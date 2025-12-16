แม่อ๊อฟ ธนกฤต เผยสู้มา 3 ปี 8 เดือน ไร้เยียวยา 4 ล้าน ซ้ำคู่กรณีคล้ายไร้สำนึก
หัวอกแม่อัปเดตความคืบหน้าคดีลูกชายอ๊อฟ ธนกฤต อดีตนักแสดงเหยื่อเมาแล้วขับจนติดเตียง สู้มา 3 ปี 8 เดือน ไร้เยียวยา 4 ล้าน ซ้ำคู่กรณีคล้ายไร้สำนึก
จากกรณีศาลจังหวัดลำพูน ศาลฎีกา พิพากษายืนตาม ศาลอุทธรณ์ สั่งจำคุก 1 ปี หญิงสาวรายหนึ่งขับรถขณะมึนเมาจนเป็นเหตุให้ ‘อ๊อฟ ธนกฤต วุฒิโรธง’ดาราชาย ได้รับบาดเจ็บและปัจจุบันกลายเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ทั้งนี้ อ๊อฟ ธนกฤต วุฒิโรธง เป็นอดีตนักแสดงจากภาพยนตร์ “16 ห้าว 19 เดือด” ได้ประสบอุบัติเหตุถูกหญิงสาวเมาแล้วขับชนท้ายรถจักรยายนยนต์อย่างรุนแรง เมื่อ 2 เมษายน 2565 ทำให้กะโหลกศีรษะร้าว-ยุบตัว และสมองได้รับความเสียหายหนักต้องเข้ารับการผ่าตัด
อ้างอิงข้อมูลจาก “ข่าวสดออนไลน์” ระบุ ทนายความเปิดเผยว่า คดีนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเพราะเป็นคำพิพากษาของศาลฎีกา โดยศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ให้จำเลยมีโทษจำคุก 1 ปี ส่วนศาลแพ่งพิพากษาให้ชดใช้เป็นเงิน 4 ล้านบาท แต่คู่กรณีไม่เคยชดใช้เลย ก่อนหน้านี้คุณแม่ได้มีการยื่นเรื่อง เพื่อสืบทรัพย์บังคับคดีอยู่ แต่ยังไม่คืบหน้าเท่าไรนัก แต่อายุความบังคับคดีมีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่มีคำพิพากษาจากศาลชั้นต้น
ขณะที่ แม่อ้อม กล่าวว่า คดีน้องอ๊อฟแม่สู้มา 3 ปี 8 เดือน วันนี้ได้รับความยุติธรรมและความเมตตาจากศาลแล้วคะ ศาลฎีกายืนยันคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ภาค 5 คือจำคุก 1 ปี จำเลย คือ น.ส.ญาสุมิน เมาแล้วขับรถยนต์ชนท้ายมอเตอร์ไซค์ น้องอ๊อฟ น้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่กับน้องได้แต่รอเงินเยียวยา 4 ล้านกว่าบาท แต่อีกฝ่ายไม่เคยหยิบยื่นให้แม่แม้แต่สลึงเดียว วันนี้แม่ก็ได้แต่ซึ้งแล้วว่า แม้แต่คำว่าขอโทษ จากจำเลยคือไม่มีเลย
“แม่คาดหวังมาตลอด ต่อไปนี้แม่จะไม่คาดหวังกับคนที่ไม่ดีอีกแล้ว สิ่งที่แม่ได้เจอวันนี้คือนางใส่เสื้อสีแดงสด ไม่มีสัมมาคารวะ ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง ต่อหน้าศาลเขาก็ยังทำหน้าเชิด ไม่สำนึกผิดเลยสักนิด”.
