“Tokyogurl” โปร RoV หญิง ถูกขับพ้นซีเกมส์ ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 09:47 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 09:49 น.
สมาคมกีฬาอีสปอร์ตไทย ยอมรับคำตัดสินลงดาบ “Tokyogurl” นักกีฬา RoV ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต สั่งพ้นการแข่งขันซีเกมส์

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย หรือ TESF ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เรื่อง การยอมรับการตัดสินโทษนักกีฬา ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ขอประกาศยอมรับและปฏิบัติตามการตัดสินโทษส่วนบุคคลที่ออกโดย หัวหน้าเทคนิคการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ที่มีต่อนักกีฬาไทย นางสาวณภัทร วราสินธ์ Miss Naphat Warasin ทีม Arena of Valor ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ตามสาเหตุ : กระทำความผิดตามรายการที่ 9.4.3 ของคู่มือเทคนิคอีสปอร์ต โดยใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการดัดแปลงฮาร์ดแวร์ในระหว่างการแข่งขัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568

โดยมีบทลงโทษ ให้ขับนักกีฬาคนดังกล่าวออกจากการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

สมาคมฯ ยอมรับผลการตัดสินที่เป็นที่สิ้นสุดนี้ และเน้นย้ำถึงความสำคัญสูงสุดของ “Fair Play” (การแข่งขันอย่างยุติธรรม) อย่างเคร่งครัด สมาคมฯ จะดำเนินการสอบสวนภายในและยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมและเทคนิคของนักกีฬาต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก”

ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากที่ น.ส.ณภัทร หรือ Tokyogurl มีภาพชูนิ้วกลาง รวมไปถึงในกลุ่มของผู้เล่น ROV ได้มีการพูดถึงว่ามีผู้เล่นคนหนึ่งในทีมได้มีการให้ผู้เล่นคนอื่นเล่นแทนให้

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีม RoV หญิงไทย นั้นจะลงแข่งกับ สปป.ลาว ในรอบชิงสายล่าง หลังจากทีมชาติไทยพ่ายให้กับทีมชาติเวียดนาม 0-3 เกมในรอบชิงสายบน โดยหากไทยชนะเกมนี้ จะได้กลับเข้าไปแก้มือกับทีมชาติเวียดนามอีกครั้ง

