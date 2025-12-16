ข่าวกีฬาซีเกมส์

เพื่อนร่วมทีม RoV ทีมหญิง รู้สึกเสียใจ ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง หลังถอนตัวแข่งขันซีเกมส์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 14:26 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 14:26 น.
210

เพื่อนร่วมทีม RoV ทีมหญิง รู้สึกเสียใจ ขอโทษแฟนเกมที่ทำให้ผิดหวัง หลังถอนตัวแข่งขันซีเกมส์ เซ่นปมนักกีฬาใช้โปรแกรมโกง จนถูกตัดสิทธิ์แข่งขัน

จากกรณีดราม่าร้อนแรงในวงการอีสปอร์ต เมื่อ นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl นักกีฬาอีสปอร์ต RoV ทีมหญิง ถูกตัดสินว่ามีการกระทำทุจริตในระหว่างการแข่งขันซีเกมส์ 2025 จนนำไปสู่การถูกตัดสิทธิ์ และถูกค่ายต้นสังกัดรวมถึง Garena ระงับสิทธิ์การแข่งขันตลอดชีวิต ทำให้สมาคมอีสปอร์ตไทยต้องประกาศถอนทีมหญิง ออกจากการแข่งขันในรอบชิงสายล่าง ที่กำลังแข่งขันกับทีมชาติลาว แม้จะนำไปก่อน 1-0 เกมแล้วก็ตาม

หลังจากที่ทีมหญิงถอนตัวแล้ว Patitta Banjongkliang (ชื่อในเกม THA_PATITTA) ได้โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมว่า “ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกช่องทาง และเวียดนามที่มาถล่มในติ๊กต็อก ขอโทษที่ทำให้ทุกคนรู้สึกผิดหวัง ของโทษจริง ๆ ค่ะ

หนูทำเต็มที่แล้ว พาน้อง ๆ มาได้แค่นี้ ขอโทษ โคด้า มุก แอล วิ พี่ป้อม ที่ดูแลน้อง ๆ ได้ไม่ดีพอ ถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ขอโทษแฟนคลับที่ทำให้ผิดหวังด้วยค่ะ ทัวร์นี้คือทัวร์สุดท้ายที่จะแข่งแล้ว แล้วยังผิดหวังด้วย พยายามแล้วค่ะ แต่ได้เท่านี้จริง ๆ ไม่มีอะไรจะพูดนอกจาก ขอบคุณ และขอโทษนะคะ”

IG/ @jennieyyv

หลังจากที่ทีมชาติไทยขอถอนตัวออกจากการแข่งขันแล้ว Patitta ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “ทำแบบนี้กับน้อง ๆ ในทีมได้ยังไงวะ ตัดอนาคตน้องได้ยังไง ทำทำไมวะ มึงกล้าพูดได้ยังไง ว่าทุกคนมีวันนี้ได้เพราะมึงแบกอ่ะ”

พร้อมกับคอมเมนต์ว่า “ไม่รู้อะไรไม่ต้องพูด แล้วยืนยัน 100% คนทั้งทีมไม่มีใครรู้แม้แต่โค้ช ไม่ต้องสรรหาถามว่า ซ้อมรู้ไม่รู้ ถ้ารู้คงไม่เอาทั้งทีมมาอับอายแบบนี้หรอกพี่ นี่ก็เป็นคน มีจิตสำนึก รู้อะไรผิดอะไรถูก”

ในส่วนของ Parichat Boonmung (ชื่อในเกม THA_PARICHAT) นักกีฬาอีสปอร์ต โพสต์สตอรี่ผ่านอินสตาแกรม พร้อมกับข้อความระบุว่า “ขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคน แล้วก็ขอโทษทุก ๆ คนด้วยคับ”

นักกีฬาอีสปอร์ต โพสต์ข้อความขอโทษ
IG/ @pprc.st

ทางด้าน Jormkon Pumseenil (ชื่อในเกม THA_JORMKON) โพสต์สตอรี่ผ่านอินสตาแกรม พร้อมกับข้อความระบุว่า “เสียใจจนพูดไม่ออกเลยค่ะ พวกหนูพยายามกันมาหนักมาก ๆ ที่ผ่านมา เพื่อความฝันและเป้าหมายเดียวกัน เมื่อคืนพวกหนูยังคงฟิตซ้อมกันต่อด้วยไลน์อัพที่ยังเหลืออยู่จนถึงดึกมาก ๆ ตอนนี้ใจหนูแหลกสลายสุด ๆ เลยค่ะ ท้ายที่สุดนี้หนูอยากขอโทษทุกคนนะคะ”

IG/ @_coddanism_

Sulila Aiamsuwan (ชื่อในเกม THA_SULILA) ก็ได้โพสต์สตอรี่ผ่านอินสตาแกรม พร้อมกับข้อความระบุว่า “ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจที่ส่งให้ตลอดมานะคะ พวกหนูพยายามกันเต็มที่มากแล้ว ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง”

IG/ @mmiraasw

ในขณะที่ นายจักรพล ป้อมปราณี โค้ชอีปอร์ตทีมชาติไทย ก็ได้แชร์โพสต์ของ จอมคน พุ่มสีนิล หนึ่งในนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย โดยระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “รับไม่ได้จริง ๆ”

FB/ Pom Chakapon

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

58 วินาที ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับกองทัพโลกปี 2025 เศรษฐกิจ

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักแย่งปืน กราดยิงบอนไดล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลรายได้ของบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 แสดงรายได้ 14.8 ล้าน. เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน เลขเด็ด

เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Netflix ยุติการสร้าง Boots หลังจบซีซั่นแรก บันเทิง

Boots ซีซั่น 2 ไม่ได้ไปต่อ แม้เปิดตัวติดชาร์ต Netflix ตัดจบซีรีส์ทหารเกย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจ เคยสงสัยก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน ข่าวกีฬา

กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้ ข่าว

ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชมคลิป TokyoGurl โชว์ฝีมือเทพ การันตีอดีตแรงก์ 1 หญิงระดับประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 16 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขายไอติมนครนายก ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกศุกร์ ตรวจหวย

สถิติหวยออก 30 ธันวาคม ย้อนหลัง 10 ปี ก่อนหวยออก งวดสุดท้ายของปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

‘พระราชินีฯ’ ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย คว้าชัย 2 เรซติด ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัลสลากดิจิทัลเป่าตัง งวด 16 ธ.ค. 68 ตรวจหวย

ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก ข่าว

ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการนครนายก สาหร่ายหางกระรอก ข่าวภูมิภาค

เดือด! เปิดคลิปแฉ 3 บิ๊กข้าราชการเบ่งใส่พนง.สูงวัย เหตุไม่พอใจไม่ได้ของแถม “สาหร่ายหางกระรอก”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย เศรษฐกิจ

อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดแชตลับ! เพื่อนร่วมทีม RoV หญิงทีมชาติ เผย เคยจับได้ว่าโกงตอนซ้อม แต่ไม่ยอมรับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทาทา ยัง โพสต์อาลัยเอ็ดดี้ จิณณวัตร เสียชีวิต บันเทิง

ทาทา ยัง ใจสลาย สูญเสียคนสำคัญในชีวิต กราบลาส่งด้วยรักจากหัวใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง กับข้าวกับปลาโอ เฮลั่น ถูกรางวัลที่ 4 รวม 27 ใบ ล้านกว่าบาท เฮง 2 งวดติด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 14:26 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 14:26 น.
210
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
อันดับกองทัพโลกปี 2025

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button