ข่าวต่างประเทศ

สลด! “มาริโอ ปิเนด้า” อดีตกองหลังทีมชาติเอกวาดอร์ ถูกยิงเสียชีวิต

Photo of Bas Basเผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 23:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 16:47 น.
51

มีรายงานออกมาว่า “มาริโอ ปิเนด้า” อดีตนักเตะ ดีกรีทีมชาติเอกวาดอร์ ชุดลุยศึโกปา อเมริกา 2 สมัย ถูกยิงเสียชีวิต

ตำรวจเอกวาดอร์รายงานว่า มาริโอ ปิเนด้า (Mario Pineida) กองหลังวัย 33 ปีของสโมสรบาร์เซโลน่า เด กวายากิล และอดีตนักเตะทีมชาติเอกวาดอร์ ถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิต ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่กำลังพุ่งสูงขึ้นในประเทศแถบเทือกเขาแอนดีสแห่งนี้

เหตุการณ์เศร้าสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (17 ธันวาคม) โดยตัวของปิเนด้าถูกกลุ่มคนร้าย 2 คนขี่รถจักรยานยนต์บุกเข้ามายิงใส่ตัวเขา แม่ของเขา และผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ด้านกระทรวงมหาดไทยของเอกวาดอร์ยืนยันการเสียชีวิตของเขาแล้ว ขณะที่สโมสรบาร์เซโลน่า เด กวายากิล ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียในครั้งนี้

สำหรับ ปิเนด้าเคยลงเล่นให้ทีมชาติเอกวาดอร์ทั้งหมด 8 นัด รวมถึงในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี 2018 และ 2022 โดยเกมระดับชาติครั้งสุดท้ายของเขาคือศึกโคปา อเมริกา ปี 2021 ในฐานะตัวสำรองเกมพบกับบราซิล

ส่วนในนามสโมสร เจ้าตัวเคยเล่นให้กับหลายทีม ทั้ง อินดิเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่, บาร์เซโลน่า เด กวายากิล และ ฟลูมิเนนเซ่

ทั้งนี้ ในอดีต เอกวาดอร์เคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในลาตินอเมริกา แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นจุดพักยาเสพติดที่สำคัญระหว่างโคลอมเบียและเปรู เพื่อส่งออกไปยังทั่วโลก เมืองกวายากิลกลายเป็นพื้นที่สีแดงที่มีความรุนแรงจากแก๊งค้ายาเสพติดสูงมาก และนักฟุตบอลหลายคนตกเป็นเป้าหมายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีการคาดว่าจะมีคดีฆาตกรรมพุ่งสูงกว่า 9,000 รายในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 7,063 รายในปีที่แล้ว และ 8,248 รายในปี 2023 และมีเหตุการณ์สลดที่เกี่ยวข้องกับนักฟุตบอลในช่วงที่ผ่านมาหลายครั้ง

ขณะที่ประธานาธิบดี แดเนียล โนโบอา ให้คำมั่นว่าจะปราบปรามองค์กรอาชญากรรมที่ขยายอิทธิพลเชื่อมโยงกับกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติอย่างเด็ดขาด

อ้างอิง : www.aljazeera.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สลด! “มาริโอ ปิเนด้า” อดีตกองหลังทีมชาติเอกวาดอร์ ถูกยิงเสียชีวิต

46 วินาที ที่แล้ว
แซ่บวงการไต้หวัน ดาราสาว ‘อันซินหยุน’ แฉสามีนักกีฬารุ่นน้องเล่นชู้เพื่อนสนิท ลากไปกินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ บันเทิง

ดาราสาว แฉสามีนักกีฬารุ่นน้อง เล่นชู้เพื่อนสนิท กินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ

44 นาที ที่แล้ว
เปิดวาร์ป ชิราโตริ เรย์ นางเอก AV สาวแว่นที่มีรูปลักษณ์ธรรมดาแต่มีเสน่ห์เฉพาะตัว บันเทิง

เปิดวาร์ป “ชิราโทริ เรย์” นางเอก AV น้องใหม่ ชูจุดขายหน้าจืดสวมแว่น แต่บอดี้เอวเอส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินาทีระทึก! ฉลามเสือ บุกน้ำตื้นจ๊ะเอ๋ น้องหมา ระยะเผาขน สุดท้ายรอดหวุดหวิด ข่าวต่างประเทศ

วินาทีระทึก! ฉลามเสือ บุกน้ำตื้นจ๊ะเอ๋ น้องหมา ระยะเผาขน สุดท้ายรอดหวุดหวิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยรีบส่อง 10 เลขเด็ดขายดี แม่ทำเนียนลอตเตอรี่ หวยงวดแรก รับปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เลข พ.ศ.-ค.ศ. มาแรงแซงโค้ง เลขเด็ด

10 เลขเด็ดขายดี “แม่ทำเนียน” หวยงวดแรก รับปีใหม่ 2 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับหนุ่มเท็กซัส ตะโกนเหยียดผิว-พยายามเผาบ้านคนอื่น แต่พลาดทำไฟลุกท่วมตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ลมแทบจับ ครูปล่อยคลิปนักเรียนขณะสอบ ลั่นถามหาจรรยาบรรณ ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ลมแทบจับ ครูปล่อยคลิปนักเรียนขณะสอบ ลั่นถามหาจรรยาบรรณ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ มึนเช่นกลัดบัค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 19 ธ.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 19 ธันวาคม 2568 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 19 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัลล่าสุด สถิติ 5 งวดย้อนหลัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซูซาน พาวเตอร์ ไอดอลฟิตเนสยุค 90 ที่เคยประสบความสำเร็จสูงสุด บันเทิง

ไอดอลฟิตเนสยุค 90s สู่คนล้มละลาย ผันตัวส่งอาหาร รอข้าวฟรีประทังชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดงวดแรก แปลปกสลาก 2 มกราคม 2569 ต้อนรับปีมะเมีย อาชานำโชค เลขเด็ด

เลขเด็ดงวดแรก แปลปกสลาก 2 มกราคม 2569 ต้อนรับปีมะเมีย อาชานำโชค

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ผ่านเว็บไซต์ เริ่ม 20 ธ.ค.นี้ ข่าวการเมือง

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ผ่านเว็บไซต์ เริ่ม 20 ธ.ค.นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาอ้าง หมาทหารไทย บุกกัดทหารแนวหน้า ก่อนยิงทิ้ง หวั่นติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาอ้าง หมาทหารไทย บุกกัดทหารแนวหน้า ก่อนยิงทิ้ง หวั่นติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

วิธีตรวจสอบ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ก่อนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 เช็กเลยที่นี่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซนัท อภิชาติ เล่าครั้งแรก ไฮโซ ต. คือเพื่อนสนิท ติดหนี้ 14 ล้าน ไม่จ่าย-ติดต่อไม่ได้เป็นปี ข่าว

ไฮโซนัท อภิชาติ เล่าครั้งแรก ไฮโซ ต. คือเพื่อนสนิท ติดหนี้ 14 ล้าน ไม่จ่าย-ติดต่อไม่ได้เป็นปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยข้อความ เติ้ล มนัส บุญจำนงค์ อดีตฮีโร่นักมวย แชมป์เหรียญทองโอลิมปิก ทิ้งท้ายประโยคเด็ด ก่อนนอนคุกทันที 2 ปี 9 เดือน ข่าว

คำพูดทิ้งท้าย “มนัส บุญจำนงค์” ก่อนเข้าคุก เซ่นคดีฉ้อโกงหวย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอฟเวอร์ตัน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิดสวนกลับสาวกัมพูชาบูลลี่คนไทยพูดอังกฤษไม่ได้ ข่าว

ครูเดวิด ดับมั่นสาวเขมร บูลลี่คนไทยโง่อังกฤษ ด่ากลับแรง พูดมั่วแต่กล้าสอนคนอื่น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โจ้ 5 หลา ดราม่าเดือด โคตรโง่ ‘ลีซอ’ ต้องรีบเตือนสติรุ่นพี่ ควันหลงบอลซีเกมส์ 2025

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
มนัส บุญจำนงค์ ถูกจับกุมฐานฉ้อโกงเกี่ยวกับลอตเตอรี่ ข่าวอาชญากรรม

ย้อนรอยคดี มนัส บุญจำนงค์ จากฮีโร่โอลิมปิก สู่ผู้ต้องหา ฐานฉ้อโกง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยุนซอกฮวา นักแสดงรุ่นใหญ่เกาหลีใต้ เสียชีวิตวัย 69 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ! ยุนซอกฮวา นักแสดงรุ่นใหญ่ เนื้องอกสมองคร่าชีวิต จากไปวัย 69 ปี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เคล็ดลับเลือกอาหารอย่างชาญฉลาดในช่วงเทศกาล เพื่อคุมเบาหวานให้เข้าสู่ระยะสงบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; ปลดล็อกกัญชา ลดสถานะเทียบเท่า ยาแก้ปวด หวังช่วยผู้ป่วยเรื้อรัง-ทหารผ่านศึก ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ปลดล็อกกัญชา ลดสถานะเทียบเท่า ยาแก้ปวด หวังช่วยผู้ป่วย-ทหารผ่านศึก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
คีย์ SHINee ยุติกิจกรรมทั้งหมด ปมรับบริการทางการแพทย์ผิดกฎหมาย บันเทิงเกาหลี

คีย์ SHINee โพสต์ขอโทษ พักงาน-ถอนตัวทุกรายการ เซ่นปมรับบริการแพทย์ผิดกฎหมาย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อกทั้งกอง! ตัวเต็ง มิสแกรนด์กรุงเทพฯ 2026 ประกาศถอนตัว แฟนนางงามแห่เสียดาย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 23:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 16:47 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แซ่บวงการไต้หวัน ดาราสาว ‘อันซินหยุน’ แฉสามีนักกีฬารุ่นน้องเล่นชู้เพื่อนสนิท ลากไปกินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ

ดาราสาว แฉสามีนักกีฬารุ่นน้อง เล่นชู้เพื่อนสนิท กินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
เปิดวาร์ป ชิราโตริ เรย์ นางเอก AV สาวแว่นที่มีรูปลักษณ์ธรรมดาแต่มีเสน่ห์เฉพาะตัว

เปิดวาร์ป “ชิราโทริ เรย์” นางเอก AV น้องใหม่ ชูจุดขายหน้าจืดสวมแว่น แต่บอดี้เอวเอส

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
คอหวยรีบส่อง 10 เลขเด็ดขายดี แม่ทำเนียนลอตเตอรี่ หวยงวดแรก รับปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เลข พ.ศ.-ค.ศ. มาแรงแซงโค้ง

10 เลขเด็ดขายดี “แม่ทำเนียน” หวยงวดแรก รับปีใหม่ 2 ม.ค. 69

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568

ดอร์ทมุนด์ พบ มึนเช่นกลัดบัค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 19 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
Back to top button