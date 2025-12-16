4 ราศี ดวงได้เลื่อนตำแหน่ง ผู้ใหญ่เห็นผลงาน
หมอดูฟันธง 4 ราศี (พฤษภ, สิงห์, กันย์, มังกร) ดวงงานรุ่งพุ่งแรง ผู้ใหญ่เมตตา เตรียมเลื่อนขั้นรับตำแหน่งใหม่
ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน คือ สัจธรรมที่ชัดเจนที่สุด หลังจากที่หลายคนทุ่มเทแรงกายแรงใจมาอย่างยาวนาน อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีและดาวอาทิตย์ที่โคจรเข้าสู่มุมที่ส่งเสริมเรื่อง “เกียรติยศและชื่อเสียง” ส่งผลให้ความพยายามของคุณไม่สูญเปล่า แสงสปอตไลต์แห่งความสำเร็จกำลังสาดส่องลงมา ทำให้ผลงานของคุณโดดเด่นเข้าตาเจ้านายและผู้หลักผู้ใหญ่แบบไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไป
สำหรับ 4 ราศี ที่ดวงการงานขาขึ้น เตรียมตัวรับข่าวดีเรื่องการเลื่อนตำแหน่ง ได้แก่
1. ราศีพฤษภ
ชาวราศีพฤษภผู้มีความอดทนเป็นเลิศ ช่วงที่ผ่านมาคุณอาจรู้สึกเหมือน “ปิดทองหลังพระ” ทำดีแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็น แต่ดวงชะตาตอนนี้พลิกผัน “ทองที่ปิดไว้กำลังล้นออกมาหน้าพระ” ผลงานที่คุณเพียรพยายามทำมาอย่างเงียบๆ จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในที่ประชุม ผู้บริหารจะมองเห็นศักยภาพและความซื่อสัตย์ของคุณ มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ หรือได้เลื่อนตำแหน่งไปสู่จุดที่มั่นคงและมีอำนาจตัดสินใจมากขึ้น
2. ราศีสิงห์
ราศีแห่งผู้นำกลับมาทวงบัลลังก์ ช่วงนี้ออร่าความสามารถของคุณจับแรงมาก การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือวิสัยทัศน์ที่คุณนำเสนอ จะไปถูกใจเจ้านายหรือผู้มีอำนาจอย่างจัง ศัตรูคู่แข่งที่เคยขัดแข้งขัดขาจะแพ้ภัยความสามารถของคุณ ใครที่รอคอยการปรับตำแหน่ง หรือต้องการเก้าอี้ตัวใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม เตรียมตัวตัดชุดรอรับตำแหน่งได้เลย เพราะผู้ใหญ่พร้อมจะผลักดันคุณเต็มที่
3. ราศีกันย์
ชาวราศีกันย์ผู้ละเอียดรอบคอบ ความเนี๊ยบและความสมบูรณ์แบบของคุณกำลังจะสร้างมูลค่ามหาศาล ในช่วงที่องค์กรต้องการความเป๊ะปัง คุณจะกลายเป็น “Key Person” ที่ขาดไม่ได้ ผู้ใหญ่จะมองเห็นว่างานยากๆ ต้องผ่านมือคุณเท่านั้นถึงจะสำเร็จ ซึ่งความไว้วางใจนี้จะมาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตแบบก้าวกระโดด อาจได้รับการโปรโมตให้เป็นหัวหน้าทีม หรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น
4. ราศีมังกร
ชาวราศีมังกรผู้บ้างาน ช่วงนี้ดวงดาวส่งเสริมเรื่อง “บารมี” อย่างชัดเจน ความทุ่มเทที่คุณสะสมมาตลอดปีกำลังจะออกดอกออกผล เจ้านายจะให้ความเอ็นดูและเมตตาเป็นพิเศษ ไม่ใช่เพราะโชคช่วย แต่เพราะความรับผิดชอบที่คุณพิสูจน์ให้เห็น คุณมีเกณฑ์ได้ขยับขยายหน้าที่การงานไปในทิศทางที่สูงขึ้น ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ให้ไปดูแลงานสำคัญ ซึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของคุณให้รุ่งโรจน์ยิ่งกว่าเดิม
คำแนะนำส่งท้าย
เมื่อโอกาสมาถึงและแสงสว่างส่องมาที่คุณแล้ว ขอให้รักษาความ “อ่อนน้อมถ่อมตน” เอาไว้ ยิ่งสูงยิ่งต้องโน้มตัวลงต่ำ เพื่อรักษาความรักและความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ สำหรับ 4 ราศีนี้ แนะนำให้เสริมดวงความมั่นคงด้วยการ ไหว้ขอพรศาลหลักเมือง หรือถวายเก้าอี้/อาสนะแด่พระภิกษุสงฆ์ เป็นการแก้เคล็ดเสริมฐานบารมีให้เก้าอี้ตำแหน่งของคุณแข็งแรง มั่นคง ไม่มีใครมาเลื่อยขาเก้าอี้ได้
