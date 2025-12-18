ข่าว

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 09:21 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 09:21 น.
74
หน่วยราชการในพระองค์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรอง สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง

ในการนี้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ได้เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติ

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง – เรือหลวงแห่งธรรม
ทั้งนี้มีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ผ่านการคัดกรอง จำนวน 279 คน ได้โลหิต จำนวน 111,600 ซีซี โดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาต่อไป

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง – เรือหลวงแห่งธรรม

