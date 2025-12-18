สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 18 ธ.ค. 68 ไทยขาดอีก 5 เหรียญแตะ 200 ทอง

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 (อัปเดตข้อมูลล่าสุด เวลา 17:40 น.) ทัพนักกีฬาทีมชาติไทย โกยเหรียญทองไม่มีหยุด มีลุ้นเตะ 200 เหรียญ
แม้ว่าการแข่งขันมหกรรมกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกำลังจะปิดฉากลในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แจ่ถึงอย่างนั้น ทัพนักกีฬาทีมชาติไท ยีงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการคว้าไปแล้วทั้งหมด 195 เหรียญทอง 128 เหรียญเงิน และ 88 เหรียญทองแดง
ขณะที่อันดับที่ 2 อย่าง อินโดนีเซีย ที่เก็บเพิ่มเป็น 78 เหรียญทอง ตามมาด้วยอันดับที่ 3 อย่าง เวียดนาม ที่คว้าเหรียญทองเพิ่มเป็น 70 เหรียญ ไล่จี้ทัพอิเหนาเหลือแค่ 8 เหรียญเท่านั้น
แต่ที่น่าลุ้นตอนนี้คือโซนการแข่งอันดับที่ 4 ของ สิงตโปร์, มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์ ที่มีเหรียญทองอยู่ที่ 48 เหรียญทอง, 45 เหรียญทอง และ 40 เหรียญทอง ตามลำดับ
ขณะที่ เมียนมา มี 3 เหรียญทอง ลาว มี 2 เหรียญทองในขณะที่ บรูไน มี 1 เหรียญทอง และ ติมอร์-เลสเต มี 3 เหรียญทองแดง
วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุด ภาพรวมซีเกมส์ 2025
เจ้าภาพอย่าง ไทย แทบจะการันตีตำแหน่งเจ้าเหรียญทองในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แต่อีกหนึ่งไมล์สโตนที่น่าลุ้นตามก็คือ การโกยเหรียญทองให้แตะ 200 เหรียญให้ได้ กับเวลาที่เหลืออีก 3 วัน
ส่วนอันดับที่ 2 ที่ อินโดนีเซีย กับ เวียดนาม คาดว่าก็ยังคงขับเคี่ยวกันไปจนถึงวันสุดท้าย และอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการแย่งอันดับที่ 4 ของ 3 ชาติอย่าง สิงคโปร์, มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์ โดยที่ทั้ง 3 ชาติก็ยังมีลุ้นคว้าเหรียญทองในวันที่เหลือพอสมควร
