ทาทา ยัง ใจสลาย สูญเสียคนสำคัญในชีวิต กราบลาส่งด้วยรักจากหัวใจ

ทาทา ยัง โพสต์อาลัย เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์คนดัง เผยความผูกพันลึกซึ้ง แม้เคยมีเรื่องไม่เข้าใจกัน รับทำใจยากกับการสูญเสีย พร้อมแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรม 16-21 ธ.ค. 68
ร่วมแสดงความอาลัย ทาทา ยัง นักร้องคนดัง โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ เอ็ดดี้ จิณณวัตร สิริวัฒน์ ผู้บริหาร ผู้บริหารบริษัท นินจา เพอร์เฟคชั่น CEO & FOUNDER of NINJA PERFECTION เผยความในใจยอมรับเป็นความสูญเสียที่ทายากจะทำใจได้ในเวลานี้ ขอบคุณความรักและความห่วงใยที่มีให้กันเสมอมา
ทาทา ยัง แชร์ข้อความร่ายยาวถึงความสัมพันธืที่มีมาอย่างยาวนานต่อ เอ็ดดี้ จิณณวัตร ระบุว่า “ทาขอให้ทางต่อจากนี้เป็นเส้นทางที่ปราศจากความทุกข์สำหรับแม่ (พี่เอ็ด) นะคะ
ขอบคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย และความเชื่อมั่นที่พี่มีให้ทาเสมอมา ขอบคุณที่ให้โอกาสให้พื้นที่ และเอ็นดูทาอย่างจริงใจทุกวันเวลาที่เราได้ทำงาน ได้เรียนรู้ และได้อยู่ร่วมกัน เป็นความทรงจำที่ทาจะเก็บไว้ด้วยความซาบซึ้งในหัวใจ
แม้ระหว่างทาง เราอาจมีเรื่องที่เห็นต่างกันบ้าง มีวันที่งอนกัน โกรธกัน ไม่คุย หรือไม่เข้าใจกัน แต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยลดทอนคุณค่าของความผูกพัน และไม่เคยทำให้ทาลืมว่าพี่คือคนสำคัญในชีวิตและการทำงานของทา
การจากลากันในครั้งนี้ ไม่ใช่รูปแบบที่ทาอยากให้เกิดขึ้นเลย และเป็นความสูญเสียที่ทายากจะทำใจได้ในเวลานี้
ขอให้ดวงวิญญาณของพี่ไปสู่ภพภูมิที่ดี สงบ และปราศจากความทุกข์ใด ๆ
ทาจะจดจำพี่ด้วยความรัก ความเคารพ และความอาลัยตลอดไป ทาขอกราบลาส่งพี่ด้วยความรักที่ทามีให้จากหัวใจนะคะ Love You Always”
ล่าสุด เจ้าตัวเปิดกําหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ นายจิณณวัตร สิริวัฒน์ (Eddie) ณ วัดเทพศิรินทราวาส ศาลา 10 กรุงเทพมหานคร 16 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ดังนี้
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2568
- รดน้ำศพ เวลา 16.00 น.
- สวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น.
วันที่ 17-20 ธันวาคม พ.ศ. 2568
- สวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น.
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2568
- พิธีฌาปนกิจ เวลา 17.00 น.
จึงขอเรียนเชิญมาด้วยความเคารพอย่างสูง
