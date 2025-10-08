สโมสรฮิเมจิ ประกาศสำคัญถึง บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร สมทบทีมช้ากว่ากำหนด ขอพักฟื้นอาการเจ็บไหล่
สโมสรวิคโตรีนะ ฮิเมจิ วอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นยืนยัน “บุ๋มบิ๋ม ชัชชอุร” ต้องทำกายภาพบำบัดรักษา บาดเจ็บหัวไหล่ขวา กำหนดคืนสนามลุยศึก SV.League เดือนมกราคม 2569 หลังจบภารกิจรับใช้ชาติในซีเกมส์ 2025
สโมสรวอลเลย์บอลวิคโตรีนะ ฮิเมจิ ในลีกสูงสุดของญี่ปุ่น ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ถึงความล่าช้าในการเข้าสมทบทีมของ “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ให้เหตุผลว่า ชัชชุอรจำเป็นต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวา ต่อที่ประเทศไทย
ตามประกาศของสโมสรระบุว่า ชัชชุอร หรือในชื่อที่แฟนคลับญี่ปุ่นรู้จักว่า “โมกุศรี” กำลังอยู่ในช่วงปรับสภาพร่างกายและทำการรักษาที่บ้านเกิดเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ ทำให้เธอไม่สามารถเดินทางไปร่วมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ของ SV.League ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นได้ทันตามกำหนดการเดิม
แถลงการณ์ยังเปิดเผยแผนการของชัชชุอรว่า จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคม 2568 ก่อนจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น คาดว่าจะสามารถกลับมาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมวิคโตรีนะ ฮิเมจิ ได้ในเดือนมกราคม 2569 ทางสโมสรได้กล่าวขอโทษแฟนๆ ที่ตั้งตารอชมผลงานของบุ๋มบิ๋มตั้งแต่เปิดฤดูกาล พร้อมขอให้ทุกคนส่งกำลังใจที่อบอุ่นให้ต่อไป
ด้านชัชชุอรได้ฝากข้อความถึงแฟนคลับชาวญี่ปุ่นว่า “ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่อบอุ่นเสมอมา ตอนนี้ฉันกำลังรักษาตัวเพื่อปรับสภาพหัวไหล่ขวาที่ประเทศไทย ต้องขอโทษจริงๆ ที่ไม่สามารถไปร่วมทีมในช่วงเปิดฤดูกาล SV.League ได้ ฉันมีแผนจะกลับไปร่วมทีมในเดือนมกราคม และตั้งตารอวันที่จะได้ลงเล่นต่อหน้าทุกคนอีกครั้ง”
สำหรับ SV.League เป็นลีกวอลเลย์บอลอาชีพสูงสุดของญี่ปุ่นที่ปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อมาจาก วี.ลีก ดิวิชัน 1 โดยจะเริ่มฤดูกาลแรกในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งการขาดหายไปของชัชชุอร ผู้เล่นคนสำคัญที่เพิ่งต่อสัญญาเป็นปีที่ 3 กับทีม นับเป็นข่าวที่น่ากังวลสำหรับแฟนๆ ของวิคโตรีนะ ฮิเมจิ
