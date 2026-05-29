เปิดสาเหตุ “ชัชชุอร-วิภาวี-หัตถยา” หลุดทีม ชวดลุย VNL 2026 สนามแรก บาดเจ็บฉุดพักฟื้น

วอลเลย์บอล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 13:26 น.
แฟนวอลเลย์บอลไทยต้องรอดูฝีมือสองดาวหลักต่อไปอีกสักพัก หลัง สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี, “เตย” หัตถยา บำรุงสุข และ “สอง” วิภาวี ศรีทอง จะไม่สามารถลงสนามได้ในศึก VNL 2026 สัปดาห์แรกที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายนนี้ เนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บรบกวน

ตั้งแต่ช่วงต้นซีซันปีก่อน “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี มีอาการบาดเจ็บไหล่เรื้อรัง ซึ่งกระทบต่อฟอร์มการเล่นมาระยะหนึ่งแล้ว โดยไม่ได้ลงเล่นให้สโมสรฮิเมจิในลีกญี่ปุ่นได้เต็มที่

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมฯ ชี้แจงว่า สัปดาห์แรกของ VNL 2026 นี้ สมาคมฯ พยายามส่งผู้เล่นที่มีความพร้อมและไม่มีอาการบาดเจ็บไปแข่งขัน ส่วนผู้เล่นที่ยังมีอาการบาดเจ็บแม้ไม่มาก แต่ฝ่ายแพทย์และโค้ชเห็นว่ายังไม่พร้อม จึงไม่ได้นำไปด้วย

ไม่ใช่หลุดทีม แต่รอฟื้นฟู

สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือ ทั้งชัชชุอรและวิภาวี ยังคงติดรายชื่อ 30 คนในแคมป์ทีมชาติ เพียงแต่ถูกพักเฉพาะสนามแรกเท่านั้น สมาคมฯ ระบุว่าจะให้ผู้เล่นที่บาดเจ็บพักฟื้นให้พร้อม เพื่อเตรียมลุยศึกต่อไปในสนามถัดๆ ไป

สมาคมฯ ดึงกัตติกา แก้วพิน หัวเสาฟอร์มร้อนแรงจากลีกเวียดนาม เข้ามาเสริมทัพแทน พร้อมผสมผสานแกนหลักที่ยังพร้อมกับดาวรุ่งดวงใหม่ที่น่าจับตาหลายราย โดยทีมจะเปิดสนามแรกพบเซอร์เบียในวันที่ 3 มิถุนายนนี้

โปรแกรมแข่งขัน ทีมชาติไทย VNL 2026 ครบทุกนัด

การแข่งขันรอบแรกใช้รูปแบบ 3 สัปดาห์ รวม 12 แมตช์ โดยคัด 7 ทีมอันดับดีที่สุดบวกเจ้าภาพ (มาเก๊า) รวม 8 ทีม ผ่านเข้ารอบ Final ที่มาเก๊า ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2569 ทีมที่จบอันดับสุดท้ายตกชั้น

สัปดาห์ที่ 1 หนานจิง ประเทศจีน (3-7 มิ.ย.)

  • 3 มิ.ย. เวลา 14.00 น. — ไทย พบ เซอร์เบีย
  • 4 มิ.ย. เวลา 18.00 น. — ไทย พบ จีน
  • 6 มิ.ย. เวลา 14.00 น. — ไทย พบ เบลเยียม
  • 7 มิ.ย. เวลา 10.30 น. — ไทย พบ สาธารณรัฐเช็ก

สัปดาห์ที่ 2 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (17-21 มิ.ย.)

ไทยเป็นเจ้าภาพกลุ่ม 6 ร่วมกับ ยูเครน บัลแกเรีย แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์

  • 17 มิ.ย. เวลา 20.30 น. — ไทย พบ ยูเครน
  • 18 มิ.ย. เวลา 20.30 น. — ไทย พบ บัลแกเรีย
  • 20 มิ.ย. เวลา 20.30 น. — ไทย พบ แคนาดา
  • 21 มิ.ย. เวลา 20.30 น. — ไทย พบ เนเธอร์แลนด์

สัปดาห์ที่ 3 คันไซ ประเทศญี่ปุ่น (8-12 ก.ค.)

  • 8 ก.ค. เวลา 13.30 น. — ไทย พบ สหรัฐอเมริกา
  • 9 ก.ค. เวลา 17.20 น. — ไทย พบ ญี่ปุ่น
  • 11 ก.ค. เวลา 13.30 น. — ไทย พบ บราซิล
  • 12 ก.ค. เวลา 13.30 น. — ไทย พบ ตุรกี

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

