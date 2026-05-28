งานเข้า! นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น โดนจับกัญชาผิดกฎหมาย ก่อนแข่ง VNL 12 วัน
ชุนอิชิโร ซาโตะ นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติญี่ปุ่น ถูกจับกุม ข้อหาครอบครองกัญชาผิดกฎหมาย ก่อนแข่ง VNL 2026 เพียง 12 วัน
สำนักข่าวญี่ปุ่นรายงาน ตำรวจโตเกียวจับกุม ชุนอิชิโร ซาโตะ นักวอลเลย์บอลทีมชาติชายญี่ปุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2026 ในข้อหาครอบครองกัญชาผิดกฎหมาย
ช่วงเย็นของวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ร้านปาจิงโกะในเขตอิตาบาชิ กรุงโตเกียว ซาโตะลืมกระเป๋าไว้ที่ร้าน เจ้าหน้าที่พบสิ่งที่ดูเป็นเศษพืชในกระเป๋า และผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นกัญชาแห้ง ตำรวจได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจสอบการใช้สารเพิ่มเติม
ขณะเกิดเหตุ ทีมชาติกำลังอยู่ระหว่างการซ้อมร่วมกันที่เขตคิตะ กรุงโตเกียว
ประวัตินักกีฬา ชุนอิชิโร ซาโตะ เกิด 17 พฤษภาคม 2000 จังหวัดมิยางิ สูง 204–205 ซม. เล่นตำแหน่ง Middle Blocker
– จบการศึกษาจากโรงเรียน Tohoku High School ที่มีชื่อเสียงในมิยางิ และมหาวิทยาลัย Tokai ก่อนลงเล่นให้ Wolfdogs Nagoya ใน SV League ฤดูกาล 2025–26
– ชื่อถูกบรรจุในรายชื่อ 37 นักกีฬาทีมชาติญี่ปุ่นชุดมุ่งสู่ Olympic 2028 ที่ Los Angeles
– เคยร่วมทีมชาติใน VNL 2025, World Championship 2025 และ Asian Games 2018
ปฏิกิริยาจาก JVA สมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่น (JVA) ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าซาโตะถูกจับกุมในข้อสงสัยว่าละเมิดกฎหมาย และขณะนี้ตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง พร้อมถอดชื่อเขาออกจากทะเบียนทีมชาติทันที
ทั้งนี้ VNL ชายปี 2026 จะเริ่มแข่งขันรอบคัดเลือกวันที่ 10 มิถุนายน 2026 ที่ออตตาวา แคนาดา อีกเพียง 12 วัน
