เปิดสาเหตุ “ชัชชุอร-วิภาวี-หัตถยา” หลุดทีม ชวดลุย VNL 2026 สนามแรก บาดเจ็บฉุดพักฟื้น

เปิดสาเหตุ “ชัชชุอร-วิภาวี-หัตถยา” หลุดทีม ชวดลุยแข่ง วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก VNL 2026 สนามแรก บาดเจ็บฉุดพักฟื้น
แฟนวอลเลย์บอลไทยต้องรอดูฝีมือสองดาวหลักต่อไปอีกสักพัก หลัง สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี, “เตย” หัตถยา บำรุงสุข และ “สอง” วิภาวี ศรีทอง จะไม่สามารถลงสนามได้ในศึก VNL 2026 สัปดาห์แรกที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายนนี้ เนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บรบกวน
ตั้งแต่ช่วงต้นซีซันปีก่อน “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี มีอาการบาดเจ็บไหล่เรื้อรัง ซึ่งกระทบต่อฟอร์มการเล่นมาระยะหนึ่งแล้ว โดยไม่ได้ลงเล่นให้สโมสรฮิเมจิในลีกญี่ปุ่นได้เต็มที่
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมฯ ชี้แจงว่า สัปดาห์แรกของ VNL 2026 นี้ สมาคมฯ พยายามส่งผู้เล่นที่มีความพร้อมและไม่มีอาการบาดเจ็บไปแข่งขัน ส่วนผู้เล่นที่ยังมีอาการบาดเจ็บแม้ไม่มาก แต่ฝ่ายแพทย์และโค้ชเห็นว่ายังไม่พร้อม จึงไม่ได้นำไปด้วย
ไม่ใช่หลุดทีม แต่รอฟื้นฟู
สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือ ทั้งชัชชุอรและวิภาวี ยังคงติดรายชื่อ 30 คนในแคมป์ทีมชาติ เพียงแต่ถูกพักเฉพาะสนามแรกเท่านั้น สมาคมฯ ระบุว่าจะให้ผู้เล่นที่บาดเจ็บพักฟื้นให้พร้อม เพื่อเตรียมลุยศึกต่อไปในสนามถัดๆ ไป
สมาคมฯ ดึงกัตติกา แก้วพิน หัวเสาฟอร์มร้อนแรงจากลีกเวียดนาม เข้ามาเสริมทัพแทน พร้อมผสมผสานแกนหลักที่ยังพร้อมกับดาวรุ่งดวงใหม่ที่น่าจับตาหลายราย โดยทีมจะเปิดสนามแรกพบเซอร์เบียในวันที่ 3 มิถุนายนนี้
โปรแกรมแข่งขัน ทีมชาติไทย VNL 2026 ครบทุกนัด
การแข่งขันรอบแรกใช้รูปแบบ 3 สัปดาห์ รวม 12 แมตช์ โดยคัด 7 ทีมอันดับดีที่สุดบวกเจ้าภาพ (มาเก๊า) รวม 8 ทีม ผ่านเข้ารอบ Final ที่มาเก๊า ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2569 ทีมที่จบอันดับสุดท้ายตกชั้น
สัปดาห์ที่ 1 หนานจิง ประเทศจีน (3-7 มิ.ย.)
- 3 มิ.ย. เวลา 14.00 น. — ไทย พบ เซอร์เบีย
- 4 มิ.ย. เวลา 18.00 น. — ไทย พบ จีน
- 6 มิ.ย. เวลา 14.00 น. — ไทย พบ เบลเยียม
- 7 มิ.ย. เวลา 10.30 น. — ไทย พบ สาธารณรัฐเช็ก
สัปดาห์ที่ 2 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (17-21 มิ.ย.)
ไทยเป็นเจ้าภาพกลุ่ม 6 ร่วมกับ ยูเครน บัลแกเรีย แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์
- 17 มิ.ย. เวลา 20.30 น. — ไทย พบ ยูเครน
- 18 มิ.ย. เวลา 20.30 น. — ไทย พบ บัลแกเรีย
- 20 มิ.ย. เวลา 20.30 น. — ไทย พบ แคนาดา
- 21 มิ.ย. เวลา 20.30 น. — ไทย พบ เนเธอร์แลนด์
สัปดาห์ที่ 3 คันไซ ประเทศญี่ปุ่น (8-12 ก.ค.)
- 8 ก.ค. เวลา 13.30 น. — ไทย พบ สหรัฐอเมริกา
- 9 ก.ค. เวลา 17.20 น. — ไทย พบ ญี่ปุ่น
- 11 ก.ค. เวลา 13.30 น. — ไทย พบ บราซิล
- 12 ก.ค. เวลา 13.30 น. — ไทย พบ ตุรกี
