เศร้า คอสเพลย์เยอร์สาววัย 20 ปี จบชีวิตตัวเอง ถูกเหยียดผิว-ไซเบอร์บูลลี่
squidkid1111 คอสเพลย์เยอร์สาววัย 20 ปี จบชีวิตตัวเอง ถูกเหยียดผิว-ไซเบอร์บูลลี่ ทางครอบครัวขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเธอมาตลอด
บัญชีอินสตาแกรม squidkid1111 ซึ่งเป็นของคอสเพลย์เยอร์หญิงวัย 20 ปี ชาวอเมริกัน ได้แจ้งข่าวเศร้าว่า แอชลีย์ เกล แพ็กซ์ตั้น หรือ squidkid1111 ได้จบชีวิตตัวเอง หลังจากเผชิญกับกระแสการเหยียดผิวและไซเบอร์บูลลี่ต่อเนื่องมาหลายปี
โดยทางครอบครัวเขียนข้อความว่า “ถึงแฟนคลับ เพื่อน และผู้ติดตาม ในตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา แอชลีย์ ได้แบ่งปันความรักต่อการคอสเพลย์ทั่วอินเตอร์เน็ต พวกเขาได้พบกับทุกคนบนอินสตาแกรม ในงานคอสเพลย์ สมาคม และทั่วโรงเรียน รวมไปถึงการถ่ายแบบ และการพูดคุยทั่วไป
เธอรักการเวทย์มนต์และการแปลงร่างของการคอสเพลย์ รวมไปถึงการเชื่อมต่อกับคนอื่นผ่านชุมชนดังกล่าว
มันเป็นเรื่องเศร้ามากๆที่เราต้องแจ้งข่าวการเสียชีวิตของแอชลีย์ เธอไม่ได้เป็นเพียงแสงสว่างในจอเท่านั้น แต่เธอยังเป็นแสงสว่างให้ชีวิตทุกคน และทางครอบครัวหวังว่าทุกคนจะรักษาความรักและความใจดีต่อความทรงจำของเธอ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แฟนบอลอังกฤษผูกคอตาย หลังถูกประณาม ทำท่าเหยียดผิวใส่นักเตะผิวดำ
- สื่อนอกตีข่าว ทักษิณ เหยียดผิวคนแอฟริกัน ผิวดำ-จมูกแหมบ นายกอิ๊งค์แจงแล้ว
- สาวคอสเพลย์หึงโหด ตัดนิ้วแฟนหนุ่ม ไม่อยากให้ไปแต่งงานกับคนอื่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: