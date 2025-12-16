เพื่อนร่วมทีม RoV ทีมหญิง รู้สึกเสียใจ ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง หลังถอนตัวแข่งขันซีเกมส์

เพื่อนร่วมทีม RoV ทีมหญิง รู้สึกเสียใจ ขอโทษแฟนเกมที่ทำให้ผิดหวัง หลังถอนตัวแข่งขันซีเกมส์ เซ่นปมนักกีฬาใช้โปรแกรมโกง จนถูกตัดสิทธิ์แข่งขัน
จากกรณีดราม่าร้อนแรงในวงการอีสปอร์ต เมื่อ นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl นักกีฬาอีสปอร์ต RoV ทีมหญิง ถูกตัดสินว่ามีการกระทำทุจริตในระหว่างการแข่งขันซีเกมส์ 2025 จนนำไปสู่การถูกตัดสิทธิ์ และถูกค่ายต้นสังกัดรวมถึง Garena ระงับสิทธิ์การแข่งขันตลอดชีวิต ทำให้สมาคมอีสปอร์ตไทยต้องประกาศถอนทีมหญิง ออกจากการแข่งขันในรอบชิงสายล่าง ที่กำลังแข่งขันกับทีมชาติลาว แม้จะนำไปก่อน 1-0 เกมแล้วก็ตาม
หลังจากที่ทีมหญิงถอนตัวแล้ว Patitta Banjongkliang (ชื่อในเกม THA_PATITTA) ได้โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมว่า “ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกช่องทาง และเวียดนามที่มาถล่มในติ๊กต็อก ขอโทษที่ทำให้ทุกคนรู้สึกผิดหวัง ของโทษจริง ๆ ค่ะ
หนูทำเต็มที่แล้ว พาน้อง ๆ มาได้แค่นี้ ขอโทษ โคด้า มุก แอล วิ พี่ป้อม ที่ดูแลน้อง ๆ ได้ไม่ดีพอ ถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ขอโทษแฟนคลับที่ทำให้ผิดหวังด้วยค่ะ ทัวร์นี้คือทัวร์สุดท้ายที่จะแข่งแล้ว แล้วยังผิดหวังด้วย พยายามแล้วค่ะ แต่ได้เท่านี้จริง ๆ ไม่มีอะไรจะพูดนอกจาก ขอบคุณ และขอโทษนะคะ”
หลังจากที่ทีมชาติไทยขอถอนตัวออกจากการแข่งขันแล้ว Patitta ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “ทำแบบนี้กับน้อง ๆ ในทีมได้ยังไงวะ ตัดอนาคตน้องได้ยังไง ทำทำไมวะ มึงกล้าพูดได้ยังไง ว่าทุกคนมีวันนี้ได้เพราะมึงแบกอ่ะ”
พร้อมกับคอมเมนต์ว่า “ไม่รู้อะไรไม่ต้องพูด แล้วยืนยัน 100% คนทั้งทีมไม่มีใครรู้แม้แต่โค้ช ไม่ต้องสรรหาถามว่า ซ้อมรู้ไม่รู้ ถ้ารู้คงไม่เอาทั้งทีมมาอับอายแบบนี้หรอกพี่ นี่ก็เป็นคน มีจิตสำนึก รู้อะไรผิดอะไรถูก”
ในส่วนของ Parichat Boonmung (ชื่อในเกม THA_PARICHAT) นักกีฬาอีสปอร์ต โพสต์สตอรี่ผ่านอินสตาแกรม พร้อมกับข้อความระบุว่า “ขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคน แล้วก็ขอโทษทุก ๆ คนด้วยคับ”
ทางด้าน Jormkon Pumseenil (ชื่อในเกม THA_JORMKON) โพสต์สตอรี่ผ่านอินสตาแกรม พร้อมกับข้อความระบุว่า “เสียใจจนพูดไม่ออกเลยค่ะ พวกหนูพยายามกันมาหนักมาก ๆ ที่ผ่านมา เพื่อความฝันและเป้าหมายเดียวกัน เมื่อคืนพวกหนูยังคงฟิตซ้อมกันต่อด้วยไลน์อัพที่ยังเหลืออยู่จนถึงดึกมาก ๆ ตอนนี้ใจหนูแหลกสลายสุด ๆ เลยค่ะ ท้ายที่สุดนี้หนูอยากขอโทษทุกคนนะคะ”
Sulila Aiamsuwan (ชื่อในเกม THA_SULILA) ก็ได้โพสต์สตอรี่ผ่านอินสตาแกรม พร้อมกับข้อความระบุว่า “ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจที่ส่งให้ตลอดมานะคะ พวกหนูพยายามกันเต็มที่มากแล้ว ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง”
ในขณะที่ นายจักรพล ป้อมปราณี โค้ชอีปอร์ตทีมชาติไทย ก็ได้แชร์โพสต์ของ จอมคน พุ่มสีนิล หนึ่งในนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย โดยระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “รับไม่ได้จริง ๆ”
