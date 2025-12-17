ข่าวดาราบันเทิง

เจนี่ เปิดบ้านรวมตัวเพื่อนรัก10 ปี มาครบ เผยคำมั่นน้ำตาซึม มิตรภาพที่เงินซื้อไม่ได้

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 11:49 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 11:50 น.
เจนี่ เปิดบ้านหรูชวนเพื่อนรักมาพร้อมหน้า

อบอุ่นหัวใจ ‘เจนี่’ จัดปาร์ตี้เปิดบ้านรวมตัวเพื่อนรัก สวยยกแก๊ง ซึ้งน้ำตาซึมกับคำสัญญา จะอยู่ข้างเพื่อนเสมอ ย้ำมิตรภาพ 10 ปีที่เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้

กลายเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและออร่าความสวยไปทั่วทั้งงาน กรณี เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ถือฤกษ์งามยามดีเปิดบ้านหลังใหม่ต้อนรับกลุ่มเพื่อนสาวสุดซี้มาร่วมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานนี้บอกเลยว่าทำเอาแฟนคลับตาค้าง เพราะเป็นการรวมตัวของตัวแม่แห่งวงการบันเทิง สวยสะพรั่งในธีมชุดสีขาว-ครีม เรียบหรูดูแพง เข้ากับบรรยากาศการตกแต่งบ้านที่ประดับประดาด้วยแสงไฟอบอุ่น

ไฮไลต์สำคัญของค่ำคืนไม่ได้อยู่ที่ความหรูหราของบ้านหรือความสวยของสาว ๆ เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่โมเมนต์เปิดใจของเจ้าบ้านอย่างสาวเจนี่ที่ลุกขึ้นมาพูดความรู้สึกที่มีต่อเพื่อน ๆ กลางงานเลี้ยง ทำเอาบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรัก เธอกล่าวไว้ว่า “ดีใจและภูมิใจที่ปีนี้กำลังจะเริ่มต้นด้วยดี เป็นปีที่จะมีแต่คนคุณภาพมาอยู่กับเรา อายุขนาดนี้แล้วอยากให้มี Quality time หรือ การใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนที่รักเยอะ ๆ อยากให้มีความรักที่ดี แล้วเพื่อนก็รู้ว่าเราคบกันมา 10 ปี สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ หัวใจ หัวใจที่เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ และอยากให้รู้ไว้เลยว่าไม่ว่านานเท่าไหร่ คนคนนี้จะอยู่ข้างเพื่อนทุกคนเสมอ ตลอดไป”

ทันทีที่พูดจบ เจนี่ก็ได้สวมกอดเพื่อนซี้อย่าง ‘เจนสุดา ปานโต’ ด้วยความรัก เป็นภาพที่ยืนยันคำพูดได้ดีที่สุดว่ามิตรภาพของพวกเธอนั้นแน่นแฟ้นเพียงใด

งานนี้เป็นการรวมตัวของก๊วนเพื่อนสนิทที่คบหากันมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี แต่ละคนยังคงความสวยเป๊ะปังแบบไม่มีใครยอมใคร ได้แก่ พลอย เฌอมาลย์, โอซา แวง, น้อยหน่า , ไฮโซข้าวโพด และ วุ้นเส้น วิริฒิพา

เจนี่ เปิดบ้านต้อนรับเพื่อน
ภาพจาก Instagram : khaopod
เจนี่ กอด เจนสุดา
ภาพจาก Instagram : nn_sk
เจนี่ เปิดบ้านต้อนรับเพื่อน-3
ภาพจาก Instagram : khaopod
เจนี่ เปิดบ้านต้อนรับเพื่อน-4
ภาพจาก Instagram : khaopod
เจนี่ เปิดบ้านต้อนรับเพื่อน-5
ภาพจาก Instagram : khaopod
เจนี่ เปิดบ้านต้อนรับเพื่อน-2
ภาพจาก Instagram : khaopod

เจนี่ เปิดบ้านหรูชวนเพื่อนรักมาพร้อมหน้า บันเทิง

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

