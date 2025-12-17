เปิดวาร์ป “กัปตันโคด้า” จอมคน พุ่มสีนิล กัปตัน RoV หญิงไทยใจแกร่งวัย 19 ปี

เปิดวาร์ป โคด้า (Givemeakiss) กัปตัน RoV หญิงทีมชาติไทย วัย 19 ปี ผู้แบกความหวังทีมชาติไทย ย้อนโพสต์วันรับตำแหน่งสุดซึ้ง ก่อนเจอพิษดราม่าเพื่อนร่วมทีมโกงจนต้องยุติเส้นทางซีเกมส์
กลายเป็นบุคคลที่สังคมจับตามองและต่างพากันส่งกำลังใจให้ สำหรับ โคด้า หรือ นางสาวจอมคน พุ่มสีนิล (Jormkon Pumseenil) กัปตันทีมอีสปอร์ตหญิงทีมชาติไทย วัย 19 ปี เจ้าของชื่อในวงการเกมว่า “Givemeakiss” นักแข่งฝีมือฉกาจจากสโมสร Talon Esports และเป็นน้องสาวของ “เร็น” (Kamlangpandin Pumseenil) บุคคลมีชื่อเสียงในวงการเกม ที่ต้องเผชิญกับมรสุมลูกใหญ่จนต้องยุติเส้นทางความฝันในนามทีมชาติลงอย่างกะทันหัน
จากน้ำตาแห่งชัยชนะ สู่ความเศร้าที่โหนกระแส
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนความภาคภูมิใจให้กลายเป็นความเจ็บปวดครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากกรณีอื้อฉาวของ Tokyogurl หรือ นางสาวณภัทร วราสินธ์ อดีตเพื่อนร่วมทีมที่ถูกตรวจสอบพบว่ากระทำผิดกติกาการแข่งขันอย่างร้ายแรง จนนำไปสู่บทลงโทษแบนตลอดชีวิต
ทำให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตฯ ต้องตัดสินใจถอนทีมนักกีฬา RoV หญิงไทยออกจากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแบบยกชุด ส่งผลให้ความพยายามและการทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักของโคด้าและสมาชิกที่เหลือต้องพังทลายลงกลางคัน
หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่โคด้าได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เจ้าตัวได้เคยโพสต์ข้อความระบายความในใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและแรงกดดันมหาศาลที่เธอแบกรับไว้
หัวใจสู้ของกัปตัน! จอมคน พุ่มสี
โคด้าเผยความในใจว่า การได้ทำหน้าที่กัปตันทีมชาติคือความฝันสูงสุดที่ทำสำเร็จจนพูดไม่ออกนอกจากร้องไห้ เพราะตลอดเส้นทางที่ผ่านมา เธอต้องเผชิญกับคำดูถูกและคำด่าทอมาตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ลีกอาชีพ จนเคยรู้สึกท้อและตั้งคำถามกับตัวเองหลายครั้ง แต่สุดท้ายก็สามารถพิสูจน์ก้าวแรกได้สำเร็จ
ในครั้งนั้น โคด้าได้กล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่เชื่อใจให้คนชื่อ อองตวย เป็นหัวหน้าทีม ขอบคุณสโมสร Talon และผู้ใหญ่ที่ให้โอกาส รวมถึงขอบคุณ “โค้ชป้อม” ที่ช่วยวางแผนและเป็นที่ปรึกษาในทุกเรื่องจนเธอยกตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าในใจให้ และสิ่งสำคัญที่สุดคือครอบครัวและแฟนคลับที่เป็นแรงผลักดันให้เธอก้าวมายืนอยู่ ณ จุดนี้ได้
สำหรับแฟนคลับที่ต้องการติดตามผลงานและส่งกำลังใจให้ “โคด้า” สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก Givemeakiss ซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 1.7 หมื่นคน และอินสตาแกรม coddanism ที่มีผู้ติดตามกว่า 2.4 หมื่นคน หรือหากสนใจติดต่องานสามารถติดต่อผ่านทาง Line Official หรืออีเมลของสโมสรได้โดยตรง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไขสงสัย Tokyogurl โกง RoV ซีเกมส์ ติดคุกหรือไม่? เปิดข้อกฎหมายโทษทางอาญา
- ประวัติ Tokyogurl โปร RoV หญิงทีมชาติไทย ก่อนถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ 2025
- RoV ประกาศแบน Tokyogurl ตลอดชีวิต เซ่นปมผิดกฎร้ายแรง ซีเกมส์ 2025
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: