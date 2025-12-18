อุ๊งอิ๊ง รุดเยี่ยม ทักษิณ เผยพ่อส่งกำลังใจถึง “เชน ยศชนัน” หลานชายแคนดิเดตนายกฯ
อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร เยี่ยม ทักษิณ ชินวัตร หลังคุมขังครบ 3 เดือน เผยสุขภาพแข็งแรงดี พร้อมฝากส่งกำลังใจถึง “เชน ยศนันท์” แคนดิเดตนายกฯ ปลื้มหลานชายลุยศึกการเมืองเต็มตัว
กระแสการเมืองไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อนางสาวแพทองธาร ชินวัตร เดินทางเข้าเยี่ยมอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร หลังถูกคุมขังครบ 3 เดือน ท่ามกลางการจับตามองถึงทิศทางของพรรคเพื่อไทยภายใต้ผู้นำรุ่นใหม่
เมื่อเวลา 09.40 น. ของวันที่ 18 ธันวาคม 2568 บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนืองแน่นไปด้วยกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอปักหลักให้กำลังใจ โดย อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร พร้อมด้วยสามี ปอ ปิฎก และทนายความ เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณเป็นครั้งที่ 26
หลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมนานกว่า 1 ชั่วโมง น.ส.แพทองธาร ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สั้น ๆ กับสื่อมวลชนที่รออยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำคลองเปรมเกี่ยวกับประเด็นร้อนหลังพรรคเพื่อไทยเปิดตัว “เชน ยศนันท์” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่
อุ๊งอิ๊ง เผยว่า “คุณพ่อฝากส่งกำลังใจให้หลานชาย เพราะเห็นว่าเริ่มต้นเส้นทางสายการเมืองในช่วงอายุ 46-47 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ใกล้เคียงกับคุณพ่อเมื่อครั้งเริ่มเล่นการเมืองครั้งแรก”
นอจกากนั้น อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ยังได้ตอบประเด็นเรื่องปัญหาสุขภาพของอดีตนายกทักษิณด้วย โดยยืนยันว่า “สุขภาพร่างกายของนายทักษิณยังอยู่ในเกณฑ์ดีและเป็นปกติทุกอย่าง”
