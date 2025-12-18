เผยภาพเหตุระทึก สะพานลอยถล่มขวางบางนา-ตราด กม.34 “รถบรรทุก” เกี่ยวร่วงทับกระบะ เจ็บ 3 ราย
ประมวลภาพ นาทีชีวิต 09.15 น. รถบรรทุกดั๊มพ์ยกกระบะฟาดคานสะพานร่วงทับรถพังยับเยิน กีดขวางช่องทางหลักขาเข้า จราจรติดขัดหนัก กู้ภัยเร่งตัดถ่างช่วย 3 ชีวิตติดภายใน
ล่าสุด เฟซบุ๊ก เพจ FM91 Trafficpro ได้เผยภาพเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นบน ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก โดยเหตุการณ์สะพานลอยคนข้ามพังถล่มลงมาปิดกั้นเส้นทางจราจร เกิดขึ้นบริเวณกิโลเมตรที่ 34 ช่องทางหลัก ขาเข้า กรุงเทพฯ ฝั่งตรงข้ามตลาดนำไทย ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลล่าสุดจาก FM91 Trafficpro รายงานเมื่อเวลา 09.15 น. ระบุถึงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ว่า เกิดจาก “รถบรรทุกดั๊มพ์” ที่ตัวกระบะท้ายยกขึ้น และวิ่งไปกระแทกเข้ากับคานสะพานลอยคนข้ามอย่างรุนแรง แรงปะทะทำให้โครงสร้างสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่พังถล่มลงมาทั้งแผง โดยร่วงหล่นลงมาทับส่วนหัวเก๋งของรถบรรทุกดั๊มพ์คันก่อเหตุ และทับรถกระบะอีกคันที่สัญจรผ่านมาพอดี ส่งผลให้สภาพรถทั้งสองคันพังยับเยินอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
ภาพในที่เกิดเหตุเผยให้เห็นความเสียหายรุนแรง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยจากหลายหน่วยงานได้ระดมกำลังพร้อมเครื่องมือตัดถ่างเข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เบื้องต้นมีรายงานยืนยันพบ ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 ราย ติดค้างอยู่ภายในซากรถ เจ้าหน้าที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำร่างผู้บาดเจ็บออกมาและนำส่งโรงพยาบาล
ผลจากอุบัติเหตุทำให้คานสะพานและเศษวัสดุกีดขวางช่องทางหลักฝั่งขาเข้าทั้งหมด ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักเป็นทางยาว รถไม่สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุในช่องทางหลักได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งวางแผนเคลื่อนย้ายซากสะพานเพื่อเปิดการจราจร จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนบางนา-ตราด กม.34 ขาเข้า หรือใช้ช่องทางคู่ขนานและเส้นทางเลี่ยงอื่นแทน จนกว่าเจ้าหน้าที่จะเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จ
ความคืบหน้าล่าสุดเหตุโศกนาฏกรรมสะพานลอยถล่ม ถนนบางนา-ตราด กม.34 ขาเข้า มีรายงานยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย จากเดิมที่ระบุว่ามีผู้บาดเจ็บ 3 ราย โดยเพจ “ฅนข่าว ต้นปราการ” รายงานสถานการณ์วิกฤตว่า คานปูนขนาดใหญ่ได้พังถล่มลงมาทับทั้งรถกระบะและรถบรรทุกพ่วง จนสภาพพังยับเยิน
ส่งผลให้คนขับรถกระบะสีดำติดอยู่ภายในยานพาหนะ ขณะที่คนขับรถพ่วงยังคงมีสัญญาณชีพแต่ไม่สามารถออกมาได้ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งวางแผนช่วยเหลือแข่งกับเวลา โดยจำเป็นต้องประสานรถเครนขนาดใหญ่เข้ายกคานคอนกรีตออกก่อน จึงจะสามารถกู้ร่างผู้ประสบเหตุทั้งหมดออกมาได้
