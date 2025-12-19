สลด! “มาริโอ ปิเนด้า” อดีตกองหลังทีมชาติเอกวาดอร์ ถูกยิงเสียชีวิต
มีรายงานออกมาว่า “มาริโอ ปิเนด้า” อดีตนักเตะ ดีกรีทีมชาติเอกวาดอร์ ชุดลุยศึโกปา อเมริกา 2 สมัย ถูกยิงเสียชีวิต
ตำรวจเอกวาดอร์รายงานว่า มาริโอ ปิเนด้า (Mario Pineida) กองหลังวัย 33 ปีของสโมสรบาร์เซโลน่า เด กวายากิล และอดีตนักเตะทีมชาติเอกวาดอร์ ถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิต ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่กำลังพุ่งสูงขึ้นในประเทศแถบเทือกเขาแอนดีสแห่งนี้
เหตุการณ์เศร้าสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (17 ธันวาคม) โดยตัวของปิเนด้าถูกกลุ่มคนร้าย 2 คนขี่รถจักรยานยนต์บุกเข้ามายิงใส่ตัวเขา แม่ของเขา และผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ด้านกระทรวงมหาดไทยของเอกวาดอร์ยืนยันการเสียชีวิตของเขาแล้ว ขณะที่สโมสรบาร์เซโลน่า เด กวายากิล ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียในครั้งนี้
สำหรับ ปิเนด้าเคยลงเล่นให้ทีมชาติเอกวาดอร์ทั้งหมด 8 นัด รวมถึงในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี 2018 และ 2022 โดยเกมระดับชาติครั้งสุดท้ายของเขาคือศึกโคปา อเมริกา ปี 2021 ในฐานะตัวสำรองเกมพบกับบราซิล
ส่วนในนามสโมสร เจ้าตัวเคยเล่นให้กับหลายทีม ทั้ง อินดิเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่, บาร์เซโลน่า เด กวายากิล และ ฟลูมิเนนเซ่
🚨ACTUALIZACIÓN FALLECIMIENTO MARIO PINEIDA🥺🙏🏽
➡️Los dos tipos van directo a dispararles a Mario, pero sobre todo a Guisella Fernandez 🇵🇪 39 años
➡️Según #PoliciaNacional la pareja del jugador tenía un local de📲 y recibió amenazas previas
94.5 📻
— Jorge Régulo De Mora (@ReguloDe17) December 18, 2025
ทั้งนี้ ในอดีต เอกวาดอร์เคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในลาตินอเมริกา แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นจุดพักยาเสพติดที่สำคัญระหว่างโคลอมเบียและเปรู เพื่อส่งออกไปยังทั่วโลก เมืองกวายากิลกลายเป็นพื้นที่สีแดงที่มีความรุนแรงจากแก๊งค้ายาเสพติดสูงมาก และนักฟุตบอลหลายคนตกเป็นเป้าหมายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังมีการคาดว่าจะมีคดีฆาตกรรมพุ่งสูงกว่า 9,000 รายในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 7,063 รายในปีที่แล้ว และ 8,248 รายในปี 2023 และมีเหตุการณ์สลดที่เกี่ยวข้องกับนักฟุตบอลในช่วงที่ผ่านมาหลายครั้ง
ขณะที่ประธานาธิบดี แดเนียล โนโบอา ให้คำมั่นว่าจะปราบปรามองค์กรอาชญากรรมที่ขยายอิทธิพลเชื่อมโยงกับกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติอย่างเด็ดขาด
อ้างอิง : www.aljazeera.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วินาทีระทึก! ฉลามเสือ บุกน้ำตื้นจ๊ะเอ๋ น้องหมา ระยะเผาขน สุดท้ายรอดหวุดหวิด
- จับหนุ่มเท็กซัส ตะโกนเหยียดผิว-พยายามเผาบ้านคนอื่น แต่พลาดทำไฟลุกท่วมตัวเอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: