ปลดฟ้าผ่า “มิสฟินแลนด์” เซ่นปม ท่าเหยียดคนเอเชีย อ้างปวดหัวแต่ฟังไม่ขึ้น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 09:05 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 09:05 น.
สำนักข่าวฟินแลนด์ รายงาน กองประกวดประกาศถอดมงกุฎ ซาราห์ ซาฟซี (Sarah Dzafce) มิสยูนิเวิร์สฟินแลนด์ 2025 คนล่าสุดฟ้าผ่า หลังครองตำแหน่งได้เพียง 3 เดือน เซ่นกระแสดราม่าพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติชาวเอเชีย

ต้นเหตุของเรื่องอื้อฉาวเริ่มจากมีการเผยแพร่ภาพถ่ายของซาราห์ในแอปพลิเคชัน Jodel ปรากฏภาพเธอกำลังใช้นิ้วดึงหางตาให้ชี้ขึ้นในลักษณะ “ทำตาตี่” (Slant-eyed gesture) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลที่รู้กันดีว่าเป็นการล้อเลียนรูปลักษณ์ของชาวเอเชีย

ซาราห์ ซาฟซี ถูกปลดจากตำแหน่งมิสฟินแลนด์ หลังมีภาพเหยียดเชื้อชาติ

สิ่งที่มัดตัวแน่นหนาคือข้อความภาษาฟินแลนด์ใต้ภาพที่ระบุว่า “kiinalaisenkaa syömäs” ซึ่งแปลได้ว่า “กำลังกินข้าวกับคนจีน” ทำให้ภาพลักษณ์นางงามของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงทันที

ในเบื้องต้น ซาราห์พยายามออกมาแก้ต่างว่า ท่าทางในรูปไม่ได้มีเจตนาล้อเลียน แต่เป็นเพราะเธอกำลังปวดหัวอย่างรุนแรง จึงเอามือนวดขมับและดึงตาขึ้นเพื่อบรรเทาอาการ แต่คำชี้แจงนี้ขัดแย้งฟังไม่ขึ้น เมื่อเทียบกับบริบทของรูปภาพและข้อความประกอบทำให้กระแสสังคมยิ่งตีกลับแรงขึ้น

กองประกวดมิสฟินแลนด์ (Miss Finland Organization) ไม่นิ่งเฉยต่อกระแสสังคม ออกแถลงการณ์เชือดไก่ให้ลิงดู แสดงจุดยืนชัดเจนว่า องค์กรไม่ยอมรับการเหยียดเชื้อชาติหรือพฤติกรรมเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ พร้อมประกาศบทลงโทษสูงสุดคือปลดซาราห์ออกจากตำแหน่งทันที

ในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (11 ธันวาคม) มีการเปิดตัว ทารา เลห์โทเนน (Tara Lehtonen) รองอันดับ 1 ขึ้นรับตำแหน่งมิสฟินแลนด์คนใหม่แทนที่ทันที

ทั้งนี้ ซาราห์ ซึ่งมีเชื้อสายลูกครึ่งฟินแลนด์-โคโซโว ได้กล่าวขอโทษในงานแถลงข่าว ยอมรับผิดต่อการกระทำที่สร้างความเจ็บปวดและไม่เหมาะสมของตนเอง ปิดฉากเส้นทางนางงามด้วยประเด็นเรื่องความละเอียดอ่อนทางเชื้อชาติ

กองประกวดมิสฟินแลนด์แถลงชัดเจนไม่ยอมรับการเหยียดเชื้อชาติ

ซาราห์เขียนในแถลงการณ์ว่า

“สวัสดีค่ะ ฉันอยากจะเปิดใจพูดกับทุกคนตรงๆ ในตอนนี้

ฉันเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการกระทำของฉันได้สร้างความไม่พอใจและความรู้สึกแย่ให้กับใครหลายคน และฉันรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเรื่องนี้ ฉันอยากขอโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากสถานการณ์นี้โดยตรง ซึ่งนั่นไม่เคยเป็นเจตนาของฉันเลยแม้แต่น้อย

ตำแหน่งมิสฟินแลนด์สำหรับฉัน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ “มงกุฎ” แต่คือ “ความรับผิดชอบ” …ความรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันพูด สิ่งที่ฉันทำ และผลกระทบจากการกระทำของฉันที่มีต่อผู้คน ฉันตระหนักดีว่าฉันยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้และเติบโตอีกมาก

สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับฉันคือความเคารพต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อภูมิหลังที่หลากหลาย ความแตกต่าง สำหรับฉันแล้ว มันมีความหมายมากที่ทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ และได้รับการปฏิบัติอย่างมีคุณค่าเท่าเทียมกัน

ฉันขอน้อมรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง และจะเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เพื่อก้าวต่อไป

ในอนาคต ฉันอยากจะพิสูจน์ให้เห็นด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดว่าฉันเป็นมิสฟินแลนด์แบบไหน คือมิสฟินแลนด์ที่เป็นผู้เชื่อมประสาน ผู้รับฟัง และปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความอบอุ่น

ฉันจะจำเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียน และสัญญาว่าจะเติบโตขึ้นค่ะ”

มิสฟินแลนด์คนใหม่ ทารา เลห์โทเนน รับตำแหน่งแทนซาราห์ ซาฟซี

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

