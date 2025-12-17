ข่าวต่างประเทศ

สุดเหี้ยม วัยรุ่น 15 แทงคอเด็ก 10 ขวบดับคาโรงเรียน สยอง เซลฟี่คู่ศพแชร์ว่อนเน็ต

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 21:30 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 17:23 น.
75
เด็ก 15 คลั่งแทงคอเด็ก 10 ขวบดับคาโรงเรียน

โศกนาฏกรรม นักเรียนชายวัย 15 แทงคอเด็ก 10 ขวบดับคาโรงเรียน ซ้ำเซลฟี่คู่รูปศพอัปลงโซเชียล รปภ.-เจ้าหน้าที่เจ็บหนัก ล่าสุดเจ้าตัวรับสารภาพ พบหลักฐานโยงฆาตกรกราดยิง

เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญในรัสเซีย สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่โอดินต์โซโว ชานกรุงมอสโก กลายเป็นพื้นที่นองเลือด หลังนักเรียนชายวัยรุ่นก่อเหตุใช้อาวุธมีดไล่ทำร้ายนักเรียนจนเป็นเหตุให้เด็กชายวัยเพียง 10 ขวบเสียชีวิตจากนั้นมือมีดถ่ายรูปคู่กับร่างของผู้เสียชีวิตหลังก่อเหตุ พบปมเหตุเชื่อมโยงกับอุดมการณ์ความรุนแรงและการเหยียดเชื้อชาติ

สำนักข่าว TASS ของทางการรัสเซีย รายงานโดยอ้างข้อมูลจาก โอลกา วราดีย์ (Olga Vradiy) ตัวแทนคณะกรรมการสอบสวนแห่งชาติรัสเซีย ระบุถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ณ โรงเรียน Uspenskaya Comprehensive ในหมู่บ้านกอร์กี-2 (Gorki-2) เขตโอดินต์โซโว โดยผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายวัย 15 ปี ระบุชื่อย่อว่า ทิโมเฟย์ เอฟ. (Timofey F.)

ในคลิปวิดีโอเผยให้เห็น ทิโมเฟย์เดินปรี่เข้าไปหากลุ่มนักเรียนและครู พร้อมตะโกนถามคำถามเกี่ยวกับเชื้อชาติของพวกเขา จังหวะนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามเข้าชาร์จจากด้านหลัง แต่ถูกเด็กวัย 15 ใช้สเปรย์พริกไทยฉีดใส่หน้า จากนั้นผู้ก่อเหตุถือมีดวิ่งไล่ตามกลุ่มนักเรียนที่กำลังแตกตื่นหนีตาย ก่อนจะตามทันเด็กชายวัย 10 ขวบคนหนึ่งบริเวณบันได และลงมือจ้วงแทงเข้าที่ลำคอจนเสียชีวิต ล่าสุด ทิโมเฟย์ เอฟให้การรับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่แล้ว

สิ่งที่สร้างความตกใจให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่แค่การกระทำของเด็กชาย แต่รวมถึงการแต่งกายที่แสดงออกถึงความนิยมในความรุนแรงและแนวคิดสุดโต่ง เขาสวมเสื้อสกรีนข้อความ ‘No Lives Matter’ และ หมวกที่มีการเขียนข้อความที่เป็นคำพูดของ ดีแลนน์ รูฟ (Dylann Roof) ฆาตกรชาวอเมริกันกราดยิงโบสถ์คนผิวดำในสหรัฐฯ เมื่อปี 2015 คร่าชีวิตชาวแอฟริกัน-อเมริกันไปถึง 9 ศพ เขามีเป้าหมายเพื่อจุดชนวนสงครามเชื้อชาติ

รายงานจาก Baza ระบุข้อมูลที่น่าขนลุกว่า หลังก่อเหตุสังหาร ทิโมเฟย์ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเซลฟี่คู่กับร่างไร้วิญญาณของเด็กชายวัย 10 ขวบ และอัปโหลดคลิปวิดีโอเหตุการณ์ทั้งหมดลงใน Telegram ส่วนตัวของเขาเอง

ล่าสุด คณะกรรมการสอบสวนแห่งชาติรัสเซีย (Investigative Committee of Russia) ได้ยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมควบคุมตัววัยรุ่นชายรายนี้ไว้ได้แล้วและมีการเปิดไต่สวนคดีอาญาในข้อหาฆาตกรรมและพยายามฆ่า เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข้อมูลจาก : nytimes และ mannlif

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger

