ส่งกำลังใจ ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียแม่ โพสต์อาลัย 'ขอบคุณที่ให้เกิดเป็นลูก'

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 11:58 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 12:00 น.
ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียคุณแม่

ปีโป้ สิโรจน์ แจ้งข่าวสูญเสียคุณแม่ ผู้เป็นกำลังใจสำคัญในชีวิต โพสต์ซึ้ง ‘ขอบคุณที่ให้เกิดเป็นลูก’ ย้อนภาพจำพาแม่นั่งวีลแชร์ฉลองแชมป์ เพื่อนนักเตะแห่อาลัย

บีบหัวใจแฟนบอลและคนในวงการฟุตบอลไทย วันนี้ (18 ธันวาคม 2568) ปีโป้ สิโรจน์ ฉัตรทอง ออกมาแจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ การจากไปของคุณแม่ ผู้เป็นดั่งลมหายใจและกำลังใจสำคัญที่คอยผลักดันมาตลอด

ปีโป้ สิโรจน์ โพสต์ภาพขาวดำคู่กับคุณแม่ผ่านอินสตาแกรม siroch_sc9 เผยภาพความทรงจำที่สะท้อนถึงความผูกพันอันลึกซึ้ง พร้อมแคปชั่นสั้น ๆ ว่า “ขอบคุณที่ทำให้โป้ได้เกิดมาเป็นลูกแมะนะคับ”

หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ภาพที่ยังชสร้างความประทับใจให้แฟนบอลไม่รู้ลืม คือ เหตุการณ์หลังจบเกม โตโยต้า ไทยลีก 2020 นัดที่ 29 (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ชนะ ราชบุรี มิตรผลฯ 2-0) ปีโป้พาคุณแม่ที่กำลังป่วยนั่งรถเข็นวีลแชร์ลงมาในสนามลีโอ สเตเดียม เพื่อร่วมฉลองแชมป์ไทยลีกครั้งแรกในชีวิต

หลังจากเจ้าจัวแจ้งข่าวเศร้า เหล่าเพื่อนร่วมวงการลูกหนัง, โค้ช และรุ่นพี่ในวงการฟุตบอลต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและให้กำลังใจ ปีโป้มากมาย อาทิ เจ ชนาธิป คอมเมนต์ว่า “ผมขอแสดงความเสียใจด้วยครับพี่” ขณะที่ โค้ชซิโก้ เกียรติศักดิ์ แสดงความอาลัยว่า “ขอแสดงความเสียใจด้วยนะน้อง” และ กอล์ฟ อดิศักดิ์ เผยว่า “ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ”

สิโรจน์ ฉัตรทอง สูญเสียแม่
ภาพจาก Instagram : siroch_sc9
สิโรจน์ ฉัตรทอง สูญเสียแม่-1
ภาพจาก Facebook : Siroch Chatthong
สิโรจน์ ฉัตรทอง สูญเสียแม่-4
ภาพจาก Facebook : Siroch Chatthong
สิโรจน์ ฉัตรทอง สูญเสียแม่-3
ภาพจาก Facebook : Siroch Chatthong
สิโรจน์ ฉัตรทอง สูญเสียแม่-2
ภาพจาก Facebook : Siroch Chatthong
สิโรจน์ ฉัตรทอง สูญเสียแม่-5
ภาพจาก Facebook : Siroch Chatthong

 

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

