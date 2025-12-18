เปิดวาร์ป แซร์ หลิน เคียน ปิงปองหญิง สิงคโปร์ วัย 19 ปี คู่ปรับสุดแกร่ง ซีเกมส์ 2025

เปิดวาร์ป แซร์ หลิน เคียน (Ser Lin Qian) มือตบสาวหมวยฟอร์มดุ เจ้าของเหรียญเงินทีมหญิงซีเกมส์ที่ไทย ดีกรี “Sportsgirl of the Year”
ควันหลงจากการแข่งขัน เทเบิลเทนนิส กีฬาซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ แม้ทัพลูกเด้งสาวไทยจะคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ แต่หนึ่งในนักกีฬาที่แฟนกีฬาชาวไทยต่างพูดถึงคือฟอร์มการเล่นที่ดุดันของ “แซร์ หลิน เคียน” (Ser Lin Qian) ดาวรุ่งวัย 19 ปี จากสิงคโปร์ ที่เกือบทำเอาทีมไทยต้องเหนื่อยหนักในรอบชิงชนะเลิศ วันนี้ The Thaiger จะพาไปทำความรู้จักเธอให้มากขึ้น
ประวัติ แซร์ หลิน เคียน เลือดใหม่ทัพสิงคโปร์
แซร์ หลิน เคียน (Ser Lin Qian) เกิดในปี 2006 ปัจจุบันอายุ 19 ปี ถือเป็นคลื่นลูกใหม่ที่สมาคมเทเบิลเทนนิสสิงคโปร์ (STTA) หมายมั่นปั้นมือ สไตล์การเล่น ถนัดขวา สายบุก (Right-handed, Offensive) จับไม้แบบเชคแฮนด์ (Shakehand) ข้อมูลล่าสุดจาก ITTF/WTT (สัปดาห์ที่ 51/2025) รั้งอันดับ 125 ของโลก ในประเภทหญิงเดี่ยว
ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยแซร์ หลิน เคียน เป็นกำลังหลักสำคัญที่พาทีมหญิงสิงคโปร์ทะลุเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศ พบกับ ทีมชาติไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่เกมตัดสินแมตช์สุดท้าย เธอต้องดวลกับ หญิง สุธาสินี เสวตรบุตร มือเก๋าของไทย เกมเป็นไปอย่างสูสีและบีบหัวใจกองเชียร์ ก่อนที่สุธาสินีจะใช้ประสบการณ์เฉือนชนะไปได้ 3-2 เกม ส่งผลให้สิงคโปร์คว้า เหรียญเงิน ไปครอง แต่ฟอร์มของ แซร์ หลิน เคียน ในวันนั้น ได้รับคำชมว่าสู้กับมือระดับท็อปของไทยได้อย่างสมศักดิ์ศรี
ก่อนจะมาฉายแสงที่ไทย เธอสะสมผลงานและความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง แซร์ หลิน เคียน เคยได้รับทุน With The Future In Mind (WFIM) จากกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิก ในปี 2021 และ 2022 ซึ่งเป็นโครงการที่คัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่งเพียง 30 คนทั่วโลก เพื่อสนับสนุนเส้นทางสู่โอลิมปิก
คว้ารางวัล Sportsgirl of the Year จากงาน Singapore Sports Awards 2022 การันตีความสามารถในระดับเยาวชน และปี 2024 ร่วมทีมหญิงสิงคโปร์ ทวงบัลลังก์แชมป์ Southeast Asian Championships กลับมาได้สำเร็จหลังจากรอคอยมานาน 10 ปี
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของแซร์ หลิน เคียน เพราะในซีเกมส์ 2023 ที่กัมพูชา เธอเคยคว้าเหรียญทองแดง (ทีมหญิงและหญิงคู่) มาแล้ว
สำหรับแฟนกีฬาที่ประทับใจในฟอร์มการตบและอยากติดตามพัฒนาการของแซร์ หลิน เคียน อย่างใกล้ชิด สามารถเข้าไปเช็กข้อมูลการแข่งขันและสถิติอย่างเป็นทางการได้ที่ เว็บไซต์สมาคมเทเบิลเทนนิสสิงคโปร์ (stta.org.sg), ITTF (results.ittf.link) และ Team Singapore (teamsingapore.sg)
ส่วนใครที่อยากส่องไลฟ์สไตล์นอกสนาม สามารถไปกดติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของน้องได้ที่ IG: @linqian.__.0501
