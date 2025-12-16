วอลเลย์บอล

โค้ชเวียดนาม เปิดใจ แต้มสุดท้ายโหดร้ายมาก ทำแพ้ไทย วอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 13:35 น.
โค้ชเวียดนาม เปิดใจ แต้มสุดท้ายโหดร้ายมาก ผลวอลเลย์บอลไทยชนะเวียดนาม วอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์ 2025

ควันหลงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย สร้างปาฏิหาริย์โกงความตาย พลิกฃจากที่เป็นรองในเซตตัดสิน กลับมาเอาชนะ ทีมชาติเวียดนาม ไปได้อย่างสุดมัน 3-2 เซต ในรอบชิงชนะเลิศ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ ท่ามกลางบรรยากาศกองเชียร์ที่ลุ้นจนแทบหยุดหายใจ

เปิดฃการแข่งขันเริ่มต้นด้วยฟอร์มอันร้อนแรงของทีมชาติเวียดนาม เปิดเกมรุกเข้าใส่จนสามารถเอาชนะเซตแรกไปได้ก่อนด้วยคะแนน 25-19 สร้างความกดดันให้กับเจ้าภาพอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม เสียงเชียร์ที่กึกก้องจากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนับพันคนในสนาม ช่วยปลุกพลังให้นักตบสาวไทยกลับมาโชว์ฟอร์มโหด ไล่ทุบเอาชนะคืนใน 2 เซตถัดมาด้วยคะแนนขาดลอย 25-13 และ 25-18 พลิกขึ้นนำเป็น 2-1 เซต

ทราน ธิ ทาน ทุย กัปตันทีมตัวเก่งของเวียดนาม สวมบทฮีโร่ช่วยแบกทีมฝ่าแรงกดดัน พาทีมเวียดนามเบียดชนะไทยในเซตที่ 4 ไปแบบสูสี 25-23 ส่งผลให้ต้องไปตัดสินกันในเซตที่ 5

เซตตัดสินกลายเป็นหนังชีวิตเมื่อเวียดนามออกสตาร์ทได้อย่างดุดัน ทิ้งห่างไทยไปถึง 10-5 คะแนน ทำเอากองเชียร์ไทยนั่งไม่ติด แต่ด้วยประสบการณ์และความเก๋าเกมของนักตบสาวไทย พวกเธอค่อยๆ ไล่ตามตีเสมอได้ที่ 12-12

ช่วงท้ายเกม ทั้งสองทีมสู้กันแบบแต้มต่อแต้มชนิดบีบหัวใจ เวียดนามมีโอกาสปิดแมตช์เพื่อคว้าแชมป์ถึง 4 ครั้งแต่ทำไม่สำเร็จ สุดท้ายเป็นทีมชาติไทยที่นิ่งกว่า เฉือนเอาชนะไปในคะแนนมาราธอน 25-23 (ปกติเซต 5 เล่นแค่ 15 แต้ม) จบเกมไทยชนะ 3-2 เซต ป้องกันแชมป์ซีเกมส์ได้อีกสมัย ส่วน ทราน ธิ ทาน ทุย ถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความเสียดายหลังจบเกม

ควันหลงหลังเกม ผู้เชี่ยวชาญด้านวอลเลย์บอลเวียดนาม ยอมรับว่านี่เป็นแมตช์ที่บีบหัวใจที่สุดเท่าที่เคยดูมา ชื่นชมว่าสาวเวียดนามเล่นได้ดีมากแล้ว เกือบจะคว้าแชมป์ได้แต่ก็หลุดมือไปอย่างน่าเสียดาย

ชัยชนะครั้งนี้เป็นการย้ำแค้นของไทย หลังจากที่เคยพลาดท่าแพ้เวียดนามในศึก SEA V-League เมื่อเดือนสิงหาคม 2025 ที่ผ่านมา และเป็นการรักษาสถิติข่มเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศซีเกมส์ต่อไป

ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนาม มีกำหนดการเดินทางออกจากประเทศไทยในช่วงเที่ยงของวันนี้ (16 ธันวาคม) ถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจทีมชาติในปี 2025 อย่างเป็นทางการ หลังจากที่เริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่ช่วงต้นปี และกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อลุยศึกซีเกมส์โดยเฉพาะ

เหงียน ตวน เกียต หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนาม ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางกลับว่า แม้ทีมจะพลาดเหรียญทอง แต่เขายังชื่นชมสภาพจิตใจของลูกทีมทุกคน ที่แสดงศักยภาพและทักษะการเล่นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในการแข่งขันที่ไทยครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม โค้ชเกียตยอมรับว่า จังหวะแต้มสุดท้ายที่ตัดสินแพ้ชนะ ลูกเสิร์ฟเอซของไทย ถือเป็น ช่วงเวลาที่โหดร้ายในทางเทคนิคอย่างยิ่ง เพราะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เวียดนามต้องพ่ายแพ้จากการเสียแต้มเสิร์ฟกินเปล่าในวินาทีสำคัญ

ทั้งนี้ สถิติระบุว่าในการเข้าชิงชนะเลิศซีเกมส์ 3 ครั้งหลังสุดที่พบกับไทย ทีมสาวเวียดนามต้องพบกับความพ่ายแพ้และได้เพียงเหรียญเงินกลับไปทั้ง 3 ครั้ง

