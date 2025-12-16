ภาพคาตา แต้มสุดท้าย วอลเลย์บอลไทยชนะเวียดนาม หลังแฟนเหงียนโวย โดนปล้นทอง
ดูกันชัดๆ ภาพจากจอกรรมการ แต้มสุดท้ายที่ทำให้ วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ เวียดนาม คว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ 2025 ลงบนเส้นแบบไร้ข้อกังขา
ควันหลงจากเกมรอบชิงชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025 คู่ระหว่าง ทีมชาติไทย กับ ทีมชาติเวียดนาม เมื่อวานนี้ (15 ธันวาคม) ที่ผลสุดท้ายเป็นทัพลูกยางสาวไทยที่แซงเอาชนะไปได้แบบสุดมัน 3-2 เซต 19-25, 25-13, 25-18, 23-25 และ 25-23
โดยในแต้มสุดท้ายเป็นจังหวะที่ “บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์ เสิร์ฟเอซลงท้ายคอร์ท บอลลงบนเส้น และผู้ตัดสินก็ชี้ว่าบอลตกในสนาม พร้อมส่งผลให้ทัพลูกยางสาวไทยคว้าแชมป์ซีเกมส์เป็นสมัยที่ 17
อย่างไรก็ตามก็มีแฟนลูกยางบางส่วน รวมไปถึงแฟนกีฬาของเวียดนามที่มองว่าลูกน้ำก้ำกึ่ง เนื่องจากภาพรีเพลย์ส่วนใหญ่เป็นมุมกล้องตามยาวของสนาม อีกทั้งทางด้านทีมชาติเวียดนามใช้สิทธิ์ชาเลนจ์หมดแล้ว ส่งผลให้พวกเขาทำได้เพียงแค่ยอมรับคำตัดสินของผูตัดสินในสนาม
ล่าสุด สมชาย ดอนไพรยอด หนึ่งในเจ้าหน้าที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย ได้โพสต์ภาพผ่านทางเฟซบุ๊ก เป็นภาพที่ถ่ายไปยังมุมกล้องของกรรมการ พร้อมแคปชันสั้นๆว่า “ลงจ้าาาาา”
