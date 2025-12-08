ขนลุกซู่ หนังสั้นงานแต่ง ‘เวย์-นานา’ พล็อตโจร-เจนี่ตำรวจ เมนต์สนั่น ‘มาก่อนกาล’

โซเชียลแห่แชร์หนังสั้นงานแต่ง “เวย์-นานา” ปี 2010 กลับมาเป็นไวรัลสุดพีค หลังชาวเน็ตจับโยงดราม่า นานา ไรบีนา ยืมเงินเพื่อน พล็อตสุดตลกร้าย “ผัวเมียร่วมมือปล้น-เจนี่โดนหลอก”
ชาวเน็ตพากันขุดคลิปวิดีโอหนังสั้นเก่า ถ่ายทำขึ้นเพื่อใช้ในพิธีมงคลสมรสของคู่รักคนดัง เวย์ ไทเทเนียม กับ นานา ไรบีนา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2010 หรือกว่า 15 ปีที่แล้ว กลับมาแชร์ว่อนอีกครั้ง หลังจากนานากับเวย์ขึ้นเป็นข่าวหน้าหนึ่ง กรณีอดีตดีเจดัง ยืมเงินเพื่อน มูลค่าความเสียหายเกือบ 200 ล้านบาท โดยเนื้อหาภายในคลิปเก่านี้ ทำเอาหลายคนถึงกับอุทานว่า “นี่มันเดจาวูชัดๆ”
หนังสั้นถูกอัปโหลดลงช่องยูทูบของวง THAITANIUM ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2011 เป็นการรวมตัวเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีแบบขำขัน อาทิ พอลล่า, กาละแมร์, วุ้นเส้น, ดีเจดาด้า, โอซา แวง, แอน อลิชา และ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เพื่อรักแก๊งนางฟ้า
เนื้อหาในหนังจำลองสถานการณ์ให้ “เวย์” รับบทโจรบุกปล้นธนาคารและจับนานาที่มาถอนเงินเป็นตัวประกัน โดยมี เจนี่ รับบทเป็นตำรวจหญิงที่ตามมาไล่ล่าจับกุม จุดหักมุมของเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ นานา แย่งปืนมายิง เวย์ จนล้มลง ทำให้ เจนี่ และทีมตำรวจชื่นชมในความกล้าหาญและเตรียมมอบโล่รางวัลให้
แต่แล้วเรื่องราวกลับตาลปัตร เมื่อตำรวจพบว่ากระสุนในปืนเป็นของปลอม ส่วน นานา ได้หายตัวไปจากโรงพักอย่างลอยนวลเพื่อไปขึ้นรถเบนซ์เปิดประทุน ก่อนที่ เวย์ จะโผล่ขึ้นมาจากหลังรถพร้อมเฉลยว่า “ทั้งสองคนเตี๊ยมกันปล้น”
ทิ้งท้ายประโยคเด็ดที่เวย์ถามนานาว่า “You got the money? (คุณเอาเงินมาหรือยัง)” ก่อนจะจูบกันและจบแบบ Happy Ending
หลังจากคลิปนี้ถูกนำกลับมาพูดถึงท่ามกลางกระแสข่าวร้อนในปัจจุบัน (ปี 2025) ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความตกตะลึงในความบังเอิญที่คล้ายกับสถานการณ์จริงอย่างเหลือเชื่อ เช่น “เล่นจริง โดนจับจริง ปี 2025” “ฉากเจนี่นั่งรถตำรวจมา… อะไรจะตรงกับปัจจุบันขนาดนี้ เดจาวูป่ะ” “ผัวเมียรวมหัวกันปล้นเงิน เจนี่โดนหลอก โดนจับปี 2025 เอ้อแปลกเหมือนเดจาวู”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปาร์ตี้วันเกิด หนิง ปณิตา รวมตัวก๊วนเพื่อน ฉลองสุดอบอุ่น แต่ไร้เงา นานา ไรบีนา
- จับตาบ่ายนี้ “เวย์ ไทเทเนียม” พร้อมทนาย เตรียมเข้าพบตำรวจ ปอศ.
- โมเมนต์หวาน เวย์ ไทยเทเนียม ถือเค้กอวยพรวันเกิด นานา ไรบีนา หลังได้ประกันตัว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: