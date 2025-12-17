ข่าวกีฬาซีเกมส์

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 18 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 17:14 น.
52

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 18 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์

โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม

โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD

ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2568

กระโดดน้ำ

สนาม : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (เอแบค บางนา)

รอบชิงชนะเลิศ

  • 14.00 น. ชาย

ว่ายน้ำโอเพนวอเตอร์ (Open Water Swimming)

สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 10.00 น. 10M OWS ชาย
  • เวลา 10.10 น. 10M OWS หญิง

โปโลน้ำ

สนาม : ศูนย์กีฬาทางน้ำธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 09.00 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย

ทีมหญิง แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 16.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย

ยิงธนู

สนาม : สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชิงเหรียญทอง และ เหรียญทองแดง

  • เวลา 09.30-10.00 น. Team compound ทีมหญิง
  • เวลา 10.00-10.30 น. Team compound ทีมหญิง
  • เวลา 10.00-11.00 น. Team compound ทีมชาย
  • เวลา 13.00-13.20 น. Compound Mixed Team
  • เวลา 13.20-13.40 น. Compound Mixed Team
  • เวลา 13.40-14.00 น. Individual compound หญิง
  • เวลา 13.40-14.20 น Individual compound หญิง
  • เวลา 14.20-14.40 น. Individual compound ชาย
  • เวลา 14.20-15.00 น. Individual compound ชาย

ซอฟท์บอล

สนาม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี

  • เวลา 09.30 น. ทีมหญิง : สิงคโปร์ – ไทย
  • เวลา 11.00 น. ทีมชาย รอบชิงเหรียญทองแดง
  • เวลา 14.00 น. ทีมชาย รอบชิงเหรียญทอง

บาสเกตบอล

สนาม : สนามกีฬานิมิบุตร

รอบรองชนะเลิศ

  • รอยืนยันเวลา : ทีมชายและทีมหญิง

โบว์ลิ่ง

สนาม : Blu-O Rhythm & Bowl, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ

ประเภท 4 คน ชายและหญิง

  • เวลา 10.00-18.00 น. รอบแรก

แคนูและเรือพาย

สนาม : ศูนย์ฝึกเรือพาย กองทัพเรือ จ.ระยอง

เรือมังกร

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 09.00 -12.00 น. Small Boat 200M ชาย และ หญิง
  • เวลา 13.50 -16.00 น. Small Boat 200M ทีมผสม

หมากรุก

สนาม : โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก

รอบชิงชนะเลิศ (รอยืนยันเวลา)

  • หมากรุกไทย ทีมชาย

รอบแรก (รอยืนยันเวลา)

  • หมากรุกแบบเร็ว ชาย และ หญิง

คริกเก็ต

สนาม : สนามคริกเก็ตสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

T20i หญิง รอบรองชนะเลิศ

  • เวลา 13.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์

จักรยาน

สนาม : Kamol Sports Park กรุงเทพฯ

ประเภทลู่ รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 14.00-16.00 น. เคริน ชาย
  • เวลา 14.00-16.00 น. สแครช หญิง
  • เวลา 14.00-16.00 น. ทีมเพอร์ซูต

อีสปอร์ตส์

สนาม : ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอบชิงชนะเลิศ

  • รอยืนยันเวลา : Freefire Team ทีมผสม

ฟันดาบ

สนาม : Island Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

รอบแรก

  • เวลา 10.00-15.00 น. ฟอยล์ เดี่ยวชาย / เอเป้ เดี่ยวหญิง / เซเบอร์ เดี่ยวหญิง

รอบรองชนะเลิศ

  • เวลา 15.00-18.00 น. ฟอยล์ ทีมชาย / เอเป้ ทีมหญิง / เซเบอร์ ทีมหญิง

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 15.00-18.00 น. ฟอยล์ ทีมชาย / เอเป้ ทีมหญิง / เซเบอร์ ทีมหญิง

ฟุตบอล

สนาม : ราชมังคลากีฬสถาน

ทีมชาย

  • เวลา 15.30 น. รอบชิงเหรียญทองแดง : มาเลเซีย – ฟิลิปปินส์
  • เวลา 19.30 น. รอบชิงชนะเลิศ : ไทย – เวียดนาม

ฟุตซอล

สนาม : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ

ทีมหญิง

  • เวลา 13.30 น. รอบชิงเหรียญทองแดง : ฟิลิปปินส์ – ไทย
  • เวลา 16.30 น. รอบชิงชนะเลิศ : เวียดนาม – อินโดนีเซีย

สนาม : โรงยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี

ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 16.00 น. อินโดนีเซีย – มาเลเซีย
  • เวลา 19.00 น. เวียดนาม – ไทย

ยิมนาสติก

  • เวลา 14.00-15.00 น. Mixed Pair ทีมผสม รอบแรก
  • เวลา 15.00-16.00 น. Group ทีมผสม รอบแรก

ฮอกกี้

สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Field Hockey รอบรองชนะเลิศ

  • เวลา 08.00-19.00 น. ทีมชาย และ ทีมหญิง

ฮ็อกกี้น้ำแข็ง

สนาม : Thailand International Ice Hockey Arena กรุงเทพฯ

ชิงเหรียญทองแดง

  • เวลา 13.00 น. ทีมหญิง
  • เวลา 19.00 น. ทีมชาย

สเก็ตน้ำแข็ง

สนาม : IWIS International Ice Skating Training Center

รอบรองชนะเลิศ รอยืนยันเวลาแข่ง

  • Short Track Speed Skating 1500m หญิง และ ชาย
  • Short Track Speed Skating 500m หญิง และ ชาย

รอบชิงชนะเลิศ

  • Short Track Speed Skating Relay ทีมผสม

กาบัดดี้

แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 09.00 น. Three Stars หญิง ไทย – มาเลเซีย
  • เวลา 10.00 น. Three Stars ชาย ไทย – เมียนมา
  • เวลา 15.30 น. Three Stars ชาย ไทย – อินโดนีเซีย
  • เวลา 17.00 น. Three Stars หญิง ไทย – ติมอร์-เลสเต

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 17.30 น. Three Stars หญิง
  • เวลา 18.00 น. Three Stars ชาย

ปัญจกีฬาสมัยใหม่

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 16.00 น. Individual Triathle’ (Swim Shooting Run) หญิง
  • เวลา 17.00 น. Individual Triathle’ (Swim Shooting Run) ชาย

เรือใบ (SSL 47)

สนาม : Ocean Marina Yacht club จ.ชลบุรี

  • เวลา 10.00 -17.00 น. ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ

กีฬาทางอากาศ

สนาม : หนองค้อ จ.ชลบุรี

พาราไกลดิ้ง

  • เวลา 10.00-17.00 น. Formula Kite รอบแก้ตัว
  • เวลา 10.00-17.00 น. Windsurfer ชาย / หญิง / คู่ผสม รอบแก้ตัว

เซปักตะกร้อ

สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม

ตะกร้อทีม 4 คน รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 16.00 น. หญิง
  • เวลา 17.00 น. ชาย

ยิงปืน

สนาม : การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปืนพก และ ปืนไรเฟิล

รอบแรก

  • เวลา 09.45-13.15 น. ปืนพกยิงเร็วระยะ 25 เมตร ชาย
  • เวลา 09.45-13.15 น. ปืนพกยิงเร็วระยะ 25 เมตร ทีมชาย

ปืนลูกซอง

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 09.00-15.00 น. Compak Sporting Team ทีมชาย

สควอช

สนาม : วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ

รอบรองชนะเลิศ

  • เวลา 13.00-14.00 น. หญิงเดี่ยว
  • เวลา 14.00-15.00 น. ชายเดี่ยว

เทเบิลเทนนิส

สนาม : เซ็นทรัล เวสต์เกต

รอบแรก-รอบก่อนรองชนะเลิศ

  • เวลา 10.00-22.00 น. หญิงเดี่ยว / ชายเดี่ยว

เทนนิส

สนาม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ จ.นนทบุรี

รอบรองชนะเลิศ

  • เวลา 09.00 น. ชายเดี่ยว/ หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
  • เวลา 09.00 น. หญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ

ไตรกีฬา

สนาม : แหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง จ.ระยอง

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 07.00 น. Duathlon Team Relay ชาย
  • เวลา 07.45 น. Duathlon Team Relay หญิง
  • เวลา 17.30 น. Duathlon Team Relay ทีมผสม

วอลเลย์บอลชายหาด

สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี

รอบรองชนะเลิศ

  • เวลา 13.30-15.30 น. ทีมชาย

วอลเลย์บอลในร่ม

สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก

ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ

  • เวลา 15.00 น. อินโดนีเซีย -เวียดนาม
  • เวลา 17.30 น. ไทย – ฟิลิปปินส์

มวยปล้ำ

สนาม : ชั้น 4 แปซิฟิก ปาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 15.00 -18.00 น. ฟรีสไตล์ 50 กก. / 53 กก. / 57 กก. / 62 กก.

กีฬาทางอากาศ

สนาม : หนองค้อ จ.ชลบุรี

พาราไกลดิ้ง รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 06.00-12.00 น. Team Combined ทีมผสม

สนาม : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จานร่อน (Disc Golf)

รอบพบกันหมด-รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 12.00 น. Men’s Disc Golf Indivdual ชาย
  • เวลา 12.30 น. Women’s Disc Golf Indivdual หญิง

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

