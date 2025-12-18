วงการฟุตบอลเศร้า “อีธาน แม็คลอยด์” อดีตแข้งเยาวชนวูล์ฟแฮมป์ตัน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
เกิดการสูญในวงการฟุตบอลอังกฤษอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่า อีธาน แม็คลอยด์ อดีตแข้งเยาวชนของวูล์ฟแฮมป์ตัน ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เสียชีวิต
เมื่อวานนี้ (17 ธันวาคม) ทางสโฒสร แม็คเคิลส์ฟิลด์ ทาวน์ ได้ออกมายืนยันว่า อีธาน แม็คลอยด์ (Ethan McLeod) กองหน้าอนาคตไกลของทีม เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างเดินทางกลับบ้านหลังจบการแข่งขัน
ตามรายวานระบุว่า ดาวเตะวัย 21 ปีรายนี้กำลังเดินทางกลับจากการแข่งขันฟุตบอลลีก เนชันแนล ลีก นอร์ท ใเนกมที่บุกไปเยือน เบดฟอร์ด ทาวน์ เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ก่อนจะประสบอุบัติเหตุบนทางหลวงสาย M1
ทางสโมสรแม็คเคิลส์ฟิลด์ได้ระบุว่า “อีธานเป็นสมาชิกที่มีพรสวรรค์และได้รับความเคารพอย่างสูงในทีมชุดใหญ่ของเรา เขายังมีอนาคตอีกไกลรออยู่ข้างหน้า แต่ยิ่งไปกว่านั้น บุคลิกที่ร่าเริงของอีธานทำให้เขาเป็นที่รักของทุกคนที่ได้ใกล้ชิด”
“อีธานทุ่มเทเต็มที่ในทุกสิ่งที่ทำ เขาช่วยผลักดันพวกเราทุกคนให้เป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ทั้งในและนอกสนาม ความเป็นมืออาชีพและความขยันหมั่นเพียรของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน และความรักในชีวิตของเขาก็สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรา แม้ในวันที่มืดมนที่สุด”
“ข่าวการจากไปของอีธานทำให้คนทั้งสโมสรใจสลาย ไม่มีคำพูดใดจะสื่อถึงความโศกเศร้าและการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่เรากำลังรู้สึกอยู่ได้ในตอนนี้ บาดแผลทางจิตใจจากการจากไปของเขาอาจไม่มีวันเยียวยาได้ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ มรดกที่อีธานสร้างไว้จะไม่มีวันเลือนหายไปตามกาลเวลา”
“อีธานจะอยู่ในใจและอยู่ในความคิดของพวกเราตลอดไป รอยยิ้มที่มีเสน่ห์ของเขาจะไม่มีวันถูกลืม เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อน ๆ ของอีธานในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ และเราสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่ทุกคนที่ต้องการ ขอให้ไปสู่สุคติ อีธาน คุณจะเป็นชาว ‘ซิลค์เมน’ (ฉายาแม็คเคิลส์ฟิลด์) ตลอดไป”
ด้าน วูล์ฟแฮมป์ตัน ทีมดังของพรีเมียร์ลีก อังกฤษ สโมสรที่เป็นจุดเริ่มต้นของแม็คลอยด์ ก็ได้ออกแถลงการณ์ว่าจะมีการยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที ในเกมที่จะพบกับ เบรนท์ฟอร์ด ในวันเสาร์นี้ เพื่อระลึกและเป็นเกียรติกับอดีตแข้งดาวรุ่งของทีมรายนี้
“เราเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของอีธาน แมคเลาด์ ในวัยเพียง 21 ปี อีธานเข้าร่วมอะคาเดมี่ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ และได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับเรา ก่อนจะย้ายออกไปเมื่อเดือนกันยายน 2024 เราขอส่งกำลังใจและความรักไปยังครอบครัว เพื่อน ๆ และทุกคนที่แมคเคิลสฟิลด์ ทั้งนี้ คอเนอร์ น้องชายของอีธาน ปัจจุบันอยู่ในทีมชุดอายุไม่เกิน 21 ปีของเรา ซึ่งทางสโมสรจะคอยดูแลและสนับสนุนเขาและครอบครัวอย่างเต็มที่”
อ้างอิง : www.skysports.com
