5 ราศี ศัตรูแพ้ภัย! คนคิดร้ายจะถูกเปิดโปง

เผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 10 ธ.ค. 2568 17:00 น.
51
ดูดวงวันนี้ 15/12/68

หมอดูฟันธง 5 ราศี (เมษ, มิถุน, กันย์, พิจิก, มังกร) ดวงศัตรูพ่าย แพ้ภัยตัวเอง คนคิดร้ายโดนแฉยับ หน้ากากหลุด

ใครทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลนั้น คือสัจธรรมที่จะเกิดขึ้นจริงในช่วงนี้ เพราะดวงดาวแห่งความยุติธรรมกำลังโคจรทำมุมตรีโกณกับดวงชะตา ส่งผลให้เมฆหมอกร้ายที่เคยบดบังถูกพัดพาออกไป ใครที่เคยถูกใส่ร้ายป้ายสี หรือโดนแทงข้างหลัง ไม่ต้องไปตอบโต้ให้เสียมือ เพราะ “กรรมติดจรวด” กำลังจะทำงานจัดการคนเหล่านั้นแทนคุณ

1. ราศีเมษ

ชาวราศีเมษเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมใคร แต่ช่วงนี้ดวงชะตาบอกว่า “ให้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว” คนที่เคยคอยขัดแข้งขัดขา หรือนินทาว่าร้ายคุณลับหลัง กำลังจะสะดุดขาตัวเองล้มหัวทิ่ม ความลับหรือเรื่องแย่ๆ ที่เขาเคยทำไว้จะถูกขุดคุ้ยขึ้นมาประจานโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย แค่นั่งสวยๆ หล่อๆ ดูผลกรรมทำงานก็พอ ชัยชนะครั้งนี้จะทำให้คุณดูดีและน่าเชื่อถือขึ้นอีกเป็นกอง

2. ราศีมิถุน

ชาวราศีมิถุนมักเจอศัตรูในคราบมิตร หรือคนที่ต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง ช่วงนี้ “หน้ากากคนดี” ของคนเหล่านั้นจะหลุดร่วงลงมา คำพูดที่เขาเคยใส่ไฟคุณจะย้อนกลับไปทำร้ายตัวเขาเอง คนรอบข้างจะตาสว่างและเห็นธาตุแท้ว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวปัญหา คุณจะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมา พร้อมกับโอกาสใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม

3. ราศีกันย์

ชาวราศีกันย์เป็นคนละเอียดรอบคอบ ช่วงนี้ศัตรูคู่แข่งที่พยายามจะดิสเครดิตเรื่องงาน หรือขโมยผลงานของคุณ จะจนมุมด้วย “หลักฐาน” ความจริงจะปรากฏชัดเจนว่าใครคือคนทำงานจริง ใครคือกาฝาก ผู้ใหญ่และเจ้านายจะมองเห็นความดีความชอบของคุณ ส่วนคนคิดร้ายจะถูกลดบทบาท หรือแพ้ภัยตัวเองจนต้องถอยห่างออกไปจากชีวิตคุณ

4. ราศีพิจิก

ขึ้นชื่อว่าราศีพิจิก ใครคิดร้ายถือว่า “คิดผิด” เพราะดวงคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแรงมาก ช่วงนี้ใครที่คิดไม่ซื่อหรือจ้องจะเอาเปรียบ จะเจอ “ดีดกลับ” แรงเป็นเท่าตัว ปัญหาอุปสรรคที่คนอื่นสร้างไว้ดักทางคุณ จะกลายเป็นกับดักที่ขังตัวเขาเอง ยิ่งเขาดิ้นรนใส่ร้ายคุณมากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งจมลงมากเท่านั้น ปล่อยให้เขาร้อนรนไปเอง ส่วนคุณเดินหน้ากอบโกยความสำเร็จได้เลย

5. ราศีมังกร

ชาวราศีมังกรมีความอดทนเป็นเลิศ ช่วงที่ผ่านมาอาจโดนกดดันหรือโดนกลั่นแกล้งสารพัด แต่ตอนนี้ “ถึงทีของคุณแล้ว” ฟ้าเปิดทางให้คนดีมีที่ยืน ศัตรูที่เคยมีอำนาจจะหมดบารมี หรือมีเหตุให้ต้องแพ้พ่ายออกไปเองโดยดุษณี ความดีและความตั้งใจของคุณจะชนะใจทุกคน อุปสรรคต่างๆ จะมลายหายไป เปลี่ยนเป็นความราบรื่นและความสำเร็จที่ยั่งยืน

คำแนะนำส่งท้าย

เมื่อศัตรูแพ้ภัยไปแล้ว ขอให้คุณ “อโหสิกรรม” และอย่าไปซ้ำเติม เพื่อเป็นการตัดเวรตัดกรรมให้ขาดจากกัน สำหรับ 5 ราศีนี้ แนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับ “แสงสว่าง” เช่น เติมน้ำมันตะเกียง ถวายหลอดไฟ หรือบริจาคค่าไฟวัด เพื่อเสริมดวงชะตาให้สว่างไสว ไล่สิ่งอัปมงคลและคนพาลให้กระเด็นออกไปจากชีวิตอย่างถาวร

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

