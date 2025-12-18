ข่าวต่างประเทศ

ช็อก พระเอกดัง ซิ่งมอเตอร์ไซค์ ชนรถบรรทุกดับคาที่ วัยเพียง 31 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 08:46 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 08:48 น.
97
ช็อกแฟนคลับ Lane V Rogers พระเอกดาวดัง OnlyFans ซิ่งมอเตอร์ไซค์ชนรถบรรทุกดับคาที่ในวัย 31 ปี

ช็อกแฟนคลับ Lane V Rogers พระเอกดาวดัง OnlyFans ซิ่งมอเตอร์ไซค์ชนรถบรรทุกดับคาที่ในวัย 31 ปี

วงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องเผชิญกับข่าวเศร้าส่งท้ายปี เมื่อมีการยืนยันการเสียชีวิตของ Lane V Rogers หรือที่รู้จักกันในชื่อวงการว่า “Blake Mitchell” ดาวเด่นชื่อดังจากแพลตฟอร์ม OnlyFans ที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัยเพียง 31 ปี จากอุบัติเหตุ

รายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (16 ธ.ค.) ใกล้กับเมืองอ็อกซ์นาร์ด (Oxnard) รัฐแคลิฟอร์เนีย โรเจอร์ประสบอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ พุ่งชนเข้ากับรถบรรทุกตู้ทึบในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. แรงปะทะส่งผลให้เขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ

ทางด้านสำนักงานชันสูตรศพเวนทูราเคาน์ตีเปิดเผยผลการชันสูตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจาก แรงกระแทกจากของแข็งไม่มีคมอย่างรุนแรง

สำหรับรายละเอียดของอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างการสืบสวนว่ามีปัจจัยเรื่องแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ โดยคนขับรถบรรทุกคู่กรณีไม่ได้หลบหนีและรอให้การกับเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุ ขณะที่สมาชิกในครอบครัวของโรเจอร์เปิดเผยสั้นๆ ว่า ทุกคนยังคงตกตะลึง พูดไม่ออกกับความสูญเสียกะทันหันครั้งนี้

ทิ้งทวนด้วยรอยยิ้ม Blake Mitchell ถือเป็นคนดังที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียหลายแสนคน โพสต์เคลื่อนไหวสุดท้ายของเขาบน Instagram เมื่อสัปดาห์ก่อน เป็นการโพสต์คลิปวิดีโอตลกขบขันเกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวชีวิตช่วง 5 ปีที่ผ่านมาให้ตัวเองในอดีตฟัง ซึ่งกลายเป็นความทรงจำสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้แฟนคลับได้ระลึกถึง

Lane V Rogers เป็นที่รู้จักในชื่อ Blake Mitchell บนแพลตฟอร์ม OnlyFans Lane V Rogers เป็นดาวเด่นที่มีผู้ติดตามหลายแสนคนบนโซเชียลมีเดีย สมาชิกในครอบครัวของ Lane V Rogers แสดงความเสียใจต่อการจากไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลือสนั่น &quot;ไฮโซ ต.&quot; นามสกุลดังระดับโลก ถังแตกเบี้ยวหนี้เพื่อน หนีซุกปีกอเมริกา บันเทิง

ลือสนั่น “ไฮโซ ต.” นามสกุลดังระดับโลก ถังแตกเบี้ยวหนี้เพื่อน หนีซุกปีกอเมริกา

5 นาที ที่แล้ว
เขมรผวาจัด ห้ามบินโดรนเหนือกรุงพนมเปญ กลัวไทยใช้ถล่มเมืองหลวง ข่าวต่างประเทศ

เขมรผวาจัด ห้ามบินโดรนเหนือกรุงพนมเปญ กลัวไทยใช้ถล่มเมืองหลวง

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สุริยะใส” วิเคราะห์ เนิน 350 เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เป็นจุดชี้ขาดเขมรกลัวเสีย

18 นาที ที่แล้ว
ช็อกแฟนคลับ Lane V Rogers พระเอกดาวดัง OnlyFans ซิ่งมอเตอร์ไซค์ชนรถบรรทุกดับคาที่ในวัย 31 ปี ข่าวต่างประเทศ

ช็อก พระเอกดัง ซิ่งมอเตอร์ไซค์ ชนรถบรรทุกดับคาที่ วัยเพียง 31 ปี

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ไอซ์” โพสต์โต้ ไม่ได้ผลักไส “วิโรจน์-เท่าพิภพ” รอเป็น รมต. รอบหน้า

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ฝากถึงฝ่ายตรงข้าม เตรียมผนึกกำลัง ปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รวบแล้ว 3 ราย วัยรุ่นเขมรกร่างปาระเบิดในชลบุรี เตรียมส่งกลับประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กกท. หนุน นายกสมาคมอีสปอร์ต ดำเนินการทางกฎหมาย “Tokyogurl”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จีนเตรียมส่งทูตพิเศษเยือน ไทย-กัมพูชา ช่วยดำเนินไกล่เกลี่ย ตอบเรื่องอาวุธ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 18/12/68 ดูดวง

เตือน 6 ราศี อย่าหูเบา! ระวังคนยุแยงให้แตกคอกับเพื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวง ลัคนา 2569 เผยอันดับ 1 ลัคนาเมษ ดวงดีสุดในปีนี้ ไลฟ์สไตล์

จัดอันดับ 12 ลัคนา เช็กดวงปี 2569 ตามติด 3 ราศี ดาวรุ่งพุ่งแรง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 18 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็ก 15 คลั่งแทงคอเด็ก 10 ขวบดับคาโรงเรียน ข่าวต่างประเทศ

สุดเหี้ยม วัยรุ่น 15 แทงคอเด็ก 10 ขวบดับคาโรงเรียน สยอง เซลฟี่คู่ศพแชร์ว่อนเน็ต

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ใส่นัวของจริง! ส.ส.เม็กซิโก หยุมหัวกันกลางสภา ปมยุบหน่วยงานตรวจความโปร่งใส

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วิตถาร! จับชายอินเดีย 4 ราย ลักลอบเข้าอุทยาน ฐานรุมข่มขืน “ตะกวด” แถมถ่ายคลิปไว้ด้วย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หน่วยงานศาสนามาเลฯ บุกรวบคู่รัก มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน พบถุงยางเกลื่อน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เผยข้อมูลพยากรณ์อากาศ 17 - 23 ธันวาคม 2568 ข่าว

กรมอุตุฯ ตอบแล้ว ภาคไหนสัมผัสลมหนาว-เจอฝนซ้ำ พยากรณ์อากาศ 17-23 ธ.ค.68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

‘วิโรจน์’ ประกาศไม่ลงสมัคร สส. รอบหน้า จับตา ‘โตโต้ ปิยรัฐ’ ขยับลงบัญชีรายชื่อแทน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 17 ธ.ค. 68 ไทยมีลุ้นโกยทองทะลุ 200

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพบก แจงปม ทหารกัมพูชาแย่งปืนทหารไทย เร่งระดมพลกู้ร่าง 2 นายให้เร็วที่สุด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปแสดงเหตุการณ์รถสวนเลน อิมแพ็ค ที่ทำให้ผู้ขับขี่ตกใจ ข่าว

คลิป ระทึกทางด่วน เก๋งซิ่งสวนเลนกลางถนน หวิดประสานงาหน้าอิมแพ็ค

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 17 ธ.ค. 68 เลข 6 ตัว 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว และหวยตำราฝัน 4/40 ออกอะไร เช็กผลรางวัลสด ๆ ที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 17 ธันวาคม 2568 ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ เช็กสถิติย้อนหลังวันพุธ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมต.เขมร ลั่นทั่วโลกตาสว่างเห็นใจกัมพูชา ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งได้เปรียบ เพราะ Gen Z เยอะกว่าไทย ข่าวต่างประเทศ

รมต.เขมร ลั่นทั่วโลกตาสว่างเห็นใจกัมพูชา ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งได้เปรียบ เพราะ Gen Z เยอะกว่า

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สัมภาษณ์สุดพิเศษ “มานูเอล นอยเออร์” นายด่านของบาเยิร์น มิวนิค แชร์มุมมองของทีมชุดปัจจุบัน และความคาดหวังในซีซั่นนี้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 08:46 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 08:48 น.
97
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลือสนั่น &quot;ไฮโซ ต.&quot; นามสกุลดังระดับโลก ถังแตกเบี้ยวหนี้เพื่อน หนีซุกปีกอเมริกา

ลือสนั่น “ไฮโซ ต.” นามสกุลดังระดับโลก ถังแตกเบี้ยวหนี้เพื่อน หนีซุกปีกอเมริกา

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568

“สุริยะใส” วิเคราะห์ เนิน 350 เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เป็นจุดชี้ขาดเขมรกลัวเสีย

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568

“สส.ไอซ์” โพสต์โต้ ไม่ได้ผลักไส “วิโรจน์-เท่าพิภพ” รอเป็น รมต. รอบหน้า

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568

“อนุทิน” ฝากถึงฝ่ายตรงข้าม เตรียมผนึกกำลัง ปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
Back to top button