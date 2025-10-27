เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาด พิธีกรคนดัง-ทนาย พูดไม่ตรงกัน เฉลยเรื่องใหญ่เพราะหมายศาล

เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ พิธีกร-ทนายคนสนิท พูดออกสื่อไม่ตรงกัน ลั่น ถอนฟ้องไม่ใช่เพราะเมตตา ชี้ เรื่องใหญ่เหตุอีกฝ่ายโพสต์หมายศาลที่มีชื่อเธอ แปลกใจทำไมไม่ฟ้องคนกลางที่สื่อสารไม่รู้เรื่อง
ชาวเน็ตแห่มุงอีกครั้ง หลัง เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Bizcuitbeer ถึงพิธีกรและทนายคนสนิท ระบุว่า “พิธีกรคนหนึ่งบอกว่า ‘ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องเขานะที่ผมโพสต์ไปยาว ๆ ผมไม่ได้หมายถึงน้องเขา’
ทนายคนสนิท ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ ๆ หนึ่งที่มีชายแท้กับสาวสองเป็นพิธีกร ‘จริง ๆ พี่เขามีการโพสต์เป็นสัญญาณเตือนน้องเขาไปแล้วที่เป็นโพสต์ยาวยาวน่ะ’
สนิทกันแบบ… พูดออกสื่อยังไม่เหมือนกันเลย แล้วแบบนี้จะยืนในศาลยังไงไหว สุดท้ายแล้วมันก็ต้องถอนเอง ไม่เกี่ยวกับเมตตาแน่นอน”
จากนั้น เธอได้คอมเมนต์ใต้โพสต์เพิ่มเติมว่า “ถ้าจะไปนั่งลบคลิปรายการออกก็ไม่ทันแล้วนะ record ไว้หมดละ” และ “ถ้าใครไม่ชอบโพสต์นี้จริง ๆ ก็เลื่อนผ่านได้ไม่ต้องถามว่าทำไมไม่จบนู่นนี่นั่น”, “รำคาญพวกป้า ๆ ที่เป็นติ่งอะ จริง ๆ ก็ไม่ได้ติดตามเบียร์อยู่แล้ว ทำมาเป็นพิมพ์ว่าเลิกติดตามนู่นนี่บล็อกดีกว่า แต่แปลกป่ะไม่เห็นบล็อกซักที ตามเม้นไม่เลิก พอไปแตะเข้า”, “เหล่า FC ไม่ต้องมาพยายามบิดเบือนเรื่องนะคะ เอาเรื่องในโพสต์นี่แหละ ว่าจริงป่าว???” และ “แล้วเอฟซีที่มาเม้นนะ เม้นนอกเรื่องหมดเลยทุกคน ไม่มีเม้นไหนที่เอาเหตุผลมาแย้งเนื้อหาในโพสต์ของเบียร์เลย????? ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่เล่น Facebook เค้าเป็นแบบนี้หรอ”
ล่าสุด สาวเบียร์ ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง เผยว่า “สังเกตเวลาโพสต์อะไรไป ที่มีเนื้อหาข้อเท็จจริง อยู่ในนั้น ก็จะต้องมีคนหรือกลุ่มคน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ มาพยายามออกความคิดเห็นนอกเรื่อง ไม่เห็นจะมีใครเอาเหตุผลที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เบียร์โพสต์ไปมาโต้แย้งได้เลยนอกจาก พยายามบิดเบือนประเด็น ก็ดูเอาแล้วกัน”
รวมทั้ง อธิบายเพิ่มเติมว่า “ผู้ใหญ่ก็มีมีทั้งดีและไม่ดี ก็เป็นเรื่องปกติ ผู้ใหญ่ดีดีจะเอาเหตุผลมาโต้แย้ง แต่ก็จะมีผู้ใหญ่บางกลุ่มนอกเรื่อง โต้ความจริงไม่ได้ก็เอาเรื่องอื่นยกมาด้อยค่า แค่นี้ก็ดูออกแล้วค่ะ” และ “แล้วเบียร์บอกตลอดนะคะว่าเบียร์ไม่ใช่เด็ก
คนที่บอกว่าเบียร์เป็นเด็กมีความเมตตาให้ เป็นใครไปคิดเอาเองค่ะ”
ต่อมา ชาวเน็ตออกมาตั้งคำถามใต้คอมเมนต์ ระบุว่า “ผมไม่เข้าใจนะ ประเด็นคือเรื่อง inbox ต่างคนต่างชี้แจงมุมตัวเอง แล้วก็โพสกันไปมา มันเรื่องเท่านี้ใช่ไหม ทำไมดูโกรธเกลียดกันขนาดนี้” นักร้องสาวคนสวย ตอบกลับว่า “เบียร์จะช่วยขยายความเพิ่มให้ค่ะ เรื่องมันดูใหญ่โตมากก็ตอนที่พี่เค้าโพสต์หมายศาลที่มีชื่อเบียร์ค่ะ แล้วสุดท้ายพี่เค้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนกลางที่สื่อสารไม่รู้เรื่อง เบียร์ก็เลยแปลกใจค่ะ แล้วทำไมเขาไม่ฟ้องคนกลางล่ะคะ เค้ามาฟ้องเบียร์ทำไม”
ชาวเน็ตคนเดิมคอมเมนต์ต่อว่า “อ่อ เพราะมีการโพสหมายศาล เบียร์เลยไม่โอเค พอเขาถอนฟ้องเบียร์เลยคิดว่าไม่ได้ทำไรผิดยินดีสู้ด้วยซ้ำ อะไรประมาณนี้เหรอ” เธอตอบว่า “ใช่ค่ะ เบียร์ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาว่าพอเค้าถอนไปแล้วเค้าจะเอาไปพูดกับสื่อว่าเค้าเมตตาหนูไม่อยากเห็นภาพหนูอยู่ใต้ถนศาลซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาคิดเอง ตัวหนูเองไม่ติดที่จะไปพิสูจน์ความเป็นจริงเลย ถ้าหนูรู้ว่าเป็นเบอร์พี่เขาหนูก็ไม่อยากรับสายค่ะ เพราะพี่เค้าโทรมาพูดว่าพี่จะถอนฟ้องให้จะได้ไม่มีอะไรต่อกัน
แต่พอพี่เค้าถอนแล้วเค้าเอาไปพูดกับสื่อแบบนั้นมันก็เท่ากับว่า เหมือนเบียร์ยังเป็นคนผิดอยู่แต่เค้าเลือกจะให้อภัย มันก็ไม่ได้ไหมคะ”
จากนั้น มีการแสดงความเห็นต่อว่า “มุมนี้ก็เข้าใจได้ เบียร์ก็ออกมาชี้แจงไปเลยสักโพส จะได้อธิบายในมุมของเบียร์ แล้วก็จะได้ไม่ต้องแซะไปมา กับฝั่ง fc ที่จะมองว่าก้าวร้าว ไม่จบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เบียร์สะดวกแหละ” เบียร์ เดอะวอยซ์ ทิ้งท้ายว่า “ค่ะ เบียร์สนใจนะคะ เบียร์กำลังพิจารณา เบียร์ก็อยากชี้แจงข้อเท็จจริงเหมือนกันค่ะ ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็คงทำเมื่อนั้นค่ะ”
