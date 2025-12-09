นทท.ต่างชาติมาผิดสนามบิน ก่อนได้ “ลุงแท็กซี่ไทยในตำนาน” ช่วยชีวิต พาไปส่งขึ้นเครื่องทัน
นักท่องเที่ยวต่างชาติแชร์เรื่องราวสุดประทับใจ หลังไปผิดสนามบิน ก่อนจะได้ “ลุงแท็กซี่ในตำนาน” โชว์สกิลขับความเร็วสูง ก่อนพาไปส่งอีกสนามบินได้ทันเวลา
เรื่องราวดังกล่าวเป็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งที่ใช้ชื่อใน X ว่า @QuintenFrancois ที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเขาเอง ถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเดินทางออกประเทศไทยแต่กลับมาผิดสนามบิน แต่สุดท้ายได้ลุงแท็กซี่รายหนึ่งช่วยชีวิตด้วยการขับพาไปส่งอีกหนึ่งสนามบินแบบความเร็วสุด จนทำให้เขาขึ้นเครื่องบินทันเวลา โดยระบุว่า
“ผมเพิ่งเจอเรื่องระทึกเมื่อไปถึงสนามบินผิดแห่งในกรุงเทพฯ ทำให้ต้องขับรถต่ออีกเป็นชั่วโมงไปยังสนามบินที่ถูกต้อง และเสี่ยงสูงที่จะพลาดเที่ยวบิน”
“แต่แล้วผมก็ได้พบกับ ‘พี่คนขับแท็กซี่ชาวไทยระดับตำนาน’ (Gigachad Thai taxi driver) คนหนึ่ง! แม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยแม้แต่คำเดียว แต่เขาก็เข้าใจภารกิจของเราทันที นั่นคือ: พาผมไปถึงสนามบินอีกแห่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้”
“เขาขับรถพาผมฝ่าการจราจรไปตามทางด่วนที่ขนาด Google Maps ยังไม่รู้จัก ด้วยความเร็วสูง และใช้ช่องทางฉุกเฉินเมื่อจำเป็น เขาดูเหมือนจะรู้จักทุกตารางเซนติเมตรของกรุงเทพฯ การขับรถทั้งหมดนี้ทำด้วยความมั่นใจและแน่วแน่อย่างที่สุด พร้อมรอยยิ้มที่เป็นมิตรตลอดเวลา”
“สุดท้าย เขาก็พาผมไปถึงที่หมายได้ทันเวลาขึ้นเครื่อง!”
“ในชีวิตจริง คุณไม่ได้เจอกับคนเจ๋งๆ แบบนี้บ่อยนัก มันสำคัญที่เราต้องตอบแทนพวกเขาด้วยความเคารพอย่างสูง และให้ทิปหนักๆ”
“ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปโตเกียวแล้วครับ!”
So, I was at the wrong airport in Bangkok. Needed to drive an hour to the correct one, with the risk of missing the flight.
Enter: gigachad Thai taxi driver. The man didn’t understand a word of English, but he understood the mission: get me to the other airport as quick as… pic.twitter.com/2wHUjD4gUD
— Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) December 8, 2025
แน่นอนว่าโพสต์ดังกล่าวของเขาได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จนมีคนกดเข้ามาดูมากถึงเกือบ 4 แสนครั้ง พร้อมกับความเห็นมากมายจากชากเน็ต และนี่คือส่วนหนึ่งคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้
“ผมก็เพิ่งเจอประสบการณ์เดียวกันกับคนขับแท็กซี่ในกรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้เหมือนกันครับ คุณป้าขับรถเหมือน มิคาเอล ชูมัคเกอร์ เลยหลังจากที่ผมบอกว่าเราไปสนามบินสายมาก มันทั้งน่ากลัวและสุดยอดไปเลย”
“ไม่ใช่ว่าฮีโร่ทุกคนจะต้องสวมผ้าคลุม…”
“ครั้งหน้าถ้าคุณตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทางไปสนามบินจะดีมาก แทนที่จะไปทำให้คนอื่นๆ บนถนนตกอยู่ในอันตราย”
“บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดเพื่อให้ผู้คนเข้าใจคุณ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ”
“จี 2 คนในรถคันเดียว (หมายถึง Gigachad 2 คนในรถคันเดียว คือ คนขับรถและผู้โดยสาร)”
อ้างอิง : X @QuintenFrancois
