เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
หน่วยราชการในพระองค์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรอง สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง
ในการนี้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ได้เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติ
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง – เรือหลวงแห่งธรรม
ทั้งนี้มีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ผ่านการคัดกรอง จำนวน 279 คน ได้โลหิต จำนวน 111,600 ซีซี โดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง – เรือหลวงแห่งธรรม
