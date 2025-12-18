ข่าวกีฬาซีเกมส์

เปิดวาร์ป แซร์ หลิน เคียน ปิงปองหญิง สิงคโปร์ วัย 19 ปี คู่ปรับสุดแกร่ง ซีเกมส์ 2025

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 17:55 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 17:57 น.
51
แซร์ หลิน เคียน นักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงจากสิงคโปร์ วัย 19 ปี
ภาพจาก : IG @linqian.__.0501

เปิดวาร์ป แซร์ หลิน เคียน (Ser Lin Qian) มือตบสาวหมวยฟอร์มดุ เจ้าของเหรียญเงินทีมหญิงซีเกมส์ที่ไทย ดีกรี “Sportsgirl of the Year”

ควันหลงจากการแข่งขัน เทเบิลเทนนิส กีฬาซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ แม้ทัพลูกเด้งสาวไทยจะคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ แต่หนึ่งในนักกีฬาที่แฟนกีฬาชาวไทยต่างพูดถึงคือฟอร์มการเล่นที่ดุดันของ “แซร์ หลิน เคียน” (Ser Lin Qian) ดาวรุ่งวัย 19 ปี จากสิงคโปร์ ที่เกือบทำเอาทีมไทยต้องเหนื่อยหนักในรอบชิงชนะเลิศ วันนี้ The Thaiger จะพาไปทำความรู้จักเธอให้มากขึ้น

ประวัติ แซร์ หลิน เคียน เลือดใหม่ทัพสิงคโปร์

แซร์ หลิน เคียน (Ser Lin Qian) เกิดในปี 2006 ปัจจุบันอายุ 19 ปี ถือเป็นคลื่นลูกใหม่ที่สมาคมเทเบิลเทนนิสสิงคโปร์ (STTA) หมายมั่นปั้นมือ สไตล์การเล่น ถนัดขวา สายบุก (Right-handed, Offensive) จับไม้แบบเชคแฮนด์ (Shakehand) ข้อมูลล่าสุดจาก ITTF/WTT (สัปดาห์ที่ 51/2025) รั้งอันดับ 125 ของโลก ในประเภทหญิงเดี่ยว

ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยแซร์ หลิน เคียน เป็นกำลังหลักสำคัญที่พาทีมหญิงสิงคโปร์ทะลุเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศ พบกับ ทีมชาติไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต

ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่เกมตัดสินแมตช์สุดท้าย เธอต้องดวลกับ หญิง สุธาสินี เสวตรบุตร มือเก๋าของไทย เกมเป็นไปอย่างสูสีและบีบหัวใจกองเชียร์ ก่อนที่สุธาสินีจะใช้ประสบการณ์เฉือนชนะไปได้ 3-2 เกม ส่งผลให้สิงคโปร์คว้า เหรียญเงิน ไปครอง แต่ฟอร์มของ แซร์ หลิน เคียน ในวันนั้น ได้รับคำชมว่าสู้กับมือระดับท็อปของไทยได้อย่างสมศักดิ์ศรี

ก่อนจะมาฉายแสงที่ไทย เธอสะสมผลงานและความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง แซร์ หลิน เคียน เคยได้รับทุน With The Future In Mind (WFIM) จากกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิก ในปี 2021 และ 2022 ซึ่งเป็นโครงการที่คัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่งเพียง 30 คนทั่วโลก เพื่อสนับสนุนเส้นทางสู่โอลิมปิก

ภาพของแซร์ หลิน เคียน ขณะแข่งขันในซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทย
ภาพจาก : IG @linqian.__.0501

คว้ารางวัล Sportsgirl of the Year จากงาน Singapore Sports Awards 2022 การันตีความสามารถในระดับเยาวชน และปี 2024 ร่วมทีมหญิงสิงคโปร์ ทวงบัลลังก์แชมป์ Southeast Asian Championships กลับมาได้สำเร็จหลังจากรอคอยมานาน 10 ปี

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของแซร์ หลิน เคียน เพราะในซีเกมส์ 2023 ที่กัมพูชา เธอเคยคว้าเหรียญทองแดง (ทีมหญิงและหญิงคู่) มาแล้ว

สำหรับแฟนกีฬาที่ประทับใจในฟอร์มการตบและอยากติดตามพัฒนาการของแซร์ หลิน เคียน อย่างใกล้ชิด สามารถเข้าไปเช็กข้อมูลการแข่งขันและสถิติอย่างเป็นทางการได้ที่ เว็บไซต์สมาคมเทเบิลเทนนิสสิงคโปร์ (stta.org.sg), ITTF (results.ittf.link) และ Team Singapore (teamsingapore.sg)

ส่วนใครที่อยากส่องไลฟ์สไตล์นอกสนาม สามารถไปกดติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของน้องได้ที่ IG: @linqian.__.0501

เซอร์ ลิน เฉียน ในชุดแข่งขันขณะทำคะแนนในรอบชิงชนะเลิศ
ภาพจาก : IG @linqian.__.0501
ภาพของแซร์ หลิน เคียน ร่วมกับทีมชาติสิงคโปร์ในซีเกมส์
ภาพจาก : IG @linqian.__.0501
แซร์ หลิน เคียน ในงานประกาศรางวัล Sportsgirl of the Year
ภาพจาก : IG @linqian.__.0501

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟ ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่สาวอีก ข่าวต่างประเทศ

ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟสาว ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่อีก

6 วินาที ที่แล้ว
น้องสาว &quot;ยศชนัน&quot; แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย ข่าวการเมือง

น้องสาว “ยศชนัน” แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย

1 นาที ที่แล้ว
แซร์ หลิน เคียน นักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงจากสิงคโปร์ วัย 19 ปี ข่าวกีฬา

เปิดวาร์ป แซร์ หลิน เคียน ปิงปองหญิง สิงคโปร์ วัย 19 ปี คู่ปรับสุดแกร่ง ซีเกมส์ 2025

5 นาที ที่แล้ว
เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้ บันเทิง

เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 18 ธ.ค. 68 ไทยขาดอีก 5 เหรียญแตะ 200 ทอง

19 นาที ที่แล้ว
&#039;จุลพันธ์&#039; ยันส่งครบ 400 เขต เผยกระแส เชน ยศชนัน แรงมาก มั่นใจเพื่อไทยคว้าชัยแน่นอน ข่าว

‘จุลพันธ์’ ยันส่งครบ 400 เขต เผยกระแส เชน ยศชนัน แรงมาก มั่นใจเพื่อไทยคว้าชัยแน่นอน

20 นาที ที่แล้ว
Too Fast To Sleep สยามสแควร์ ปิดให้บริการ 24 ธ.ค. 68 ข่าว

ใจหาย Too Fast To Sleep สยาม โบกมือลา 24 ธ.ค.นี้ ปิดฉากความทรงจำ 10 ปี

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“กู๊ดวิว” ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์ นักกระโดดน้ำชายไทย คว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ ครั้งแรกรอบ 22 ปี

28 นาที ที่แล้ว
เช็กด่วน! เงื่อนไขการเข้าชม ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ ไทย-เวียดนาม ข่าวกีฬา

เช็กด่วน! เงื่อนไขการเข้าชม ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ ไทย-เวียดนาม

36 นาที ที่แล้ว
วันโอนเงินเดือนข้าราชการธันวาคม 2568 เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการธันวาคม 2568 เข้าวันไหน? ปฏิทินเงินบำนาญ-ทหารกองเกิน

48 นาที ที่แล้ว
ชายปีนเสาสูงในปอยเปตเพื่อปักธงชาติจีนในสถานการณ์ตึงเครียด ข่าว

คลิป สแกมเมอร์ในปอยเปต ปีนเสาปักธงจีน โบกขอชีวิต F-16 ไทย หลังถล่มฐาน

58 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดข้อมูล บริษัท ชีเสิร์ฟ จำกัด ของว่าที่ CEO น้องเกล แอบิเกล ทุนจดทะเบียนเป็นล้าน

60 นาที ที่แล้ว
เปิดช่องทาง ยื่นเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ทั้งในเขต-นอกเขต เริ่มลงทะเบียน 20 ธ.ค.นี้ ข่าว

เปิดช่องทาง ยื่นเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ทั้งในเขต-นอกเขต เริ่มลงทะเบียน 20 ธ.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งในเขมร เขียนบทความโจมตีไทย ใช้มุกเดิมช่วงสงครามโลก หาเรื่องรุกรานกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งในเขมร เขียนบทความโจมตีไทย ใช้มุกเดิมช่วงสงครามโลก หาเรื่องรุกรานกัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาทคืน กรณีได้ซ้ำ เศรษฐกิจ

วิธีคืนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 ถ้าได้ซ้ำซ้อน แอปฯ กรุงไทย พบสวมสิทธิ์ผิดกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โชติศักดิ์ อ่อนสูง ถอนตัว สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เซ่นดราม่าปมวิพากษ์อิสลาม ข่าวการเมือง

โชติศักดิ์ อ่อนสูง ถอนตัว สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เซ่นดราม่าปมวิพากษ์อิสลาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคชาติพัฒนา ยกธงขาว ไม่ส่งผู้สมัคร สส. ลงเลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา เผยสภาพจิตใจลูกแฝด หลังเกิดคดีฉาว ยันไม่ปิดบัง เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น บันเทิง

นานา เผยสภาพจิตใจลูกแฝด หลังเกิดคดีฉาว ยันไม่ปิดบัง เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊งอิ๊ง รุดเยี่ยม ทักษิณ เผยพ่อส่งกำลังใจถึง &quot;เชน ยศชนัน&quot; ดีใจหลานชายเป็น 1 ในแคนดิเดตนายกฯ ข่าว

อุ๊งอิ๊ง รุดเยี่ยม ทักษิณ เผยพ่อส่งกำลังใจถึง “เชน ยศชนัน” หลานชายแคนดิเดตนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สนธิญา” ยื่น บช.น. ตรวจสอบ “Tokyogurl” โกงแข่ง RoV ทำขายหน้าทั่วโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! หาดใหญ่ ปัก “ธงเหลือง” แจ้งเตือน 4 ถนนสายหลัก-ชุมชนริมคลอง รับมือเสี่ยงน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนสุดา ร่ายยาว 13 ปีทำแบรนด์ด้วยตนเอง ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ บันเทิง

เจนสุดา พูดตรง ๆ ไม่เคยคิดโกง ไม่รวยด้วยเงินคนอื่น เจนี่-วุ้นเส้น เมนต์ทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ฟุตซอลหญิงไทย” แก้ตัวสำเร็จ อัดฟิลิปปินส์ยับ คว้าเหรียญทองแดง ซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน ข่าวต่างประเทศ

เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 17:55 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 17:57 น.
51
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟ ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่สาวอีก

ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟสาว ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่อีก

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
น้องสาว &quot;ยศชนัน&quot; แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย

น้องสาว “ยศชนัน” แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้

เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
&#039;จุลพันธ์&#039; ยันส่งครบ 400 เขต เผยกระแส เชน ยศชนัน แรงมาก มั่นใจเพื่อไทยคว้าชัยแน่นอน

‘จุลพันธ์’ ยันส่งครบ 400 เขต เผยกระแส เชน ยศชนัน แรงมาก มั่นใจเพื่อไทยคว้าชัยแน่นอน

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
Back to top button