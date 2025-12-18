ข่าวดาราบันเทิง

เจนี่-คริส เปิดใจครั้งแรก ปมอดีตเพื่อนรักเบี้ยวหนี้ รับเจ็บกันหมด ยากที่จะเหมือนเดิม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 09:50 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 09:49 น.
104
เจนี่-คริส เปิดใจครั้งแรก ปมอดีตเพื่อนรักเบี้ยวหนี้ รับเจ็บกันหมด ยากที่จะเหมือนเดิม

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ควง คริส หอวัง เปิดใจครั้งแรก ปมอดีตเพื่อนรัก นานา ไรบีนา หลอกเงิน รับเพื่อนเจ็บกันหมด ทุกคนบอบช้ำมากยากที่จะเหมือนเดิม

เรียกได้ว่าเป็นการออกมาเปิดใจกับสื่อเป็นครั้งแรกเลย สำหรับ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ และ คริส หอวัง สองเพื่อนซี้สมาชิกแก๊งนางฟ้า หลังจากเจอมรสุมหนักยกกลุ่มจากการกระทำที่ขาดความยั้งคิดของอดีตเพื่อนสาวร่วมแก๊ง นานา ไรบีนา ซึ่งหลังจากเกิดดราม่าใหญ่กระทบคนในวงการบันเทิงเป็นวงกว้าง ก็ยังไม่มีใครจากแก๊งนางฟ้าออกมาให้สัมภาษณ์เลย

ล่าสุด 17 ธ.ค. 68 เจนี่ และ คริส ได้มาร่วมถ่ายทำรายการ In The 8ight รอบ Final เหล่ากองทัพสื่อมวลชนต่างก็ขอดึงตัวทั้งคู่มาสอบถามและอัปเดตชีวิตกันสักหน่อย หลังรู้ความจริงของอดีตเพื่อนสนิท นานา ไรบีนา

คริส หอวัง เผยว่า “สำหรับคริส เรารู้เรื่องคนแรก ๆ แต่ไม่ได้พูดอะไร เพราะเราไม่ได้เป็นผู้เสียหาย แต่ก็ให้กำลังใจทุกคน ใครมีอะไรจะปรึกษาหรือต้องการที่รองรับน้ำตา เราก็อยู่ให้คำปรึกษาได้ แต่พอเรื่องมันใหญ่เกินให้คำปรึกษาแล้ว เราก็ได้แต่ให้กำลังใจ

ถ้าถามเรื่องสภาพจิตใจของทุกคนในแก๊งนางฟ้ากลับมาหรือยัง คริสว่า คือทุกคนรักเขา เขาเป็นคนที่น่ารัก ถึงขนาดที่คริสไม่ได้อยู่มา 7-8 ปี คริสเพิ่งกลับเข้ามา แต่คริสจำได้ว่าความน่ารักของเขาคืออะไร คริสไม่สามารถจินตนาการได้เลย ว่าเพื่อน ๆ ที่โดนหักอกจะรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหน สิ่งที่คริสทำได้ก็แค่ถามเขาว่าไหวไหมวันนี้ ก็เรื่องอื่นก็ให้เป็นเรื่องของตำรวจ ทนายอะไรก็ว่าไป แต่เรื่องของจิตใจมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง (พร้อมหันหน้าไปหาเจนี่ ก่อนจะพูดว่า ‘อย่าร้องไห้ค่ะ’)

คือเจนี่สนิทที่สุด ทุกคนเห็นอยู่แล้ว แล้วก็สนิทแบบเหมือนมันนอนทับกันเลยอ่ะ แต่ว่าคนอื่น ๆ จะบอกว่าไม่สนิทก็ไม่ได้ คือคนอื่นก็สนิท เขาก็เสียใจเท่าเทียม

หากจะให้พูดว่าแก๊งนางฟ้า ณ วันนี้มันคือยังไง จริง ๆ คำว่าแก๊งนางฟ้า คริสว่าคำนี้จริง ๆ ทุกคน ขอบคุณพี่ ๆ มากที่ให้ชื่อซะเพราะเลย เหมือนเรียกให้รวม ๆ กันเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว แต่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้คำว่ากลุ่มเพื่อน มันก็คือกลุ่มเพื่อน จริง ๆ จะมีคนเข้าไปออกมา ความรักที่ส่งไปให้ใครมันก็คือเหมือนเดิม

เรื่องฮิลใจ จริง ๆ ก็ปกติ ทุกคนก็พยายามใช้ชีวิตให้ปกติที่สุด เพื่อให้เขาดำเนินชีวิตไปแบบไม่ซึมเศร้า เรื่องมันหนักสำหรับทุกคน คือจะโดนเยอะโดนน้อยหรือว่าจะต่อให้ที่เจนเคยพูดต่อให้เป็นบาทเดียว เขาก็เสียใจ มันไม่ใช่แค่เรื่องสตางค์อย่างเดียว สำหรับพวกเขา เท่าที่คริสฟังมา ก็ประมาณนี้”

ในส่วนของ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เมื่อนักข่าวถามว่าแข็งแรงขึ้นหรือยังหลังจากรู้เรื่อง เจ้าตัวไม่ได้ตอบอะไรทำเพียงแค่ส่ายหัวเบา ๆ เป็นการตอบคำถามแล้วว่าแม้เวลาจะผ่านไปเรื่อย ๆ แต่เธอก็ยังไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้น และเมื่อถูกถามว่า ‘แฟน ๆ ให้กำลังใจเยอะมาก มีอะไรอยากจะพูดถึงไหม’ เจนี่ ตอบเพียงสั้น ๆ ว่า “ก็ส่งต่อกำลังใจให้คุณนานาด้วยค่ะ เพราะว่าจริง ๆ วันนี้ก็เจ็บกันทั้งหมด”

ด้าน คริส หอวัง กล่าวเพิ่มเติมว่า “จริง ๆ อยากให้มันมีโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน ต่ทุกคนต้องใช้ชีวิตต่อให้ดีที่สุด ถ้าเขาซึมเศร้าทุกวัน แล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไง ลูกเขาจะเป็นยังไง นี่ก็มีลูกเหมือนกัน ทุกคนก็คงต้องทำตัวให้ปกติที่สุด ซึ่งก็ไม่ได้อยากไปกดดัน เพราะจริง ๆ เขาก็คงกดดันตัวเองกันอยู่แล้ว”

นักข่าวถามถึงประเด็นที่ว่า นานา ไรบีนา ขอโอกาสให้เพื่อนรับสายสักครั้ง ด้าน เจนี่ ตอบคำถามนี้ระบุว่า “ก็มีน้องเลขาฯ รับแล้ว เจนว่าวันนี้เจนยังไม่ได้ เหมือนหัวใจเจนมันแหลกอยู่ เจนก็คุยกับคริส ส่วนมากเราจะคุยกันเรื่องอื่น เราจะไม่เมนชั่นเรื่องนี้ เพราะว่ามันบอบช้ำจริงๆ”

คริส กล่าวเสริมว่า “ที่เห็นว่าทุกคนทำไมใช้ชีวิตยิ้มได้ จริงๆ เขาก็พยายามจะให้ตัวเองยิ้มได้ทุกวันเหมือนกัน เพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อ แต่จริง ๆ แล้วก็เสียใจกันทุกคน”

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ช้างป่ารุกบ้าน ทำร้าย &quot;พระปราโมทย์&quot; มรณภาพขณะบิณฑบาต ปีนี้สังเวยแล้ว 6 ศพ ข่าว

ช้างป่ารุกบ้าน ทำร้าย “พระปราโมทย์” มรณภาพขณะบิณฑบาต ปีนี้สังเวยแล้ว 6 ศพ

2 นาที ที่แล้ว
ดราม่า พระเอกจีน ไม่กล้ามาประเทศไทย กลัวโดนอุ้มไปขาย แฟนคลับไทยเดือดแห่เลิกติดตาม บันเทิง

ดราม่า พระเอกจีน ไม่กล้ามาประเทศไทย กลัวโดนอุ้มไปขาย แม่ไทยเดือดแห่เลิกติดตาม

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ เวียดนาม’ นัดชิงชนะเลิศ ดูบอลสด วันนี้ 18 ธ.ค. 68

19 นาที ที่แล้ว
ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียคุณแม่ ข่าว

ส่งกำลังใจ ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียแม่ โพสต์อาลัย ‘ขอบคุณที่ให้เกิดเป็นลูก’

21 นาที ที่แล้ว
หมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประกาศลาออกจากราชการเพื่อเข้าสู่การเมือง ข่าว

ประวัติ หมอสุภัทร ทิ้งเสื้อกาวน์ 30 ปี ลงเล่นการเมือง สวมเสื้อ พรรคประชาชน

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกฟินแลนด์ ขอโทษชาวเอเชีย ปมมิสฟินแลนด์ทำท่าเหยียดเชื้อชาติ

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

วงการฟุตบอลเศร้า “อีธาน แม็คลอยด์” อดีตแข้งเยาวชนวูล์ฟแฮมป์ตัน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

40 นาที ที่แล้ว
เปิดคลิป! ดัมพ์รถบรรทุก ชนเข้ากับสะพานลอย ก่อนถล่มทับรถพังยับ คนขับดับ 1 ข่าว

เปิดสาเหตุ สะพานลอยถล่ม ทับกระบะขนไข่ ดับ 1 เจ็บ 1 หลังบรรทุกดัมพ์ชนสนั่น

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลสั่งจำคุก 20 ปี “พฤทธิกร สาระกุล” คดี ม.112 หลบหนีระหว่างสืบพยาน

50 นาที ที่แล้ว
เส้นทางเลี่ยง บางนา-ตราด กม.34 ที่รถติดสะสมจากสะพานลอยถล่ม ข่าว

แนะเส้นทางเลี่ยง ตลาดนำไทย บางนา-ตราด กม.34 เหตุสะพานลอยทับรถ รถติดสะสม

58 นาที ที่แล้ว
มดดำ คชาภา ยอมรับ เคยถูก ไฮโซ ต. เสนอตัวช่วยวางแผนเรื่องภาษี ลั่น ภาพลักษณ์หรูหราอาจเชื่อไม่ได้ บันเทิง

ผู้มาก่อนกาล! มดดำ คชาภา ยอมรับ ไฮโซ ต. เคยเสนอตัวช่วยวางแผนเรื่องภาษี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย เฌอมาลย์ เปิดใจถึงมิตรภาพในงานเลี้ยง บันเทิง

น้ำตาซึม พลอย เฌอมาลย์ นิยามเพื่อนแท้ ต้องให้เกียรติ-จริงใจ เติบโตอย่างงดงาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 ยึดเงินสด 11 ล้าน โกดังตรงข้ามกาสิโน คาดใช้สนับสนุนทัพเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดประวัติ “บอม” ศรัท สุ่มประดิษฐ นักยกน้ำหนักทีมชาติไทย คัมแบ็คคว้าเหรีญทองซีเกมส์ในรอบ 12 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไปรษณีย์ไทย แถลงเปลี่ยนนโยบายเก็บภาษีสินค้าขาเข้า เริ่มใช้ 1 ม.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ตรีนุช เทียนทอง “รมว.แรงงาน” และ “เลขาธิการ พปชร.” หญิงแกร่งหลานสาว “ป๋าเหนาะ” ผู้ถูกวางตัวเป็นแคนดิเดต ชิงเก้าอี้นายกฯ ในการเลือกตั้งปี 2569 ข่าวการเมือง

ประวัติ “ตรีนุช เทียนทอง” แคนดิเดตนายกฯ พลังประชารัฐ สู้ศึกเลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามหน้าสภาปากีฯ! สส. 12 ชีวิต แย่งเงินตก 560 บาท ทำหล่นระหว่างประชุม ข่าวต่างประเทศ

งามหน้าสภาปากีฯ! สส. 12 ชีวิต แย่งเงิน 560 บาท ทำหล่นระหว่างประชุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษคนไทยลดลง อยู่ที่อันดับ 116 ของโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; แพ้เสียงในหัว คอมเมนต์ลั่นถึง &quot;ทรัมป์&quot; หลังพูดถึงเหตุการณ์ไทย-กัมพูชา ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” แพ้เสียงในหัว คอมเมนต์ลั่นถึง “ทรัมป์” หลังพูดถึงเหตุการณ์ไทย-กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่มาชุดราตรีมิสคอสโมกัมพูชา 2025 บันเทิง

ดีเทลชุดราตรี มิสคอสโมกัมพูชา 2025 พลังแห่งสตรี สื่อถึงความซื่อสัตย์คนในชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ เหตุสะพานลอยคนข้ามบางนากม. 34 ถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูต ช่วยหญิงไทย เรียกค่าเสียหาย ชายเกาหลีเทน้ำร้อนใส่ เหตุอยากให้ขี้เหร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถยนต์เสียหายหนักจากคานสะพานที่ร่วงหล่นลงมาทับที่บางนา-ตราด ข่าว

เผยภาพเหตุระทึก สะพานลอยถล่มขวางบางนา-ตราด กม.34 “รถบรรทุก” เกี่ยวร่วงทับกระบะ เจ็บ 3 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่-คริส เปิดใจครั้งแรก ปมอดีตเพื่อนรักเบี้ยวหนี้ รับเจ็บกันหมด ยากที่จะเหมือนเดิม บันเทิง

เจนี่-คริส เปิดใจครั้งแรก ปมอดีตเพื่อนรักเบี้ยวหนี้ รับเจ็บกันหมด ยากที่จะเหมือนเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! สะพานลอยทรุดตัว จ.สมุทรปราการ ตกลงมาทับรถยนต์ บาดเจ็บ 3 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 09:50 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 09:49 น.
104
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช้างป่ารุกบ้าน ทำร้าย &quot;พระปราโมทย์&quot; มรณภาพขณะบิณฑบาต ปีนี้สังเวยแล้ว 6 ศพ

ช้างป่ารุกบ้าน ทำร้าย “พระปราโมทย์” มรณภาพขณะบิณฑบาต ปีนี้สังเวยแล้ว 6 ศพ

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ เวียดนาม’ นัดชิงชนะเลิศ ดูบอลสด วันนี้ 18 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียคุณแม่

ส่งกำลังใจ ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียแม่ โพสต์อาลัย ‘ขอบคุณที่ให้เกิดเป็นลูก’

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
หมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประกาศลาออกจากราชการเพื่อเข้าสู่การเมือง

ประวัติ หมอสุภัทร ทิ้งเสื้อกาวน์ 30 ปี ลงเล่นการเมือง สวมเสื้อ พรรคประชาชน

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
Back to top button