เปิดวาร์ป “โอ๊ต ภาสพงศ์ ” นักกีฬากระโดดค้ำถ่อสุดหล่อของไทย ดีกรีเหรียญเงินซีเกมส์ 2025

เปิดวาร์ป “โอ๊ต” ภาสพงศ์ อ่ำสำอาง นักกระโดดค้ำถ่อทีมชาติไทย หนุ่มนักกีฬาสุดหล่อ ขวัญใจแม่ยก ดีกรีเหรียญเงิน ซีเกมซ์ 2025
แม้ว่าการแข่งขันกรีฑาในมหกรรมกรรมกีฬา ซีเกมส ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จะสิ้นสุดแล้ว นอกจากเหนือจากผลงานของทัพนักกรีฑาไทยที่เข้าขั้นยอดเยี่ยมด้วยการกวาดไป 13 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
โดยหนึ่งในนักกีฬาที่ได้รับความสนใจในซีเกมส์ 2025 นี้ก็คือ “โอ๊ต” ภาสพงศ์ อ่ำสำอาง นักกีฬากระโดดค้ำถ่อทีมชาติไทย ที่หลายเป็นขวัญใจของแฟนคลับสาวๆ ไปโดยปริยาย ด้วยหน้าตาที่หล่อเหลา บวกกับหนุ่มสุดฟิตตามสไตล์นักกีฬา ทำให้เขากลายเป็นที่สนใจของคนดูข้างสนามได้ไม่ยากนัก
ส่วนผลงานของเขาในการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 โอ๊ต ภาสพงศ์ สามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จ ด้วยสถิติ 5.70 เมตร ซึ่งเท่ากับสถิติของนักกีฬาฟิลิปปินส์ที่คว้าเหรียญทอง แต่คู่แข่งใช้จำนวนครั้งในการกระโดดน้อยกว่า จึงคว้าเหรียญทองไป
สำหรับใครที่อยากติดตามชีวิตส่วนตัว รวมไปถึงผลงานของ “โอ๊ต” ภาสพงศ์ อ่ำสำอาง ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย สามารถกดติดตามเขาได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่าง
ภาพจาก Instagram @oatpatsapong
