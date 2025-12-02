เจนี่ ร้องไห้หนัก เพื่อนรัก 30 ปีโกงเงิน รู้สึกเหมือนกินหญ้า ทั้งกลุ่มโดน 400 ล้าน

‘เจนี่’ ปล่อยโฮกลางรายการ บทเรียนราคาแพง ถูกเพื่อนรัก 30 ปี โกงยับ ลั่นเจ็บยิ่งกว่าแฟนทิ้ง รู้สึกเหมือนกินหญ้า เพื่อนทั้งกลุ่มโดนโกง 400 ล้าน
ทำเอาแฟนคลับและคนในกองถ่ายถึงกับช็อกไปตามๆ กัน เมื่อนางเอกตัวแม่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ หรือ “กัปตันเจนี่” แห่งรายการเรียลลิตี้เฟ้นหาไอดอล “In The 8ight” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ ปล่อยโฮกลางวงน้องๆ ผู้เข้าแข่งขัน พร้อมเปิดใจเล่ามรสุมชีวิตลูกใหญ่ที่เพิ่งเจอมาสดๆ ร้อนๆ เพื่อเป็นวิทยาทานสอนน้องๆ เรื่องความไว้ใจคน
เจนี่ เล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นได้ประมาณ 2 อาทิตย์ แต่ตัวเองเพิ่งมารู้ความจริงเมื่อสัปดาห์กว่าๆ ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่า “พี่กินหญ้าอยู่” เพราะความไว้ใจเพื่อนที่คบกันมานานถึง 30 ปี
เรื่องราวสุดช้ำนี้เกิดจากการชักชวนไปลงทุนทำร้าน ด้วยความรักและความไว้ใจจึงโอนเงินไปให้โดยไม่เคยซักถามรายละเอียด จนกระทั่งความจริงเปิดเผยเมื่อเช็กแล้วพบว่าไม่มีการโอนเงิน (Transfer) ใดๆ เกิดขึ้น ทำให้ความแตก ซึ่งมูลค่าความเสียหายรวมกันในกลุ่มเพื่อนสูงถึง 400 ล้านบาท
“30 years relationship, all of my friends In the group we lost 400 million baht” เจนี่กล่าวทั้งน้ำตา พร้อมเผยความรู้สึกวินาทีที่รู้ความจริงว่าช็อกจนล้มทั้งยืน เพื่อนบางคนถึงกับอ้วกพุ่งออกมาเพราะรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่เรื่องเงิน แต่คือความรู้สึกที่ถูกหักหลัง “Everytime when I talk with her is all lies” (ทุกครั้งที่คุยกับเขา มันคือคำโกหกทั้งหมด) เจนี่เผยว่าความรู้สึกตอนนี้มันปนเปไปหมด ทั้งรักทั้งเจ็บ ตื่นมาก็ร้องไห้ ยิ่งกว่าตอนเลิกกับแฟนเสียอีก เหมือนหัวใจโดนกรีดซ้ำๆ จนชาไปหมด ไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาเจอความรู้สึกแบบนี้กับคนที่เรียกว่าเพื่อน
ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดเตือนใจน้องๆ ว่า เวลาไม่ใช่เครื่องพิสูจน์รักแท้เสมอไป บางคนคบกันมานานอาจไม่ได้รู้จักตัวตนจริงๆ ของกันและกันเลย พร้อมเตือนสติว่า “เวลารักใครอย่า Deep Down มาก” (อย่าถลำลึกจนหมดใจ) เพราะเมื่อผิดหวังขึ้นมา มันเจ็บปวดเจียนตายจริงๆ
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้ “แม่เจน” รัวๆ ขอให้ผ่านเรื่องร้ายๆ นี้ไปได้โดยเร็ว

