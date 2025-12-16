เปิดแชตลับ! เพื่อนร่วมทีม RoV หญิงทีมชาติ เผย เคยจับได้ว่าโกงตอนซ้อม แต่ไม่ยอมรับ

เพื่อนร่วมทีมแฉยับ นักกีฬา RoV สาวทีมชาติไทย โกงจริงตั้งแต่ตอนซ้อม เผยพฤติกรรม โหลดดิสคอร์ดให้คนช่วยเล่นจนกรรมการจับได้
จากกรณีที่ นางสาวณภัทร วราสินธ์ นักกีฬา RoV หญิงทีมชาติไทย ถูดตัดสิทธิ์การแข่งขันซีเกมส์ 2025 พร้อมถูกขับพ้นสภาพจากการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตของค่ายต้นสังกัด หลังจากถูกตรวจพบการทุจริตระหว่างการแข่งขันในแมตช์สำคัญที่พบกับทีมชาติเวียดนาม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ เจ้าตัวได้มีการเปิดเผยข้อความผ่านบทสนทนาหนึ่งว่า “เกียวสุ่มตอบนะ ถ้าเกียวโกงมันคงชนะไปแล้ว ถามจริงมันโกงยังไง เกียวเล่นเอง แต่เกียวตื่นสนามมากจนเป็นแพนิก ทุกคนไม่รู้อะไรหน้า งานเลย เกียวต้องถูกส่งมาโรงพยาบาล พึ่งได้ เล่นโทรศัพท์ เสียบสายลิงค์กับมือถือมันไม่ สามารถแชร์จอโกงไรได้ทั้งนั้น
คุณไม่รู้คุณมา ทำแบบนี้ ทุกคนทำแบบนี้เกียวตอบไรได้ เรื่อง ชูนิ้วกลางเกี่ยวเล่นกับโมเพื่อนข้างๆ เพราะ ตอนหันไปกล้องมันจับที่หน้าคนอื่นอยู่คือแหย่ เล่นกับเพื่อนเพราะเครียดมากอยู่ แพนิกกินจน สลบเขาต้องส่งมาโรงพยาบาล”
ในเวลาต่อมาได้มีภาพบทสนทนาในแอปพลิเคชันระหว่างบุคคลหนึ่งกับหนึ่งในนักกีฬา RoV หญิงทีมชาติ ซึ่งอยู่ทีมเดียวกันกับนักกีฬาที่ถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันรายดังกล่าว โดยเป็นการสอบถามถึงเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หนึ่งในนักกีฬา RoV หญิงทีมชาติ ระบุว่า “พี่…โกงแข่งพี่ ประกาศแบนพรุ่งนี้ หนูเคยจับได้ตอนซ้อมแล้ว เขาไม่ยอมรับ ตอนซ้อมให้คนอื่นแชร์หน้าจอแล้วทำเป็นเล่นเอง แล้ววันนี้แข่งโหลดดิสคอร์ดในเครื่องแข่งแล้วเข้าดิสคอร์ดให้คนช่วยคอล กรรมการเขาเห็น”
