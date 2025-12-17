ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 18 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 18 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์
โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม
โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD
ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2568
กระโดดน้ำ
สนาม : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (เอแบค บางนา)
รอบชิงชนะเลิศ
- 14.00 น. ชาย
ว่ายน้ำโอเพนวอเตอร์ (Open Water Swimming)
สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 10.00 น. 10M OWS ชาย
- เวลา 10.10 น. 10M OWS หญิง
โปโลน้ำ
สนาม : ศูนย์กีฬาทางน้ำธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 09.00 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย
ทีมหญิง แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 16.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย
ยิงธนู
สนาม : สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย
ชิงเหรียญทอง และ เหรียญทองแดง
- เวลา 09.30-10.00 น. Team compound ทีมหญิง
- เวลา 10.00-10.30 น. Team compound ทีมหญิง
- เวลา 10.00-11.00 น. Team compound ทีมชาย
- เวลา 13.00-13.20 น. Compound Mixed Team
- เวลา 13.20-13.40 น. Compound Mixed Team
- เวลา 13.40-14.00 น. Individual compound หญิง
- เวลา 13.40-14.20 น Individual compound หญิง
- เวลา 14.20-14.40 น. Individual compound ชาย
- เวลา 14.20-15.00 น. Individual compound ชาย
ซอฟท์บอล
สนาม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี
- เวลา 09.30 น. ทีมหญิง : สิงคโปร์ – ไทย
- เวลา 11.00 น. ทีมชาย รอบชิงเหรียญทองแดง
- เวลา 14.00 น. ทีมชาย รอบชิงเหรียญทอง
บาสเกตบอล
สนาม : สนามกีฬานิมิบุตร
รอบรองชนะเลิศ
- รอยืนยันเวลา : ทีมชายและทีมหญิง
โบว์ลิ่ง
สนาม : Blu-O Rhythm & Bowl, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ
ประเภท 4 คน ชายและหญิง
- เวลา 10.00-18.00 น. รอบแรก
แคนูและเรือพาย
สนาม : ศูนย์ฝึกเรือพาย กองทัพเรือ จ.ระยอง
เรือมังกร
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 09.00 -12.00 น. Small Boat 200M ชาย และ หญิง
- เวลา 13.50 -16.00 น. Small Boat 200M ทีมผสม
หมากรุก
สนาม : โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก
รอบชิงชนะเลิศ (รอยืนยันเวลา)
- หมากรุกไทย ทีมชาย
รอบแรก (รอยืนยันเวลา)
- หมากรุกแบบเร็ว ชาย และ หญิง
คริกเก็ต
สนาม : สนามคริกเก็ตสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
T20i หญิง รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 13.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์
จักรยาน
สนาม : Kamol Sports Park กรุงเทพฯ
ประเภทลู่ รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 14.00-16.00 น. เคริน ชาย
- เวลา 14.00-16.00 น. สแครช หญิง
- เวลา 14.00-16.00 น. ทีมเพอร์ซูต
อีสปอร์ตส์
สนาม : ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
- รอยืนยันเวลา : Freefire Team ทีมผสม
ฟันดาบ
สนาม : Island Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ
รอบแรก
- เวลา 10.00-15.00 น. ฟอยล์ เดี่ยวชาย / เอเป้ เดี่ยวหญิง / เซเบอร์ เดี่ยวหญิง
รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 15.00-18.00 น. ฟอยล์ ทีมชาย / เอเป้ ทีมหญิง / เซเบอร์ ทีมหญิง
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 15.00-18.00 น. ฟอยล์ ทีมชาย / เอเป้ ทีมหญิง / เซเบอร์ ทีมหญิง
ฟุตบอล
สนาม : ราชมังคลากีฬสถาน
ทีมชาย
- เวลา 15.30 น. รอบชิงเหรียญทองแดง : มาเลเซีย – ฟิลิปปินส์
- เวลา 19.30 น. รอบชิงชนะเลิศ : ไทย – เวียดนาม
ฟุตซอล
สนาม : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ
ทีมหญิง
- เวลา 13.30 น. รอบชิงเหรียญทองแดง : ฟิลิปปินส์ – ไทย
- เวลา 16.30 น. รอบชิงชนะเลิศ : เวียดนาม – อินโดนีเซีย
สนาม : โรงยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี
ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 16.00 น. อินโดนีเซีย – มาเลเซีย
- เวลา 19.00 น. เวียดนาม – ไทย
ยิมนาสติก
- เวลา 14.00-15.00 น. Mixed Pair ทีมผสม รอบแรก
- เวลา 15.00-16.00 น. Group ทีมผสม รอบแรก
ฮอกกี้
สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
Field Hockey รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 08.00-19.00 น. ทีมชาย และ ทีมหญิง
ฮ็อกกี้น้ำแข็ง
สนาม : Thailand International Ice Hockey Arena กรุงเทพฯ
ชิงเหรียญทองแดง
- เวลา 13.00 น. ทีมหญิง
- เวลา 19.00 น. ทีมชาย
สเก็ตน้ำแข็ง
สนาม : IWIS International Ice Skating Training Center
รอบรองชนะเลิศ รอยืนยันเวลาแข่ง
- Short Track Speed Skating 1500m หญิง และ ชาย
- Short Track Speed Skating 500m หญิง และ ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
- Short Track Speed Skating Relay ทีมผสม
กาบัดดี้
แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 09.00 น. Three Stars หญิง ไทย – มาเลเซีย
- เวลา 10.00 น. Three Stars ชาย ไทย – เมียนมา
- เวลา 15.30 น. Three Stars ชาย ไทย – อินโดนีเซีย
- เวลา 17.00 น. Three Stars หญิง ไทย – ติมอร์-เลสเต
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 17.30 น. Three Stars หญิง
- เวลา 18.00 น. Three Stars ชาย
ปัญจกีฬาสมัยใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 16.00 น. Individual Triathle’ (Swim Shooting Run) หญิง
- เวลา 17.00 น. Individual Triathle’ (Swim Shooting Run) ชาย
เรือใบ (SSL 47)
สนาม : Ocean Marina Yacht club จ.ชลบุรี
- เวลา 10.00 -17.00 น. ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ
กีฬาทางอากาศ
สนาม : หนองค้อ จ.ชลบุรี
พาราไกลดิ้ง
- เวลา 10.00-17.00 น. Formula Kite รอบแก้ตัว
- เวลา 10.00-17.00 น. Windsurfer ชาย / หญิง / คู่ผสม รอบแก้ตัว
เซปักตะกร้อ
สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม
ตะกร้อทีม 4 คน รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 16.00 น. หญิง
- เวลา 17.00 น. ชาย
ยิงปืน
สนาม : การกีฬาแห่งประเทศไทย
ปืนพก และ ปืนไรเฟิล
รอบแรก
- เวลา 09.45-13.15 น. ปืนพกยิงเร็วระยะ 25 เมตร ชาย
- เวลา 09.45-13.15 น. ปืนพกยิงเร็วระยะ 25 เมตร ทีมชาย
ปืนลูกซอง
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 09.00-15.00 น. Compak Sporting Team ทีมชาย
สควอช
สนาม : วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ
รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 13.00-14.00 น. หญิงเดี่ยว
- เวลา 14.00-15.00 น. ชายเดี่ยว
เทเบิลเทนนิส
สนาม : เซ็นทรัล เวสต์เกต
รอบแรก-รอบก่อนรองชนะเลิศ
- เวลา 10.00-22.00 น. หญิงเดี่ยว / ชายเดี่ยว
เทนนิส
สนาม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ จ.นนทบุรี
รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 09.00 น. ชายเดี่ยว/ หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 09.00 น. หญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ
ไตรกีฬา
สนาม : แหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง จ.ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 07.00 น. Duathlon Team Relay ชาย
- เวลา 07.45 น. Duathlon Team Relay หญิง
- เวลา 17.30 น. Duathlon Team Relay ทีมผสม
วอลเลย์บอลชายหาด
สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี
รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 13.30-15.30 น. ทีมชาย
วอลเลย์บอลในร่ม
สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก
ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 15.00 น. อินโดนีเซีย -เวียดนาม
- เวลา 17.30 น. ไทย – ฟิลิปปินส์
มวยปล้ำ
สนาม : ชั้น 4 แปซิฟิก ปาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 15.00 -18.00 น. ฟรีสไตล์ 50 กก. / 53 กก. / 57 กก. / 62 กก.
กีฬาทางอากาศ
สนาม : หนองค้อ จ.ชลบุรี
พาราไกลดิ้ง รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 06.00-12.00 น. Team Combined ทีมผสม
สนาม : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จานร่อน (Disc Golf)
รอบพบกันหมด-รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 12.00 น. Men’s Disc Golf Indivdual ชาย
- เวลา 12.30 น. Women’s Disc Golf Indivdual หญิง
**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: