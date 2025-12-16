ขอไม่ทน! “แพรรี่” โพสต์แรง ปม โกง RoV ซีเกมส์ ลั่น “อายเขมรบ้าง”
แพรรี่ ไพรวัลย์ ร่ายยาวฉะยับ “ไม่มีความสามารถแล้วอยากโชว์” หลังโปรสาวไทย “Tokyogurl” ถูกจับโป๊ะใช้โปรแกรมโกง ทำทีมชาติถอนยกชุด-การีน่าแบนตลอดชีพ
หลังเจ้าภาพทำงามหน้า! แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร อินฟลูเอนเซอร์ฝีปากกล้า ได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ฟาดแรงถึงกรณีฉาวโฉ่ในวงการอีสปอร์ตไทย หลังเกิดเหตุนักกีฬา RoV หญิงทีมชาติถูกจับได้ว่าทุจริตการแข่งขันซีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยระบุข้อความสุดเดือดว่า
“โกงการแข่งขัน ทั้งที่ประเทศตัวเองเป็นเจ้าภาพ มึงบ้าไปแล้วหรอคะ ทำไรอายเขมรบ้าง ไม่มีความสามารถ แล้วอยากโชว์ อี…”
โพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นสืบเนื่องจากกรณีดราม่าร้อนของ Tokyogurl หรือ นางสาวณภัทร วราสินธ์ นักกีฬา RoV หญิงทีมชาติไทย ที่ถูกตรวจสอบพบว่ากระทำความผิดร้ายแรงตามกฎกติกาข้อที่ 9.4.3 ของคู่มือเทคนิคอีสปอร์ต ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการดัดแปลงฮาร์ดแวร์ระหว่างการแข่งขันเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา จนส่งผลให้ นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ต้องประกาศแสดงความรับผิดชอบด้วยการ “ถอนทีมนักกีฬา RoV หญิงทีมชาติไทย” ออกจากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 แบบยกชุด
ขณะที่บทลงโทษล่าสุดจากทางต้นสังกัดเกมอย่าง Garena RoV Thailand ได้ประกาศมาตรการเด็ดขาดเพื่อรักษามาตรฐานและความศักดิ์สิทธิ์ของวงการอีสปอร์ต โดยสั่งลงโทษแบน นางสาวณภัทร วราสินธ์ ออกจากการแข่งขันทุกรายการที่จัดโดยการีนา “ตลอดชีวิต” โดยมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ Tokyogurl โปร RoV หญิงทีมชาติไทย ก่อนถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ 2025
- ด่วน! RoV ประกาศแบน Tokyogurl ตลอดชีวิต เซ่นปมผิดกฎร้ายแรง ซีเกมส์ 2025
- ด่วนที่สุด! สมาคมอีสปอร์ตไทย ประกาศถอนทีม RoV หญิงไทย พ้นซีเกมส์ 2025
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: