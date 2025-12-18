ประวัติ หมอสุภัทร ทิ้งเสื้อกาวน์ 30 ปี ลงเล่นการเมือง สวมเสื้อ พรรคประชาชน
เปิดประวัติ หมอสุภัทร จากแพทย์ชนบทนักสู้สู่ผู้สมัคร สส.เขต 2 หาดใหญ่ เปิดใจจุดเปลี่ยน “น้ำท่วมหาดใหญ่” ทำตัดสินใจลาออกราชการ มุ่งมั่นนำประสบการณ์ 3 ทศวรรษ พลิกโฉมบ้านเกิด
วงการสาธารณสุขและการเมืองภาคใต้ต้องจับตามองครั้งสำคัญ เมื่อ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ หรือที่รู้จักกันดีในนาม หมอสุภัทร ได้ออกมาประกาศจุดยืนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยระบุว่าถึงเวลาเปลี่ยนบทบาทครั้งใหญ่ในชีวิต ด้วยการตัดสินใจลาออกจากราชการ ทิ้งเสื้อกาวน์ที่สวมใส่มานานกว่า 30 ปี เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขต 2 สงขลา ในนาม พรรคประชาชน
เปิดปูมหลัง ลูกผู้ชายเลือดหาดใหญ่ 30 ปี บนเส้นทาง “หมอชนบท”
สำหรับเส้นทางชีวิตของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ถือเป็นบุคคลที่ผูกพันกับพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างลึกซึ้ง เจ้าตัวระบุชัดเจนว่าเป็น “คนหาดใหญ่โดยกำเนิด” เริ่มต้นปูรากฐานการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนแสงทองวิทยา และจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) สถาบันชื่อดังประจำจังหวัด ก่อนจะมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางสายวิชาชีพแพทย์ โดยสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลังสำเร็จการศึกษา นพ.สุภัทร เลือกเดินบนเส้นทางที่แตกต่างด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้า โดยมุ่งหน้าสู่การเป็น “แพทย์ชนบท” ประจำโรงพยาบาลชุมชน ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เขาได้ปักหลักทำงานในพื้นที่อำเภอจะนะและอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ถือเป็นพื้นที่ที่มีความท้าทายสูง โดยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่รักษาคนไข้ แต่ยังสวมบทบาทนักพัฒนาที่ทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด ทั้งการลงมือปฏิบัติจริง การวิพากษ์นโยบายภาครัฐเพื่อประโยชน์ของชาวบ้าน และการสร้างต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่น จนกลายเป็นที่ยอมรับในฐานะหมอนักสู้ผู้ไม่เคยทิ้งชุมชน
จุดตัดแห่งการเปลี่ยนแปลง
แม้จะทำงานในพื้นที่รอบนอก แต่บ้านเกิดของหมอสุภัทรยังคงอยู่ที่หาดใหญ่ จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจก้าวออกจาก “Safe Zone” ในวัยที่มั่นคงทางราชการ คือเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ภาพความโกลาหลและความเสียหายของเมืองหาดใหญ่ในชั่วข้ามคืน กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาไม่อาจทนดูอยู่เฉย โดยมองว่าหาดใหญ่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและต้องเป็นเมืองที่ดีกว่านี้
การตัดสินใจลงสู่สนามการเมืองในนาม “พรรคประชาชน” ครั้งนี้ หมอสุภัทรยืนยันความพร้อมที่จะนำประสบการณ์ ความรู้ และอุดมคติที่สั่งสมมาตลอดชีวิตราชการ มาผนึกกำลังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวหาดใหญ่ และผลักดันให้บ้านเกิดกลับมาเป็นเมืองเศรษฐกิจแห่งความหวังของทุกคนอีกครั้ง
