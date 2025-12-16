ดูดวง

4 ราศี ดวงได้เลื่อนตำแหน่ง ผู้ใหญ่เห็นผลงาน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 17:50 น.
51
ดูดวงวันนี้ 17/12/68

หมอดูฟันธง 4 ราศี (พฤษภ, สิงห์, กันย์, มังกร) ดวงงานรุ่งพุ่งแรง ผู้ใหญ่เมตตา เตรียมเลื่อนขั้นรับตำแหน่งใหม่

ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน คือ สัจธรรมที่ชัดเจนที่สุด หลังจากที่หลายคนทุ่มเทแรงกายแรงใจมาอย่างยาวนาน อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีและดาวอาทิตย์ที่โคจรเข้าสู่มุมที่ส่งเสริมเรื่อง “เกียรติยศและชื่อเสียง” ส่งผลให้ความพยายามของคุณไม่สูญเปล่า แสงสปอตไลต์แห่งความสำเร็จกำลังสาดส่องลงมา ทำให้ผลงานของคุณโดดเด่นเข้าตาเจ้านายและผู้หลักผู้ใหญ่แบบไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไป

สำหรับ 4 ราศี ที่ดวงการงานขาขึ้น เตรียมตัวรับข่าวดีเรื่องการเลื่อนตำแหน่ง ได้แก่

1. ราศีพฤษภ

ชาวราศีพฤษภผู้มีความอดทนเป็นเลิศ ช่วงที่ผ่านมาคุณอาจรู้สึกเหมือน “ปิดทองหลังพระ” ทำดีแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็น แต่ดวงชะตาตอนนี้พลิกผัน “ทองที่ปิดไว้กำลังล้นออกมาหน้าพระ” ผลงานที่คุณเพียรพยายามทำมาอย่างเงียบๆ จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในที่ประชุม ผู้บริหารจะมองเห็นศักยภาพและความซื่อสัตย์ของคุณ มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ หรือได้เลื่อนตำแหน่งไปสู่จุดที่มั่นคงและมีอำนาจตัดสินใจมากขึ้น

2. ราศีสิงห์

ราศีแห่งผู้นำกลับมาทวงบัลลังก์ ช่วงนี้ออร่าความสามารถของคุณจับแรงมาก การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือวิสัยทัศน์ที่คุณนำเสนอ จะไปถูกใจเจ้านายหรือผู้มีอำนาจอย่างจัง ศัตรูคู่แข่งที่เคยขัดแข้งขัดขาจะแพ้ภัยความสามารถของคุณ ใครที่รอคอยการปรับตำแหน่ง หรือต้องการเก้าอี้ตัวใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม เตรียมตัวตัดชุดรอรับตำแหน่งได้เลย เพราะผู้ใหญ่พร้อมจะผลักดันคุณเต็มที่

3. ราศีกันย์

ชาวราศีกันย์ผู้ละเอียดรอบคอบ ความเนี๊ยบและความสมบูรณ์แบบของคุณกำลังจะสร้างมูลค่ามหาศาล ในช่วงที่องค์กรต้องการความเป๊ะปัง คุณจะกลายเป็น “Key Person” ที่ขาดไม่ได้ ผู้ใหญ่จะมองเห็นว่างานยากๆ ต้องผ่านมือคุณเท่านั้นถึงจะสำเร็จ ซึ่งความไว้วางใจนี้จะมาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตแบบก้าวกระโดด อาจได้รับการโปรโมตให้เป็นหัวหน้าทีม หรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น

4. ราศีมังกร

ชาวราศีมังกรผู้บ้างาน ช่วงนี้ดวงดาวส่งเสริมเรื่อง “บารมี” อย่างชัดเจน ความทุ่มเทที่คุณสะสมมาตลอดปีกำลังจะออกดอกออกผล เจ้านายจะให้ความเอ็นดูและเมตตาเป็นพิเศษ ไม่ใช่เพราะโชคช่วย แต่เพราะความรับผิดชอบที่คุณพิสูจน์ให้เห็น คุณมีเกณฑ์ได้ขยับขยายหน้าที่การงานไปในทิศทางที่สูงขึ้น ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ให้ไปดูแลงานสำคัญ ซึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของคุณให้รุ่งโรจน์ยิ่งกว่าเดิม

คำแนะนำส่งท้าย

เมื่อโอกาสมาถึงและแสงสว่างส่องมาที่คุณแล้ว ขอให้รักษาความ “อ่อนน้อมถ่อมตน” เอาไว้ ยิ่งสูงยิ่งต้องโน้มตัวลงต่ำ เพื่อรักษาความรักและความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ สำหรับ 4 ราศีนี้ แนะนำให้เสริมดวงความมั่นคงด้วยการ ไหว้ขอพรศาลหลักเมือง หรือถวายเก้าอี้/อาสนะแด่พระภิกษุสงฆ์ เป็นการแก้เคล็ดเสริมฐานบารมีให้เก้าอี้ตำแหน่งของคุณแข็งแรง มั่นคง ไม่มีใครมาเลื่อยขาเก้าอี้ได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 17/12/68 ดูดวง

4 ราศี ดวงได้เลื่อนตำแหน่ง ผู้ใหญ่เห็นผลงาน

16 วินาที ที่แล้ว
เจ้าสาวดิ่งตึก ในวันแต่งงาน สังเวยคลุมถุงชน สลด ครอบครัวไม่รับศพ ปล่อยทิ้งไร้ญาติ ข่าวต่างประเทศ

เจ้าสาวดิ่งตึก ในวันแต่งงาน สังเวยคลุมถุงชน สลด ครอบครัวไม่รับศพ ปล่อยทิ้งไร้ญาติ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ใจฟู! ลูกค้าประจำรุ่นพ่อกินร้านเดิม 10 ปี พอหายไป เชฟออกตามหาก่อนช่วยชีวิตเขาไว้ได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 17 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปใจสลาย สุนัขสุดซื่อสัตย์ยืนเฝ้าร่างเจ้าของ เหยื่อกราดยิง ‘บอนได’ ออสเตรเลีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปใจสลาย สุนัขสุดซื่อสัตย์ยืนเฝ้าร่างเจ้าของ ไม่กลัวตาย เหยื่อกราดยิง ‘บอนได’ ออสเตรเลีย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับกองทัพโลกปี 2025 เศรษฐกิจ

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักแย่งปืน กราดยิงบอนไดล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลรายได้ของบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 แสดงรายได้ 14.8 ล้าน. เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน เลขเด็ด

เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Netflix ยุติการสร้าง Boots หลังจบซีซั่นแรก บันเทิง

Boots ซีซั่น 2 ไม่ได้ไปต่อ แม้เปิดตัวติดชาร์ต Netflix ตัดจบซีรีส์ทหารเกย์

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจ เคยสงสัยก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน ข่าวกีฬา

กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้ ข่าว

ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชมคลิป TokyoGurl โชว์ฝีมือเทพ การันตีอดีตแรงก์ 1 หญิงระดับประเทศ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 16 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขายไอติมนครนายก ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกศุกร์ ตรวจหวย

สถิติหวยออก 30 ธันวาคม ย้อนหลัง 10 ปี ก่อนหวยออก งวดสุดท้ายของปี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

‘พระราชินีฯ’ ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย คว้าชัย 2 เรซติด ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัลสลากดิจิทัลเป่าตัง งวด 16 ธ.ค. 68 เลขเด็ด

ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 17:50 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าสาวดิ่งตึก ในวันแต่งงาน สังเวยคลุมถุงชน สลด ครอบครัวไม่รับศพ ปล่อยทิ้งไร้ญาติ

เจ้าสาวดิ่งตึก ในวันแต่งงาน สังเวยคลุมถุงชน สลด ครอบครัวไม่รับศพ ปล่อยทิ้งไร้ญาติ

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

ใจฟู! ลูกค้าประจำรุ่นพ่อกินร้านเดิม 10 ปี พอหายไป เชฟออกตามหาก่อนช่วยชีวิตเขาไว้ได้

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 17 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
คลิปใจสลาย สุนัขสุดซื่อสัตย์ยืนเฝ้าร่างเจ้าของ เหยื่อกราดยิง ‘บอนได’ ออสเตรเลีย

คลิปใจสลาย สุนัขสุดซื่อสัตย์ยืนเฝ้าร่างเจ้าของ ไม่กลัวตาย เหยื่อกราดยิง ‘บอนได’ ออสเตรเลีย

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button