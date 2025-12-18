ช็อก พระเอกดัง ซิ่งมอเตอร์ไซค์ ชนรถบรรทุกดับคาที่ วัยเพียง 31 ปี
ช็อกแฟนคลับ Lane V Rogers พระเอกดาวดัง OnlyFans ซิ่งมอเตอร์ไซค์ชนรถบรรทุกดับคาที่ในวัย 31 ปี
วงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องเผชิญกับข่าวเศร้าส่งท้ายปี เมื่อมีการยืนยันการเสียชีวิตของ Lane V Rogers หรือที่รู้จักกันในชื่อวงการว่า “Blake Mitchell” ดาวเด่นชื่อดังจากแพลตฟอร์ม OnlyFans ที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัยเพียง 31 ปี จากอุบัติเหตุ
รายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (16 ธ.ค.) ใกล้กับเมืองอ็อกซ์นาร์ด (Oxnard) รัฐแคลิฟอร์เนีย โรเจอร์ประสบอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ พุ่งชนเข้ากับรถบรรทุกตู้ทึบในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. แรงปะทะส่งผลให้เขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ทางด้านสำนักงานชันสูตรศพเวนทูราเคาน์ตีเปิดเผยผลการชันสูตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจาก แรงกระแทกจากของแข็งไม่มีคมอย่างรุนแรง
สำหรับรายละเอียดของอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างการสืบสวนว่ามีปัจจัยเรื่องแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ โดยคนขับรถบรรทุกคู่กรณีไม่ได้หลบหนีและรอให้การกับเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุ ขณะที่สมาชิกในครอบครัวของโรเจอร์เปิดเผยสั้นๆ ว่า ทุกคนยังคงตกตะลึง พูดไม่ออกกับความสูญเสียกะทันหันครั้งนี้
ทิ้งทวนด้วยรอยยิ้ม Blake Mitchell ถือเป็นคนดังที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียหลายแสนคน โพสต์เคลื่อนไหวสุดท้ายของเขาบน Instagram เมื่อสัปดาห์ก่อน เป็นการโพสต์คลิปวิดีโอตลกขบขันเกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวชีวิตช่วง 5 ปีที่ผ่านมาให้ตัวเองในอดีตฟัง ซึ่งกลายเป็นความทรงจำสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้แฟนคลับได้ระลึกถึง
