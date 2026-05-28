วอลเลย์บอล

งานเข้า! นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น โดนจับกัญชาผิดกฎหมาย ก่อนแข่ง VNL 12 วัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 00:38 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 00:39 น.
52

ชุนอิชิโร ซาโตะ นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติญี่ปุ่น ถูกจับกุม ข้อหาครอบครองกัญชาผิดกฎหมาย ก่อนแข่ง VNL 2026 เพียง 12 วัน

สำนักข่าวญี่ปุ่นรายงาน ตำรวจโตเกียวจับกุม ชุนอิชิโร ซาโตะ นักวอลเลย์บอลทีมชาติชายญี่ปุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2026 ในข้อหาครอบครองกัญชาผิดกฎหมาย

ช่วงเย็นของวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ร้านปาจิงโกะในเขตอิตาบาชิ กรุงโตเกียว ซาโตะลืมกระเป๋าไว้ที่ร้าน เจ้าหน้าที่พบสิ่งที่ดูเป็นเศษพืชในกระเป๋า และผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นกัญชาแห้ง ตำรวจได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจสอบการใช้สารเพิ่มเติม

ขณะเกิดเหตุ ทีมชาติกำลังอยู่ระหว่างการซ้อมร่วมกันที่เขตคิตะ กรุงโตเกียว

ประวัตินักกีฬา ชุนอิชิโร ซาโตะ เกิด 17 พฤษภาคม 2000 จังหวัดมิยางิ สูง 204–205 ซม. เล่นตำแหน่ง Middle Blocker

– จบการศึกษาจากโรงเรียน Tohoku High School ที่มีชื่อเสียงในมิยางิ และมหาวิทยาลัย Tokai ก่อนลงเล่นให้ Wolfdogs Nagoya ใน SV League ฤดูกาล 2025–26

– ชื่อถูกบรรจุในรายชื่อ 37 นักกีฬาทีมชาติญี่ปุ่นชุดมุ่งสู่ Olympic 2028 ที่ Los Angeles

– เคยร่วมทีมชาติใน VNL 2025, World Championship 2025 และ Asian Games 2018

ปฏิกิริยาจาก JVA สมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่น (JVA) ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าซาโตะถูกจับกุมในข้อสงสัยว่าละเมิดกฎหมาย และขณะนี้ตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง พร้อมถอดชื่อเขาออกจากทะเบียนทีมชาติทันที

ทั้งนี้ VNL ชายปี 2026 จะเริ่มแข่งขันรอบคัดเลือกวันที่ 10 มิถุนายน 2026 ที่ออตตาวา แคนาดา อีกเพียง 12 วัน

Screenshot

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
วอลเลย์บอล

งานเข้า! นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น โดนจับกัญชาผิดกฎหมาย ก่อนแข่ง VNL 12 วัน

46 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้พิพากษาสุดหล่อ โดนไล่ออก หลังโพสต์ไม่เหมาะสม ผันตัวเป็นดาว OLF

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำไม่ลืม! สาวคอสเพลคนดัง เปิดร้านขาย &quot;น้ำแช่เท้า&quot; แฟนคลับแห่ซื้อเกลี้ยงถัง ข่าว

จำไม่ลืม! สาวคอสเพลคนดัง เปิดร้านขาย “น้ำแช่เท้า” แฟนคลับแห่ซื้อเกลี้ยงถัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำคุก 30 ปี! อดีตผู้อำนวยการสาธารณสุขเวียดนาม ทุจริตโรงพยาบาล เสียหาย 803 พันล้าน ข่าวต่างประเทศ

จำคุก 30 ปี! อดีตผู้อำนวยการสาธารณสุขเวียดนาม ทุจริตโรงพยาบาล เสียหาย 8.03 แสนล้านดอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวสนั่น ดาราเรียลลิตี้ เสี่ยงคุกหัวโต หลังปล่อยคลิปโป๊เพื่อนสาวแก้แค้น ข่าวต่างประเทศ

ฉาวสนั่น ดาราเรียลลิตี้ เสี่ยงคุกหัวโต หลังแก้แค้นปล่อยคลิปโป๊เพื่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัยรุ่นจีน ผุดเทรนด์ฮิต ใช้ AI สร้างแฟนเก่า เลียนเสียงเหมือนจริง ข่าวต่างประเทศ

ไม่ต้องเหงา! วัยรุ่นจีน ผุดเทรนด์ฮิต ใช้ AI สร้างแฟนเก่า เลียนเสียงเหมือนจริง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่ทำเนียน 1/6/69 เปิด 10 อันดับเลขดัง เจาะลึกที่มาเลขมงคล เลขเด็ด

เลขเด็ดแม่ทำเนียน 1 มิ.ย. 69 เปิด 10 อันดับเลขดัง เจาะลึกที่มาเลขมงคล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 28 5 69 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 28 พ.ค. 69 ลุ้นผลสลากพัฒนาเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพฤหัสบดี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

จับโจรใต้ มือระเบิดปัตตานี คาสถานีกลางกรุงเทพฯ เตรียมขยายผลโยงแก๊งป่วนใต้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 1 มิ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดน้องเพชรกล้า งวด 1 มิ.ย. 69 แจกปิงปองพระแม่ศรีเทวีฯ เลขมาแรง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พาย เปิดใจครั้งแรก ขายทุเรียนขาดทุน 200 ล้าน ลั่น แค่นี้ไม่ตาย พร้อมสู้ต่อ บันเทิง

พิมรี่พาย เปิดใจครั้งแรก ขายทุเรียนขาดทุน 200 ล้าน ลั่น แค่นี้ไม่ตาย พร้อมลุกขึ้นสู้ต่อ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๊อป ปองกูล ซัดคนทักแชตคุกคามเลขา ข่าวดารา

ป๊อป ปองกูล มั่นใจ 8 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้ทำเxี้ยใส่ใคร เดือดจัด เกรียนลามด่าเลขา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก 28 พ.ค.–1 มิ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ข่าว

กรมอุตุฯ เตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก 28 พ.ค.–1 มิ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐเร่งอนุมัติ ร้านค้าเข้าร่วม &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ยอดรวม 3 วัน พุ่งทะลุ 6 แสนราย ข่าว

รัฐเร่งอนุมัติ ร้านค้าเข้าร่วม “ไทยช่วยไทย พลัส” ยอดรวม 3 วัน พุ่งทะลุ 6 แสนราย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการรับทราบ ศาลยกฟ้อง &quot;ธนาธร&quot; คดี ม.112 เตรียมถกอุทธรณ์คำพิพากษา ข่าว

อัยการรับทราบ ศาลยกฟ้อง “ธนาธร” คดี ม.112 เตรียมถกอุทธรณ์คำพิพากษา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
รุ่นน้องเผย หมอณพล เสียชีวิตที่โต๊ะทำงาน เตือนใจ อย่าโหมงานหนัก ข่าว

รุ่นน้องเผย หมอณพล เสียชีวิตที่โต๊ะทำงาน เตือนใจ อย่าโหมงานหนัก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ตร.เตรียมแจ้งข้อหาหนัก ผอ.สำนักสืบสวนฯ เมาขับกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิต ข่าว

ด่วน! ตร.เตรียมแจ้งข้อหาหนัก ผอ.สำนักสืบสวนฯ เมาขับกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ วัดพระยาสุเรนทร์ ข่าวดารา

ไวรัล! ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ โซเชียลอนุโมทนาบุญ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณ สวมกำไล EM น่าตาแจ่มใส รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังพักโทษ ข่าว

ทักษิณ หน้าตาแจ่มใส รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังพักโทษ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ แท็กซี่จิตอาสา มาเฟียแท็กซี่สมุยยิงดับ ทหารกล้า ชอบช่วยเหลือคน ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ แท็กซี่จิตอาสา มาเฟียแท็กซี่สมุยยิงดับ ทหารกล้า ชอบช่วยเหลือคน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บขส. เข้าร่วม &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ลดภาระค่าตั๋ว ใช้ได้ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ เศรษฐกิจ

บขส. เข้าร่วม “ไทยช่วยไทย พลัส” ซื้อได้ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ เช็กรายละเอียดที่นี่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชมพู่ ก่อนบ่าย เปิดใจเล่ามรสุมชีวิตหวิดคิดสั้นเพราะรัก บันเทิง

ชมพู่ ก่อนบ่าย พูดสาเหตุ ยอมให้สามีซื้อกินในอนาคต ย้อนอดีตช้ำ หวิดคิดสั้นเพราะรัก

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

จับตาโค้งสุดท้าย! แม่น้ำหนึ่ง แจกเลขหางประทัด งวดหวยออกวันจันทร์ 1/6/69

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รวิศ หาญอุตสาหะ ลุยเอาผิดเพจปลอม ช่องยูทูบ ใช้ AI เลียนเสียงหลอกขายของ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยอดผู้สงสัยติด &quot;อีโบลา&quot; ในคองโกเกิน 1,000 ราย ยูกันดา สั่งปิดพรมแดนสกัดเชื้อ ข่าวต่างประเทศ

ยอดผู้สงสัยติด “อีโบลา” ในคองโกเกิน 1,000 ราย ยูกันดา สั่งปิดพรมแดนสกัดเชื้อ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 00:38 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 00:39 น.
52
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษาสุดหล่อ โดนไล่ออก หลังโพสต์ไม่เหมาะสม ผันตัวเป็นดาว OLF

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
จำไม่ลืม! สาวคอสเพลคนดัง เปิดร้านขาย &quot;น้ำแช่เท้า&quot; แฟนคลับแห่ซื้อเกลี้ยงถัง

จำไม่ลืม! สาวคอสเพลคนดัง เปิดร้านขาย “น้ำแช่เท้า” แฟนคลับแห่ซื้อเกลี้ยงถัง

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
จำคุก 30 ปี! อดีตผู้อำนวยการสาธารณสุขเวียดนาม ทุจริตโรงพยาบาล เสียหาย 803 พันล้าน

จำคุก 30 ปี! อดีตผู้อำนวยการสาธารณสุขเวียดนาม ทุจริตโรงพยาบาล เสียหาย 8.03 แสนล้านดอง

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
ฉาวสนั่น ดาราเรียลลิตี้ เสี่ยงคุกหัวโต หลังปล่อยคลิปโป๊เพื่อนสาวแก้แค้น

ฉาวสนั่น ดาราเรียลลิตี้ เสี่ยงคุกหัวโต หลังแก้แค้นปล่อยคลิปโป๊เพื่อน

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
Back to top button