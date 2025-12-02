พรรคประชาชน เปิดตัว “ปาล์ม” ลงสมัคร สส.กทม. ดัน “ไอซ์” ไปบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาชน เปิดตัว ชลณัฏฐ์ โกยกุล หรือ ปาล์ม ลงสมัคร สส.กทม. เขต 28 คาดดัน ไอซ์ รักชนก ไปบัญชีรายชื่อแทน ป้องกันอุบัติเหตุการเมือง
พรรคประชาชน เปิดตัว น.ส.ชลณัฏฐ์ โกยกุล หรือ “ปาล์ม” เป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 28 บางบอน–จอมทอง–หนองแขม โดย น.ส.ชลณัฏฐ์ จะลงสมัครในพื้นที่เดิมของ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ สส.ไอซ์ ซึ่งคาดว่าจะถูกขยับไปลงสมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อแทน
นอกจากนี้ยังเป็นที่จับตาด้วยว่า สส.ไอซ์ รักชนก มีคดีติดตัว และหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง ก็สามารถดันลำดับบัญชีรายชื่อถัดไปขึ้นมาเเทนที่ทันที ได้โดยที่ไม่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อม
สำหรับประวัติ น.ส.ชลณัฎฐ์ โกยกุล ระบุในเอกสารแนะนำตัวว่า มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงสื่อสารมวลชน ลงพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเกือบ 20 ปี และได้ค้นพบว่า สาเหตุของปัญหาที่เจอ ย้อนกลับไปที่โครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมเกือบทั้งหมด จึงเป็นแรงบันดาลใจ ให้ปาล์มมาทำงานการเมือง เพราะสำหรับปาล์ม การเมืองเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ไม่ใช่บันไดไปสู่อำนาจ
ทั้งนี้ “ปาล์ม” จบปริญญาตรี อักษรศาสตร์ วิชาเอก-ภาษาอังกฤษ วิชาโท-นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้หญิงสู่การเป็นผู้นำทางการเมือง WEPLA: Women’s Empowerment and Political Leadership Academy หลักสูตรการดำเนินงานทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม กรณีความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในชีวิตคู่ (DV Learning by TIJ)
และยังเคยเป็น พิธีกรรายการ ThaIPBS: ชุมชนต้นแบบ / ชุมชนต้นประชาธิปไตย พื้นที่ชีวิต / Backpack Journalist สารคดีใต้น้ำมหัศจรรย์พันธุ์ลึก (The Sea Wandererers) English Breakfast / Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยว ฯลฯ
พิธีกร และผู้ผลิตรายการสารคดีสิ่งแวดล้อม : 2 องศา นวัตวิถีบอคห้องเรียน ทาง ALTV
นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดูแลรายการโทรทัศน์ของฝ่าย Social Marketing
