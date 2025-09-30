ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

ไม่ขอทน ‘เบียร์ เดอะวอยซ์’ ฟาดกลับจุก ๆ หลังเจอมนุษย์ป้าแซะก้นลาย-เอามาโชว์ทำไม หลังลงภาพอวดบั้นท้ายสุดแซ่บ ลั่น ไม่ต้องยุ่งร่างกายคนอื่น หน้าเหี่ยวยังไม่ให้คลุมหัวเลย
เรียกว่าไม่เคยแผ่วเรื่องความเซ็กซี่ สำหรับนักร้องสาวสุดฮอต เบียร์ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล หรือ เบียร์ เดอะวอยซ์ ที่ล่าสุดหลังจากโพสต์ภาพสุดแซ่บอวดบั้นท้าย แต่กลับเจอชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บูลลี่เรื่องผิวแตกลาย งานนี้เจ้าตัวไม่ขอทนออกมาฟาดกลับแบบเจ็บ ๆ จุก ๆ ทุกประโยค
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 68 สาวเบียร์ได้โพสต์ภาพแฟชั่นสุดแซ่บผ่านเฟซบุ๊ก Bizcuitbeer เป็นภาพที่เธอสวมชุดสูททับกางเกงจีสตริงตัวจิ๋ว เผยให้เห็นบั้นท้ายสุดเซ็กซี่อย่างเต็มตา ทำท่าคล้ายกำลังโทรศัพท์ พร้อมระบุข้อความว่า “ฮัลโหลววว ได้พี่ ขอบคุณค่ะ พี่อยากทำไรก็ทำเถอะค่ะ แล้วแต่พี่เลยค่ะ คุยโทรศัพท์เฉยๆค่ะ ไม่มีอะไรน้าาาาา 14 ตุลา เจอกันงานมหกรรมหนังสือค่ะ” ท่ามกลางเสียงชื่นชมจากแฟนคลับที่เข้ามากดไลก์กันอย่างถล่มทลาย
แต่ท่ามกลางคำชมก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์ในเชิงลบถึงเรื่องผิวแตกลายบริเวณบั้นท้ายของเธอว่า “ก้นลาย เอามาโชว์ทำไม” หลังจากเห็นคอมเมนต์ดังกล่าว สาวเบียร์ ออกมาตอบโต้ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวทันที ด้วยประโยคที่ดุเดือดว่า “มีป้าเขาเม้นว่าก้นลาย เอามาโชว์ทำไม ทีป้าหน้าเหี่ยวย่น หนูยังไม่บอกให้ป้าหาผ้าคลุมหัวเลยนะ”
นอกจากนี้เธอยังคอมเมนต์ใต้ภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการวิจารณ์รูปร่างหน้าตาของผู้อื่นว่า “คือเบียร์ก็ไม่ได้อยากจะปากงี้ แต่เห็นแล้วแบบ ป้าเค้าคิดได้ไง บอกให้หาครีมมาทา ป้าทาหน้าตัวเองก่อนเลยจ้า” เมื่อมีคนแย้งว่าป้าอาจจะหวังดี เจ้าตัวก็ตอบกลับว่า “ไม่ต้องยุ่งร่างกายคนอื่นค่ะจริง ๆ การที่เค้ากล้าโชว์คือตัวเขารับได้ค่ะ”
ทั้งนี้ เธอทิ้งท้ายถึงทุกคนว่า “โพสต์นี้จะสื่อว่า ไม่ว่าจะโชว์อะไรทั้งหมดมันก็คือร่างกายเราที่เราเองก็รับได้ เรารักร่างกายของเราแบบไหนก็ได้ไม่ผิด”
