘Beachy Head Woman’ ไม่ใช่คนผิวดำคนแรกของอังกฤษ แต่เป็นสาวท้องถิ่นเมืองอีสต์บอร์น ข่าวต่างประเทศ

พลิกประวัติศาสตร์! คนผิวดำคนแรกของอังกฤษ DNA ชี้ ไม่ใช่คนดำ

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลปลื้ม กรุงเทพ อันดับ 1 เมืองนักท่องเที่ยวมากสุดแห่งปี มากกว่า 30 ล้านคน

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

งานนี้เดือดแน่! ‘แอนโทนี โจชัว’ ลั่นขอปิดฉากอาชีพ ‘เจค พอล’ ในศึกประวัติศาสตร์ทาง Netflix

47 นาที ที่แล้ว
Line News

เลขมงคล “พระราชินี” ทรงแข่งเรือใบ คว้าทองประวัติศาสตร์ ซีเกมส์ 2025

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาพรรคภูมิใจไทย เคาะส่งแคนดิเดตนายกฯ ลงเลือกตั้ง 69 ในวันนี้

55 นาที ที่แล้ว
สส.ไอซ์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับปฏิทินประกันสังคมที่ไม่จำเป็นในยุคดิจิทัล ข่าว

สส.ไอซ์ แท็กทีม ซีเค เป็นตัวแทนชาวบ้าน ไม่อยากได้ ปฏิทิน ประกันสังคม

55 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส โพสต์ระบาย หลังสูญเงินกว่า 100 ล้านใน 2 ปี

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อไต้หวัน วิเคราะห์เดือด ไทยถล่มกัมพูชา หวังล้างบางสแกมเมอร์ ต้นตอทำลายการท่องเที่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีภรรยาญี่ปุ่น ถูกไฟไหม้ดับกลางห้องซาวน่า ร้านชุ่ยปิดระบบขอความช่วยเหลือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีลอน มัสก์ ทำนาย อนาคต คนไม่ต้องออมเงิน ความยากจนจะหมดไป เศรษฐกิจ

อีลอน มัสก์ ทำนาย อนาคต คนไม่ต้องออมเงิน ความยากจนจะหมดไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา นำทีมเดินขบวนโบกธงชาติ บันเทิง

นางงามกัมพูชา โชว์รอยยิ้มไร้เดียงสาคนเขมร ย้อนถาม ไหนความเกลียดชัง-กระหายสงคราม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัพไทย เผย กาสิโนเขมร ทุนเทาออกแบบพิเศษ ถูกยิงแล้วไม่ถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิป ทหารเขมรโอด เนิน 350 พังยับ หลังทัพไทยโจมตีหนัก แฉซ้ำยึดอาวุธจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 19 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘เชอรี่ ชยาภา’ วอนหยุดขุดอดีตโจมตี ‘ยศชนัน’ พี่ชาย ยันหย่าลูก ส.ส.กัมพูชานานกว่า 5 ปี ชี้อย่านำความบอบช้ำของผู้หญิงมาเป็นเครื่องมือการเมือง ข่าวการเมือง

ขุดภาพเก่า น้องสาว ยศชชนัน แต่งงานลูก สส.เขมร ‘ชยาภา’ ยันหย่านานแล้ว วอนเลิกโจมตีการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก มยุรา เผยคลิปนาทีสวมกอด เสี่ยตา ปัญญา หลังกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายปี บันเทิง

ตั๊ก มยุรา เผยคลิปนาทีสวมกอด เสี่ยตา ปัญญา หลังกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ 13 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไขปริศนา ‘ช่องสะงำ’ จุดเดียวใน 798 กม. ไทย-เขมรไม่ยิงปะทะกันเลย มีอะไรตรงนั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชูวิทย์&quot; แฉเล่ห์ &quot;ฮุนเซน&quot; สร้างภาพถูกไทยรังแก เป็นจิ้งจอกเฒ่า ปลุกสงครามชาตินิยม ข่าว

“ชูวิทย์” แฉเล่ห์ “ฮุนเซน” สร้างภาพถูกไทยรังแก เป็นจิ้งจอกเฒ่า ปลุกสงครามชาตินิยม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักข่าวต่างชาติ โพสต์สันติภาพไม่มีวันเกิด ถ้า “เผด็จการ” ยังคงครองเขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 09:52 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 09:52 น.
439
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทัพภาค 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน 18 ธ.ค. ยังกู้ร่างพลทหารไม่ได้

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
โซจึ้ง! ดิว อริสรา โชว์สกิลแต่งตัวงบจำกัด 1,000 บาท ชาวเน็ตชมไม่ขาดสาย ใส่ชุดหลักร้อยยังดูแพง

โซจึ้ง! ดิว อริสรา โชว์สกิลแต่งตัวงบจำกัด ชาวเน็ตชมไม่ขาดสาย ใส่ชุดหลักร้อยยังดูแพง

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
ผู้ป่วยติดเตียง ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาตัวนาน 14 ปี จากอุบัติเหตุรถชน

ผู้ป่วยติดเตียง ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาตัวนาน 14 ปี จากอุบัติเหตุรถชน

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568

ชาวต่างชาติร่วมเชียร์ ไทยถล่มศูนย์สแกมเมอร์ ไม่มีสายแปลกโทรเข้ามา

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
Back to top button