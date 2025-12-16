อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย
อวสานแม่ค้าออนไลน์ สาวโพสต์ระบาย กู้แอปฯ Shopee สต็อกของ ยอดตก-หมุนไม่ทัน เจอหมายศาลฟ้อง 3 แสน เสี่ยงโดนยึดบ้าน
อุทาหรณ์เตือนใจชาวแม่ค้าออนไลน์และขาช้อปที่ชอบกดสินเชื่อ ว่าควรใช้เงินตามกำลังที่มี สาวรายหนึ่งออกมาโพสต์ระบายความทุกข์ลงในกลุ่มปรึกษาปัญหาหนี้สิน หลังได้รับ “หมายศาลตราครุฑ” ของจริง ส่งตรงจากแอปพลิเคชันช้อปปิ้งชื่อดัง (Shopee) ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยสูงกว่า 300,000 บาท มีนัดขึ้นศาลในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
เจ้าของโพสต์เล่าจุดเริ่มต้นว่า ตนเองเปิดร้านขายของในแอปฯ นี้มานาน ช่วงโควิดที่ผ่านมาขายดีมาก มียอดขายพุ่งถึงเดือนละ 2-3 แสนบาท ทำให้ตัดสินใจกดสินเชื่อร้านค้าในแอปฯ มาเพื่อนำเงินไปสต็อกสินค้าเพิ่ม หวังจะกอบโกยยอดขายให้มากขึ้น
แต่ฝันร้ายก็มาเยือนเมื่อผ่านไป 1-2 ปี สภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ยอดขายที่เคยได้หลักแสนตกฮวบเหลือเพียงหลักพันบาท ส่งผลให้สินค้าที่กู้เงินมาสต็อกไว้ขายไม่ออก ทุนจมหายไปกับของ
ซ้ำร้าย ระบบการชำระหนี้ของแอปฯ ใช้วิธี “หักเงินรายได้จากการขายทันที” เพื่อนำไปใช้หนี้ ทำให้เมื่อขายของได้ เงินก็ถูกดูดไปหมดจนไม่มีเงินสดหมุนเวียนมาซื้อของใหม่ หรือแม้แต่จะกินใช้ในชีวิตประจำวัน สุดท้ายจึงต้องจำใจหยุดขายและหยุดจ่ายหนี้
ความกังวลสูงสุดของสาวรายนี้คือบ้านที่กำลังผ่อนอยู่ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกบังคับคดีนำขายทอดตลาดหากเจรจาไม่สำเร็จ
ด้านชาวเน็ตและผู้รู้ในกลุ่มต่างเข้ามาแนะนำว่า ห้ามหนีศาลเด็ดขาด ต้องไปตามนัดเพื่อขอไกล่เกลี่ยและเจรจาขอผ่อนชำระ พร้อมให้ข้อมูลว่าสินเชื่อประเภทนี้เป็น Non-bank ซึ่งมักมีดอกเบี้ยสูงและอาจไม่เข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้ (SAM) เหมือนหนี้บัตรเครดิตทั่วไป การไปศาลจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด
กรณีนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับการทำธุรกิจ ว่าการกู้เงินระยะสั้น มาลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวหรือของที่ระบายออกยาก มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้กระแสเงินสดขาดมือและล้มละลายได้
