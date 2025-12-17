รู้ตัวร่างทรงแล้ว ใครเล่นแทน Tokyogurl เช็กประวัติ พบ เป็นระดับเซมิโปร

ยันรู้ตัวแล้ว! ใครคือ “ร่างทรง” เล่นแทน Tokyogurl ชี้เป้าเป็นระดับเซมิโปร หลักฐานมัดแน่นหนีไม่รอด
ความคืบหน้ากรณีอื้อฉาวในศึกซีเกมส์ 2025 ที่นักกีฬา RoV ทีมหญิงของไทย “Tokyogurl” ถูกจับได้ว่ามีการทุจริตการแข่งขัน ล่าสุด นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลสำคัญกลางรายการโหนกระแส โดยยืนยันว่าทางสมาคมรู้ตัวบุคคลที่ทำหน้าที่เป็น “ร่างทรง” หรือคนเล่นแทนเรียบร้อยแล้ว
นายสันติ ระบุว่าเหตุการณ์นี้ผู้กระทำผิดได้ทิ้งหลักฐานสำคัญไว้เป็น “ดิจิทัลฟุตปริ้นท์” ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ โดยเริ่มจากพฤติกรรมผิดสังเกตที่มีการสลับหน้าจอระหว่างแข่ง ซึ่งขัดต่อกฎห้ามสลับหน้าจอ เมื่อกรรมการขอตรวจสอบกลับมีการบ่ายเบี่ยง ไม่ยอมให้ดูในทันที
จากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่ามีการใช้งานโปรแกรม Discord (DC) เพื่อแชร์หน้าจอและควบคุมเครื่อง โดยพบว่ามีการล็อกอินบัญชีซ้อนกันอยู่ 2 แอคเคานต์ และเมื่อตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็พบความผิดปกติที่ชัดเจน เนื่องจากเน็ตของฝ่ายจัดการแข่งขันมีการ Fix IP เอาไว้
แต่ไอพีแอดเดรสของ “คนที่เล่นแทน” กลับมาจากอินเทอร์เน็ตอีกแห่งหนึ่งซึ่งไม่ตรงกับสนามแข่งขัน ทำให้สมาคมสามารถแกะรอยจนทราบตัวตนได้ โดยนายกสมาคมฯ เผยข้อมูลเบื้องต้นว่า “ร่างทรง” คนนี้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตในระดับ “เซมิโปร” ที่มีความเชี่ยวชาญในเกมนี้เป็นอย่างดี
แม้ตอนนี้สังคมกำลังรอคอยการ เปิดวาร์ป โฉมหน้าและขุดคุ้ย ประวัติ ของมือปืนรับจ้างรายนี้อย่างใจจดใจจ่อ แต่นายสันติขอเวลาตรวจสอบรายละเอียดทางกฎหมายอีกเล็กน้อยเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องที่สุด 100% ก่อนจะดำเนินการเปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการ
นายกสมาคมฯ ย้ำทิ้งท้ายว่าจะดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแบบ “สุดซอย” เพื่อตรวจสอบว่ามีใครได้รับผลกระทบจากการกระทำครั้งนี้บ้าง และเพื่อกอบกู้ศรัทธาของวงการอีสปอร์ตไทยกลับคืนมาให้ได้เร็วที่สุด
