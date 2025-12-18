ด่วน! สะพานลอยทรุดตัว จ.สมุทรปราการ ตกลงมาทับรถยนต์ บาดเจ็บ 3 ราย
สะพานลอยทรุดตัว จ.สมุทรปราการ ตกลงมาทับรถยนต์ บาดเจ็บ 3 ราย เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บออกมา
เพจ Fire & Rescue Thailand ได้รายงานแจ้งเหตุว่า “สะพานลอยถล่มทรุดตัวตกลงมาทับรถ สมุทรปราการ
เมื่อเวลา 09.05 น.วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เกิดเหตุสะพานลอยทรุดตัว ตกลงมาทับรถยนต์มีบุคคลติดภายในรถ บริเวณตลาดนัดนำชัย ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูอยู่ระหว่างเข้าช่วยเหลือ ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ”
ขณะที่ FM91 รายงานเพิ่มเติมว่า “ติดขัดมาก! ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ขาเข้า ช่องทางหลัก กม.34 ตรงข้ามตลาดนำไทย รถบรรทุกดั๊มฟาดสะพานลอยคนข้ามถล่มลงมา ทับหัวรถบรรทุก และรถกระบะ กีดขวางช่องทางหลัก ขาเข้า มีผู้บาดเจ็บ 3 รายติดภายใน กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ”
ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติม สำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
