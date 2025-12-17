หน่วยงานศาสนามาเลฯ บุกรวบคู่รัก มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน พบถุงยางเกลื่อน
หน่วยงานศาสนาอิสลาม ในรัฐยะโฮร์ บุกรวบคู่รัก มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน พบถุงยางเกลื่อนเป็นหลักฐานมัดตัว เตรียมดำเนินคดีต่อ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม สำนักข่าวมัสต์แชร์นิวส์รายงานว่า หน่วยงานศาสนาอิสลามของรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลซีย ได้เข้าจับกุมชายหญิงคนหนึ่ง หลังเข้าบุกบ้านหลังหนึ่งเมื่อช่วงเวลาตี 2.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
หลังจากที่พวกเขาได้รับรายงานว่าวัยรุ่นชายคนดังกล่าวได้มีเพศสัมพันธ์กับหญิงอีกคน แม้ทั้งสองยังไม่ได้แต่งงานก็ตาม
โดยเมื่อเจ้าหน้าที่เคาะประตูพบหญิงวัย 20 ปีเป็นคนตอบ และพบวัยรุ่นชายซึ่งวัยรุ่นชายไม่ยอมลุกขึ้นมาเนื่องจากเขาอยู่ในสภาพเปลือย ทางเจ้าหน้าที่จึงให้ผ้าขนหนูเพื่อให้ปิดของสงวน ก่อนจะสอบปากคำทั้งสองคน
ทั้งสองยืนกรานว่าเป็นแค่เพื่อนกัน ก่อนจะกลับให้การว่าทั้งคู่วางแผนจะแต่งงาน ทว่าเจ้าหน้าที่พบถุงยางอนามัยบนพื้นและซ่อนอยู่ใต้เตียง จึงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อคำให้การ และจับกุมในทั้งสองในที่สุด และนำไปสอบปากคำต่อไป
โดยตามหลักกฎหมายชารีอะห์ของมาเลเซีย การมีเพศสัมพันธ์นอกการแต่งงานระหว่างชาย–หญิง ถือเป็นความผิด ซึ่งโทษก็จะต่างกันไปในแต่ละรัฐ โดยเบื้องต้นอาจจะถูกเฆี่ยน ปรับเงิน หรือจำคุก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อินโดสั่งเฆี่ยน 2 หนุ่ม 80 ที ถูกจับได้กอดจูบกันในห้องน้ำสาธารณะ
- รัฐมาเลฯ เล็งแก้กฎหมาย คุก 2 ปี ประชาชนไม่ได้ร่วมละหมาดวันศุกร์
- ตำรวจมาเลย์ทลายปาร์ตี้เซ็กส์เกย์ กลุ่มสิทธิ LGBTQ+ โต้แค่จัดงานรณรงค์เรื่อง HIV
ติดตาม The Thaiger บน Google News: