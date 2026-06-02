คนขับสองแถวเมาน้ำท่อม ชนผัวเมียดับคู่ อึ้งเพิ่งพ้นคุกคดีขับเสพมาแค่ 2 เดือน

คนขับสองแถวดื่มน้ำท่อม ชนสามีภรรยาดับทั้งคู่ ตรวจพบเพิ่งพ้นคดีขับเสพมาแค่ 2 เดือน
วานนี้ 1 มิ.ย. 2569 เกิดอุบัติเหตุสะเทือนขวัญบนถนนเทพารักษ์ กม.17 ขาเข้า หน้าตลาดเอ็นแอนบีพลาซ่า ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ รถสองแถวโดยสารสีส้ม สายบางบ่อ-สำโรง หมายเลข 1146-26 พุ่งเข้าชนท้ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าอย่างรุนแรง
เหยื่อเป็นสองสามีภรรยาที่นั่งมาด้วยกัน ร่างทั้งสองกระเด็นมุดเข้าใต้ท้องรถสองแถว ฝ่ายหญิงอายุ 40-50 ปีเสียชีวิตคาที่ ส่วนสามีซึ่งเป็นคนขับรถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีผู้โดยสารบนรถสองแถวได้รับบาดเจ็บอีก 7 ราย
แรงกระแทกรุนแรงจนรถสองแถวพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าข้างทางหักเป็นสองท่อน ด้านหน้ารถพังยับเยิน กล้องวงจรปิดยังบันทึกภาพหนุ่มไรเดอร์ที่จอดรถอยู่ข้างทางกระโดดหลบรถสองแถวที่พุ่งเข้ามาได้หวุดหวิด
เจ้าหน้าที่จับกุมคนขับคือนายสมคิด อายุ 27 ปี ชาวจังหวัดสุรินทร์ ในสภาพตาเยิ้มแดงกล่ำ ช่วงแรกให้การกลับกลอก อ้างว่ารถจักรยานยนต์ขับย้อนศรมาชน จนเจ้าหน้าที่จับพิรุธได้ จากกล้องวงจรปิด ต่อมาเมื่อสืบสวนเพิ่มเติมจากเพื่อนร่วมสาย นายสมคิดยอมรับว่า “ดื่มน้ำกระท่อมไปขับไป” ก่อนเกิดเหตุ เพิ่งพ้นโทษในคดีขับเสพออกมาได้เพียง 2 เดือนก่อนมาเช่ารถสองแถวขับ
ผลตรวจร่างกายไม่พบสารเสพติดอื่นและแอลกอฮอล์ แต่จากพฤติการณ์และการยอมรับเรื่องดื่มน้ำกระท่อม พ.ต.ท.พงษ์นรินทร์ นนท์ตานอก สารวัตรสอบสวน สภ.บางพลี แจ้งข้อหา “ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย” ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
(2 มิ.ย.) บุตรและญาติเดินทางมายังจุดเกิดเหตุบนถนนเทพารักษ์ นำน้ำดื่ม ธูปเทียน และพวงมาลัยมาเชิญดวงวิญญาณพ่อแม่กลับบ้าน ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า
ลูกชายคนโตเปิดเผยว่า คำพูดสุดท้ายของแม่ก่อนออกจากบ้านเมื่อวานคือ “รอแม่กลับมาทำกับข้าวให้กิน” แต่สุดท้ายข่าวร้ายมาถึงในช่วงค่ำแทน พ่อกับแม่เป็นเสาหลักของครอบครัว ยังไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร เพราะหลังจากนี้เหลือเพียงพี่น้อง 3 คนเท่านั้น
ส่วนลูกชายคนเล็กวัย 10 ขวบร่ำไห้เล่าว่า เช้าวันเกิดเหตุพ่อแม่ออกจากบ้านเพื่อไปใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะซื้อกับข้าวกลับมากินด้วยกัน ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้าย
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดเข้ามาแสดงความรับผิดชอบหรือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบางพลีเข้ามาช่วยเหลือด้านเอกสาร รับศพ รวมถึงสนับสนุนรถและโลงศพ กำหนดนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางโฉลงนอกในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
