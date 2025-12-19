คลิปเด็ด เบียร์ เดอะวอยซ์ ฉลองเอ็มวี “Don’t cha?” ทะลุ 1 ล้านวิว ตอกย้ำความแซ่บ

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 11:09 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 11:09 น.
85
คลิปเบียร์ในชุดชั้นในตัวจิ๋วสร้างความฮือฮาในโซเชียล
ภาพจาก : IG @beerpassaranan

เบียร์ เดอะวอยซ์ ปล่อยคลิปเด็ดชุดชั้นในตัวจิ๋ว ฉลอง MV “Don’t cha?” ทะลุล้านวิว คลอเคลียหนุ่มหล่อตอกย้ำความแซ่บ ทำชาวเน็ตแห่อิจฉาพระเอก

ทำเอาโลกโซเชียลร้อนระอุข้ามคืน เมื่อนักร้องสาวสุดเซ็กซี่ เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ เบียร์ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้ (17 ธ.ค.) เพื่อฉลองความสำเร็จหลังจากมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดยอดวิวพุ่งทะลุ 1 ล้านวิว โดยเธอระบุแคปชั่นสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า “ฉลอง 1m ด้วยคอนเทนต์แซ่บๆ” พร้อมคอมเมนต์แซวตัวเองใต้โพสต์ว่า “อ่านหนังสือแล้วอินไปหน่อย”

คลิปดังกล่าวเริ่มต้นด้วยภาพเหตุการณ์สมมติขณะที่เบียร์กำลังนั่งอ่านหนังสือ ซึ่งคาดว่าเป็นนิยายแนวอิโรติก ก่อนภาพจะตัดสลับไปเป็นฉากสุดเร่าร้อน

เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์คลิปฉลองเอ็มวี 'Don’t cha?' ทะลุ 1 ล้านวิว
ภาพจาก : IG @beerpassaranan

มีชายหนุ่มรูปงามเข้ามาโอบกอดและซุกไซ้บริเวณซอกคอ โดยสาวเบียร์ปรากฏตัวในชุดชั้นในตัวบางเฉียบอวดหุ่นเซ็กซี่ขยี้ใจ ฉากวาบหวามนี้ทำเอาหนุ่ม ๆ ใจละลายและเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่า “อิจฉาพระเอกเอ็มวี” กันถ้วนหน้า

เบียร์โพสต์แคปชั่นฉลอง 1 ล้านวิวด้วยคอนเทนต์แซ่บ
ภาพจาก : IG @beerpassaranan

ชมคลิป เบียร์ เดอะวอยซ์ ฉลองครบ 1 ล้านวิว

สำหรับเพลงที่เป็นกระแสร้อนแรงอย่าง “Don’t cha? (ไม่เคยเอากันหรอ?)” มาในสไตล์ร็อกจังหวะสนุกสนานพร้อมเนื้อหาดุเดือดเผ็ดร้อน โดยมุ่งเน้นการสื่อสารตรงไปตรงมาถึงเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดและคนที่ชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวชาวบ้าน มีท่อนฮุคสุดจี๊ดที่ตะโกนถามกลับแรงๆ ว่า “พวกมึงไม่เคยเอากันหรอ?” เป็นการประกาศจุดยืนความมั่นใจและไม่แคร์คำนินทาที่เคยถาโถมเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้

มิวสิกวิดีโอ 'Don’t cha?' มีเนื้อหาที่ตรงไปตรงมา
ภาพจาก : IG @beerpassaranan

ในส่วนของมิวสิกวิดีโอ เบียร์ลงทุนแสดงเองทุกฉากและมีการขึ้นคำเตือนเรต R (Restricted) ไว้ตั้งแต่ต้นคลิป การันตีความแรงของเนื้อหาที่เล่าเรื่องราวชีวิตซูเปอร์สตาร์ท่ามกลางแสงแฟลชของปาปารัสซี่ ตัดสลับกับฉากเลิฟซีนบนเตียงที่ดูวาบหวามและถึงพริกถึงขิง ซึ่งเบียร์ ภัสรนันท์ สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความเซ็กซี่ออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติสมฉายาตัวแม่

เบียร์นั่งอ่านหนังสือก่อนจะมีชายหนุ่มเข้ามาโอบกอด
ภาพจาก : IG @beerpassaranan

ข้อมูลและภาพจาก

ฉากวาบหวามในคลิปทำให้หนุ่มๆ อิจฉาพระเอกเอ็มวี
ภาพจาก : IG @beerpassaranan
เบียร์โชว์หุ่นเซ็กซี่ในชุดชั้นในที่ดึงดูดสายตา
ภาพจาก : IG @beerpassaranan
คลิปนี้มีการตัดสลับระหว่างการอ่านหนังสือและฉากเร่าร้อน
ภาพจาก : IG @beerpassaranan
เอ็มวี ล้านวิวแล้ว
ภาพจาก : IG @beerpassaranan

