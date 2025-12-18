เจนี่-คริส เปิดใจครั้งแรก ปมอดีตเพื่อนรักเบี้ยวหนี้ รับเจ็บกันหมด ยากที่จะเหมือนเดิม

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ควง คริส หอวัง เปิดใจครั้งแรก ปมอดีตเพื่อนรัก นานา ไรบีนา หลอกเงิน รับเพื่อนเจ็บกันหมด ทุกคนบอบช้ำมากยากที่จะเหมือนเดิม
เรียกได้ว่าเป็นการออกมาเปิดใจกับสื่อเป็นครั้งแรกเลย สำหรับ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ และ คริส หอวัง สองเพื่อนซี้สมาชิกแก๊งนางฟ้า หลังจากเจอมรสุมหนักยกกลุ่มจากการกระทำที่ขาดความยั้งคิดของอดีตเพื่อนสาวร่วมแก๊ง นานา ไรบีนา ซึ่งหลังจากเกิดดราม่าใหญ่กระทบคนในวงการบันเทิงเป็นวงกว้าง ก็ยังไม่มีใครจากแก๊งนางฟ้าออกมาให้สัมภาษณ์เลย
ล่าสุด 17 ธ.ค. 68 เจนี่ และ คริส ได้มาร่วมถ่ายทำรายการ In The 8ight รอบ Final เหล่ากองทัพสื่อมวลชนต่างก็ขอดึงตัวทั้งคู่มาสอบถามและอัปเดตชีวิตกันสักหน่อย หลังรู้ความจริงของอดีตเพื่อนสนิท นานา ไรบีนา
คริส หอวัง เผยว่า “สำหรับคริส เรารู้เรื่องคนแรก ๆ แต่ไม่ได้พูดอะไร เพราะเราไม่ได้เป็นผู้เสียหาย แต่ก็ให้กำลังใจทุกคน ใครมีอะไรจะปรึกษาหรือต้องการที่รองรับน้ำตา เราก็อยู่ให้คำปรึกษาได้ แต่พอเรื่องมันใหญ่เกินให้คำปรึกษาแล้ว เราก็ได้แต่ให้กำลังใจ
ถ้าถามเรื่องสภาพจิตใจของทุกคนในแก๊งนางฟ้ากลับมาหรือยัง คริสว่า คือทุกคนรักเขา เขาเป็นคนที่น่ารัก ถึงขนาดที่คริสไม่ได้อยู่มา 7-8 ปี คริสเพิ่งกลับเข้ามา แต่คริสจำได้ว่าความน่ารักของเขาคืออะไร คริสไม่สามารถจินตนาการได้เลย ว่าเพื่อน ๆ ที่โดนหักอกจะรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหน สิ่งที่คริสทำได้ก็แค่ถามเขาว่าไหวไหมวันนี้ ก็เรื่องอื่นก็ให้เป็นเรื่องของตำรวจ ทนายอะไรก็ว่าไป แต่เรื่องของจิตใจมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง (พร้อมหันหน้าไปหาเจนี่ ก่อนจะพูดว่า ‘อย่าร้องไห้ค่ะ’)
คือเจนี่สนิทที่สุด ทุกคนเห็นอยู่แล้ว แล้วก็สนิทแบบเหมือนมันนอนทับกันเลยอ่ะ แต่ว่าคนอื่น ๆ จะบอกว่าไม่สนิทก็ไม่ได้ คือคนอื่นก็สนิท เขาก็เสียใจเท่าเทียม
หากจะให้พูดว่าแก๊งนางฟ้า ณ วันนี้มันคือยังไง จริง ๆ คำว่าแก๊งนางฟ้า คริสว่าคำนี้จริง ๆ ทุกคน ขอบคุณพี่ ๆ มากที่ให้ชื่อซะเพราะเลย เหมือนเรียกให้รวม ๆ กันเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว แต่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้คำว่ากลุ่มเพื่อน มันก็คือกลุ่มเพื่อน จริง ๆ จะมีคนเข้าไปออกมา ความรักที่ส่งไปให้ใครมันก็คือเหมือนเดิม
เรื่องฮิลใจ จริง ๆ ก็ปกติ ทุกคนก็พยายามใช้ชีวิตให้ปกติที่สุด เพื่อให้เขาดำเนินชีวิตไปแบบไม่ซึมเศร้า เรื่องมันหนักสำหรับทุกคน คือจะโดนเยอะโดนน้อยหรือว่าจะต่อให้ที่เจนเคยพูดต่อให้เป็นบาทเดียว เขาก็เสียใจ มันไม่ใช่แค่เรื่องสตางค์อย่างเดียว สำหรับพวกเขา เท่าที่คริสฟังมา ก็ประมาณนี้”
ในส่วนของ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เมื่อนักข่าวถามว่าแข็งแรงขึ้นหรือยังหลังจากรู้เรื่อง เจ้าตัวไม่ได้ตอบอะไรทำเพียงแค่ส่ายหัวเบา ๆ เป็นการตอบคำถามแล้วว่าแม้เวลาจะผ่านไปเรื่อย ๆ แต่เธอก็ยังไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้น และเมื่อถูกถามว่า ‘แฟน ๆ ให้กำลังใจเยอะมาก มีอะไรอยากจะพูดถึงไหม’ เจนี่ ตอบเพียงสั้น ๆ ว่า “ก็ส่งต่อกำลังใจให้คุณนานาด้วยค่ะ เพราะว่าจริง ๆ วันนี้ก็เจ็บกันทั้งหมด”
ด้าน คริส หอวัง กล่าวเพิ่มเติมว่า “จริง ๆ อยากให้มันมีโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน ต่ทุกคนต้องใช้ชีวิตต่อให้ดีที่สุด ถ้าเขาซึมเศร้าทุกวัน แล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไง ลูกเขาจะเป็นยังไง นี่ก็มีลูกเหมือนกัน ทุกคนก็คงต้องทำตัวให้ปกติที่สุด ซึ่งก็ไม่ได้อยากไปกดดัน เพราะจริง ๆ เขาก็คงกดดันตัวเองกันอยู่แล้ว”
นักข่าวถามถึงประเด็นที่ว่า นานา ไรบีนา ขอโอกาสให้เพื่อนรับสายสักครั้ง ด้าน เจนี่ ตอบคำถามนี้ระบุว่า “ก็มีน้องเลขาฯ รับแล้ว เจนว่าวันนี้เจนยังไม่ได้ เหมือนหัวใจเจนมันแหลกอยู่ เจนก็คุยกับคริส ส่วนมากเราจะคุยกันเรื่องอื่น เราจะไม่เมนชั่นเรื่องนี้ เพราะว่ามันบอบช้ำจริงๆ”
คริส กล่าวเสริมว่า “ที่เห็นว่าทุกคนทำไมใช้ชีวิตยิ้มได้ จริงๆ เขาก็พยายามจะให้ตัวเองยิ้มได้ทุกวันเหมือนกัน เพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อ แต่จริง ๆ แล้วก็เสียใจกันทุกคน”
