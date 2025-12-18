ด่วน! ไทยใช้ F-16 ถล่มปอยเปต ทิ้งไข่ใส่ศูนย์กลางของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์
ไทยใช้ F-16 ถล่มปอยเปต ทิ้งไข่ใส่ศูนย์กลางของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์และคลังอาวุธของกองกำลังกัมพูชา และยังพบว่าเป็นแหล่งซ่อมุมกำลังด้วย
เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force รายงานว่า “ด่วน! ถล่มปอยเปตแล้ว! เครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยเปิดฉากโจมตีทางอากาศ ทิ้งระเบิดใส่ตำแหน่งฐานปฏิบัติการทางการทหารกัมพูชาเขตที่ 5 เมืองปอยเปต เป้าหมายการโจมตีครั้งนี้ คืออาคารที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ รวมถึงคลังอาวุธของกองกำลังกัมพูชา นอกจากนี้ กองทัพภาคที่ 1 ยังได้ตรวจพบกัมพูชาซ่องสุมกำลังพลและอาวุธบนพื้นที่ดังกล่าว ในลักษณะที่คุกคามต่อความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศไทย”
ทั้งนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าสำนักข่าวกัมพูชาอย่าง แคมโบเดียเนส ได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน โดยระบุว่ามีการทิ้งระเบิด 2 ลูก ใกล้ฐานทัพทหาร และมีโดรนสังเกตการด้วย
นอกจากนี้ในสื่อสังคมออนไลน์กัมพูชา ก็ได้มีการโพสต์ภาพความเสียหายจากการโจมตีของกองทัพไทยในครั้งนี้เช่นกัน
