สื่อไต้หวัน วิเคราะห์เดือด ไทยถล่มกัมพูชา หวังล้างบางสแกมเมอร์ ต้นตอทำลายการท่องเที่ยว
สื่อไต้หวันวิเคราะห์เดือด เผยสาเหตุที่แท้จริง กองทัพไทยถล่มกัมพูชา ล้างบางสแกมเมอร์ และทุนจีนเทา หลังอนุทินประกาศลั่น ไม่เอาคนกลาง
เผิง หัวกัน สื่ออาวุโสของไต้หวัน ได้วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ถึงสาเหตุที่กองทัพไทยตัดสินใจตอบโต้กัมพูชา การปราบปรามสแกมเมอร์ รวมถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยที่มีความเสียหายอย่างรุนแรง จากเหตุการเสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้
เผิง หัวกัน ระบุว่า พูดกันตามตรง สำหรับไทยตั้งแต่ข่าวนักศึกษาเกาหลีใต้เสียชีวิตที่ชายแดน ไทยก็ถูกวิจารณ์อย่างหนัก และกระทบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอย่างมาก ดังนั้น ผมจึงคิดว่านายกรัฐมนตรีของไทย ท่านอนุทิน จุดยืนของท่านมันค่อนข้างชัดเจน “ไม่จำเป็นต้องมีใครเป็นคนกลาง” ผมเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรก ไม่รู้ท่านกล้าพูดได้อย่างไร ไม่จำเป็นต้องมีใครเป็นคนกลาง นั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะทำ
เผิง หัวกัน กล่าวเสริมว่า ว่ากันตามตรง อย่างที่พูดว่าไทยต้องการสั่งสอนกัมพูชา ง่าย ๆ แค่นั้น เพราะอะไร ก็เพราะว่ากัมพูชาเริ่มจากเขมรแดงใช่ไหม แต่พวกเขาไม่มีอะไรดีขึ้นเลยในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา ในแง่ของการทหารและการเมือง ไม่มีอะไรดีขึ้น มีแต่พวกสแกมเมอร์เท่านั้นที่โตเอา ๆ ทั้งหมดนี้ต้องโทษ ฮุน เซน และลูกชาย
ตลอดหลายปี ภายใต้สองพ่อลูก คนกัมพูชาไม่ได้รวยขึ้นเลย มีแต่ครอบครัวพวกเขาที่ร่ำรวยมหาศาล นั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด แต่ในขณะที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ แล้วความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับจีนเป็นอย่างไร มันค่อนข้างซับซ้อน เพราะสิ่งที่เราเพิ่งพูดถึง ทั้งกาสิโน ทั้งรังสแกมเมอร์ คนพวกนี้เป็นใคร มันคือ เฉิน จื้อ กรุ๊ป ที่โด่งดังที่สุดของเรา
เฉิน จื้อ กรุ๊ป มีชื่อเสียงในไต้หวันของเรา จากนั้นก็ไปโด่งดังในอเมริกา เพราะพวกเขาถูกยึดทรัพย์ในอเมริกา บิตคอยน์และด็อกคอยน์มูลค่า 1.5 หมื่นล้าน เงินดิจิทัลเหล่านี้ถูกยึดโดยรัฐบาลทรัมป์ จากนั้นก็มีคำสั่งในไต้หวัน ไทเปเข้ายึดและพบว่า เจย์โชว์ นักร้องเราอยู่ตึกเดียวกับเขา มีกาารยึดอพาร์ตเมนต์ 11 แห่ง อพาร์ตเมนต์เหล่านี้ถูกซื้อด้วยเงินเทา
จากนี้ไม่ใช่เรื่องตลก มันเกี่ยวกับเรา คนไต้หวันจะถามว่าใครคือ เฉิน จื้อ คุณปล่อยให้คนแบบนี้มาอยู่ได้อย่างไร ทั่วทั้งโลก อังกฤษ ไต้หวัน สิงคโปร์ ต่างมีร่องรอยของเขา แล้วรู้ไหมเขาได้อะไรในกัมพูชา ตำแหน่ง “ออกญา” ดังนั้น ฮุน เซน และลูกชายต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ คน ๆ นี้ได้รับการคุ้มครองจากพวกคุณ และตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในกัมพูชา กัมพูชาไม่มีทางส่งเขาให้สหรัฐฯ แน่นอนสหรัฐฯต้องการให้ส่งตัว ไต้หวันก็อยากที่จะส่งตัว แล้วเราอยู่ตรงไหน
พูดถึงโพธิสัตว์การ์เด้น เขตเศรษฐกิจโพธิสัตว์ เขตเศรษฐกิจอุดรมีชัย พวกนี้ใหญ่กว่าเคเคปาร์กที่เรารู้จัก เราเคยพูดถึงเมียวดีใช่ไหม นั่นเทียบไม่ได้กับที่เหล่านี้ สถานที่ที่เหยื่อถูกปฏิบัติเยี่ยงทาส สถานที่ที่มืดดำที่สุด แล้วใครอยู่เบื้องหลัง ก็คนไต้หวันกับคนจีนชั่ว ๆ เนี่ยแหละ นั่นคือเหตุผลที่กองทัพไทย ถึงตัดสินใจว่าเราต้องโจมตี เพราะว่าถ้าเราพูดถึงการท่องเที่ยวในไทย ตั้งแต่สมัยกษัตริย์ภูมิพลจึงถึงปัจจุบัน ไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมโดยตลอด
ถ้าเราพูดถึงการหลอกลวงทุกวันนี้จะกระทบการท่องเที่ยวไทย ไม่ต้องพูดถึงชาวตะวันตก แม้แต่คนจีนก็ไม่กล้ามา สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย มันถึงจุดวิกฤต กัมพูชาก็เช่นกัน กัมพูชาเพิ่งฟื้นตัวจากช่วงโควิดก็ปีนี้ ปีนี้มีคนไปเที่ยว 6.7 ล้านคน เราเข้าไปชมนครวัด ผมพูดตามตรงมันน้อยกว่าช่วงพีคที่เป็นหลักสิบล้านในปีก่อน ๆ มาก
เร็ว ๆ นี้มีคนเห็น F-16 อยู่แถวนครวัด ผมทิ้งระเบิดในจังหวัดเสียมเรียบ ถึงแม้ว่ามันจะห่างจากนครวัด 2 ชั่วโมง แต่ผมทิ้งระเบิดแถวนั้น คุณก็รู้ว่าครั้งต่อไปอาจเป็นตรงนั้น ความตั้งใจของไทยครั้งนี้หนักแน่นมาก นั่นคือการเตรียมพร้อมที่จะกวาดล้างขบวนการอาชญากรรมให้หมดสิ้น
ที่มาคลิปและคำแปลภาษาไทยจาก Around the World
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นางงามกัมพูชา โชว์รอยยิ้มไร้เดียงสาคนเขมร ย้อนถาม ไหนความเกลียดชัง-กระหายสงคราม?
- ฝรั่งในเขมร เขียนบทความโจมตีไทย ใช้มุกเดิมช่วงสงครามโลก หาเรื่องรุกรานกัมพูชา
- ทางการจีน โทรคุย รมต.กต. ทั้งไทย-กัมพูชา หวังยุติเหตุปะทะชายแดน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: