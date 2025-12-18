ข่าวดาราบันเทิง

เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 17:45 น.
ใครที่เติบโตมาในยุค 90 คงไม่มีทางลืมจังหวะดนตรีสนุกๆ กับท่าเต้นโยกย้ายส่ายสะโพกอันเป็นเอกลักษณ์ของเพลง “Saturday Night” ได้อย่างแน่นอน ล่าสุดเจ้าของเสียงร้องชาวเดนมาร์ก Whigfield (วิกฟิลด์) หรือชื่อจริง Sannie Charlotte Carlson สร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ต เมื่อเธอโพสต์ภาพล่าสุดลงในอินสตาแกรม เผยให้เห็นใบหน้าสดใสที่ดูอ่อนกว่าวัยจนแทบไม่อยากเชื่อว่าเธออายุ 55 ปีแล้ว

วิกฟิลด์โพสต์ภาพเซลฟี่ระหว่างเดินทางจากปารีสไปยังเม็กซิโก เพื่อขึ้นแสดงในคอนเสิร์ตทัวร์ I Love Dance แม้เธอเพิ่งฟื้นตัวจากอาการไข้หวัด แต่ใบหน้ากลับดูเปล่งปลั่งไร้ริ้วรอย “หลังจากป่วยเป็นไข้หวัดเล็กน้อยมา 2-3 วัน ฉันพร้อมมากที่จะไปสนุกกับทุกคนที่เม็กซิโกซิตี้ เจอกันเร็วๆ นี้”

บรรดาแฟนคลับต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความงามแบบธรรมชาติ บางคนถึงกับแซวว่า “สงสัยไข้หวัดจะเป็นเคล็ดลับหน้าเด็กของคุณแน่ๆ”

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่คุ้นชื่อ วิกฟิลด์คือศิลปินป๊อปแดนซ์ระดับตำนานที่แจ้งเกิดเปรี้ยงปร้างในปี 1994 เพลง “Saturday Night” ของเธอทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 บนชาร์ตเพลงอังกฤษ กลายเป็นปรากฏการณ์ฟลอร์เต้นรำไปทั่วโลก ด้วยท่าเต้นง่ายๆ แต่น่าจดจำที่กลายเป็นท่าบังคับในทุกงานปาร์ตี้ งานโรงเรียน หรือแม้แต่งานเลี้ยงครอบครัว เรียกได้ว่าใครได้ยินอินโทรขึ้นมา ต้องขยับแขนขาตามกันอัตโนมัติ

เคล็ดลับความสวยสะพรั่งในวัยเลข 5 นี้ วิกฟิลด์เคยให้สัมภาษณ์ในรายการ Lorraine เมื่อปี 2019 ถึงวิธีดูแลตัวเองว่า “เคล็ดลับคือทำทุกอย่างให้ต่างจากที่เคยทำตอนยุค 90 ฉันเข้านอนตอน 4 ทุ่ม กินอาหารเพื่อสุขภาพ กับออกกำลังกายทุกวัน ฉันไม่ใช่เด็กเกเรอีกต่อไปแล้ว”

ปัจจุบันเธอใช้ชีวิตอย่างสงบในชนบทชานเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หันหลังให้กับวงการเพลงกระแสหลักเพื่อมุ่งเน้นไปที่ดนตรีแนวเฮาส์ และเขียนเพลงให้กับดีเจคนอื่นๆ เธอบอกว่ามีความสุขกับชีวิตตอนนี้มาก เพราะได้หยุดพักชื่นชมความงามของสิ่งรอบตัว ต่างจากในอดีตที่ตารางงานแน่นเอี๊ยดจนแทบไม่มีเวลาหายใจ

แต่น้อยคนรู้ ภายใต้รอยยิ้มสดใส วิกฟิลด์ผ่านมรสุมชีวิตครั้งใหญ่มาแล้ว เธอเคยต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านมเมื่อกว่า 10 ปีก่อน ช่วงเวลานั้นเธอเปรียบเปรยว่าเหมือนชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากที่กำลังสนุกกับการทำเพลง อยู่ๆ ก็เหมือนติดอยู่ในฟองสบู่แห่งความชาชิน แม้การผ่าตัดและการฉายแสงจะเป็นเรื่องยากลำบาก แต่ได้รับกำลังใจมหาศาลจากการเห็นผู้ป่วยคนอื่น โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ต่อสู้กับโรคร้ายนี้อย่างเข้มแข็ง

เธอเคยโพสต์ภาพเต้านมที่มีรอยแดงจากการฉายแสงเพื่อสร้างความตระหนักรู้ โดยหวังว่าเรื่องราวของเธอจะกระตุ้นให้ผู้หญิงทุกคนหมั่นตรวจเช็กร่างกายสม่ำเสมอ แม้จะรู้สึกว่าตนเองแข็งแรงดีก็ตาม

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

